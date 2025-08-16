“ทีมสุดซอย”บุกยึดเซลล์แบตเตอรี่-อะแดปเตอร์ ไร้มอก.คาโกดังกลางกรุงกว่า 13.5ล.

“ทีมสุดซอย” บุกโกดังใหญ่กลางกรุง ยึด “เซลล์แบตเตอรี่ พาวเวอร์แบงค์ และอะแดปเตอร์“ ไม่มี มอก. กว่าแสนชิ้น รวมมูลค่ากว่า 13.5 ล้านบาท
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหน้าทีมสุดซอย กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุตตะนนท์ โสวนิตย์ ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 2 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบ บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายแบตเตอรี่ พาวเวอร์แบงค์และเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต (Adapter) ยี่ห้อ energy และ uvolt และบริษัท เอ็นวิโอ้ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่าย ขายส่ง ขายปลีกพาวเวอร์แบงค์ และเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต (Adapter)” ซึ่งทั้งสองบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 26 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
นางสาวฐิติภัสร์ กล่าวว่าทีมสุดซอย พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ. เข้าตรวจควบคุมบริษัท เอ็นวิโอ้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์ และพาวเวอร์แบงค์ รวมถึงคลังสินค้าของบริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด จากการตรวจสอบในสถานที่ดังกล่าว พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ของ สมอ. ดังนี้ 1 .เซลล์แบตเตอรี่ ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และไม่ระบุชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวน 10,182 ชิ้น มูลค่า 2,036,400 บาท เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 มีโทษตามมาตรา 48 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้าน หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.อะแดปเตอร์ แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับที่ระบุในใบอนุญาต จำนวน 107,226 อัน มูลค่า 11,473,182 บาท เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 36 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เกี่ยวข้องกับการนำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษตามมาตรา 48 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้าน หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 55 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมมูลค่ายึดอายัดทั้งสิ้นประมาณ 13,509,582 บาท
“เซลล์แบตเตอรี่ พาวเวอร์แบงค์ และอะแดปเตอร์ ทั้งหมดที่ทีมสุดซอยยึดไว้ในวันนี้ เป็นของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจาก สมอ. แต่กลับมีการนำเข้าเซลล์แบตเตอรี่ที่ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน เพื่อนำมาผลิตพาวเวอร์แบงค์ และเนื่องจากพาวเวอร์แบงค์และอะแดปเตอร์ เป็นสินค้าที่ใกล้ตัวประชาชนมาก หากซื้อพาวเวอร์แบงค์ และอะแดปเตอร์ไม่มีมาตรฐานไปใช้งาน จะเสี่ยงต่อการระเบิดเป็นอันตรายต่อประชาชน รวมทั้งยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้ กระทรวงอุตสาหกรรมต้องเร่งตรวจสอบและเอาผิดผู้ประกอบการประเภทนี้อย่างถึงที่สุด” นางสาวฐิติภัสร์ กล่าว