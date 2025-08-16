ก.พลังงาน-ก.อุตฯ ผนึกกำลังออกกฎหมายติดตั้งโซลาร์เซลล์ง่าย ควบคู่มาตรฐาน มอก.

สนับสนุนโซลาร์เซลล์ ก.พลังงาน – ก.อุตฯ ผนึกกำลัง ออกกฎหมายติดตั้งโซลาร์เซลล์ง่าย ควบคู่มาตรฐาน มอก. แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพลังงานสะอาดที่ปลอดภัยในทุกครัวเรือน
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในรายการ “เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า” ออกอากาศวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568 ถึงความร่วมมือของสองกระทรวงหลัก คือ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่กำลังผลักดันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐาน พร้อมวางรากฐานสำคัญสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
กระทรวงพลังงาน ภายใต้การกำกับดูแลของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กำลังผลักดันร่างกฎหมายส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ เพื่อให้ทุกครัวเรือนสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนอนุญาตซ้ำซ้อนเหมือนที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบ และทำให้พลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็น “พลังงานของประชาชน” อย่างแท้จริง
ในขณะเดียวกัน กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ผลักดันให้แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า เป็นสินค้าที่ต้องควบคุมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และปัญหาด้านความปลอดภัย โดยมาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสากล ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การนำเข้า การติดตั้ง ไปจนถึงการตรวจสอบสินค้าในท้องตลาด พร้อมพิจารณาการใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟผิดปกติ ซึ่งสามารถตัดไฟได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุผิดพลาด ลดความเสี่ยงไฟไหม้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
มาตรการจากทั้งสองกระทรวงนี้มีเป้าหมายร่วมกัน คือการทำให้การใช้โซลาร์เซลล์ในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างปลอดภัย โปร่งใส และคุ้มค่าต่อการลงทุนของประชาชน ทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล ลดมลพิษทางอากาศ และช่วยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างมั่นคง
“รัฐบาลยืนยันความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้พลังงานสะอาดเป็นพลังของทุกครัวเรือน พร้อมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่รัดกุม เพื่อให้ทุกบ้านมั่นใจได้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้จะมีคุณภาพ ปลอดภัย และช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศ” นางสาวศศิกานต์กล่าว