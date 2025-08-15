เซเว่น อีเลฟเว่น จับมือ PCG จัด “Me-O x Billkin Happy Pets” ขยายมุมอาหารสัตว์กว่า 6,400 สาขาทั่วประเทศ

เซเว่น อีเลฟเว่น จับมือ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด หรือ PCG จัดกิจกรรมสุดน่ารัก “Me-O x Billkin Happy Pets - ความสุขเล็กๆ ที่ส่งต่อถึงกัน 24 ชั่วโมง” เอาใจคนรักน้องหมา น้องแมว พร้อมเปิดตัว “บิวกิ้น” นักแสดงและนักร้องชื่อดังในฐานพรีเซนเตอร์ Me-O อย่างเป็นทางการ ภายในงานมีมินิคอนเสิร์ตจาก “บิวกิ้น” ที่มาสร้างสีสันและมอบความสุขให้กับผู้ร่วมงาน พร้อมกิจกรรม Lucky Fan โฟโต้บูธ เกมทายใจน้อง Me-O และการถ่ายภาพกับผู้โชคดี รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่วางจำหน่ายเฉพาะที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริจาคอาหารสุนัขและแมว เพื่อส่งต่อโอกาสให้สัตว์เจ็บป่วย พิการ และด้อยโอกาส ผ่านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากบูธ Me-O, SmartHeart และ All Online เพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (บางเลน)สะท้อนความตั้งใจในการส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม ไม่เพียงสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับและคนรักสัตว์ แต่ยังเติมเต็มความอบอุ่นผ่านการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย
นอกจากนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น ยังเดินหน้าตอบโจทย์คนรักสัตว์ ด้วยการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงภายในร้าน ภายใต้ชื่อ“Happy Pets – ความสุขเล็ก ๆ ที่ส่งต่อถึงกัน 24 ชั่วโมง” อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการเข้าถึงสินค้าอาหารสัตว์คุณภาพที่สะดวก ใกล้บ้าน และสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่
ทั้งนี้เซเว่น อีเลฟเว่น มุ่งมั่นสร้าง “มุมอาหารสัตว์เลี้ยงที่เป็นหนึ่งในใจของชุมชน” เพื่อส่งมอบบริการความสะดวกสบายให้กับลูกค้า “Happy Pets” จึงถูกออกแบบมาให้เข้าถึงง่ายและตอบโจทย์การเติบโตของตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
เทรนด์ Pet Parents กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมเลี้ยงสัตว์แทนการมีบุตร พร้อมดูแลเอาใจใส่เสมือนสมาชิกในครอบครัว ส่งผลให้เกิดความผูกพันและพร้อมลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทรนด์นี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ในปี 2566 ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมีมูลค่าผลประกอบการรวมกว่า 258,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% จากปีก่อนหน้า โดยไทยยังเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง อันดับ 2 ของโลก ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในห่วงโซ่อุตสาหกรรม และมีผู้ประกอบการมากกว่า5,000 รายทั่วประเทศ
แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย รวมถึงพฤติกรรมของกลุ่ม Pet Parent ที่พร้อมลงทุนเพื่อการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใส่ใจและจริงจัง เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจขยายตัวได้ทั้งในประเทศและระดับสากล ไม่ว่าจะในด้านอาหารสัตว์ การดูแลสุขภาพ หรือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ
พบกับ “Happy Pets” ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 6,400 สาขาทั่วประเทศ พร้อมติดตามกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษได้ที่แอปพลิเคชัน 7-Eleven TH หรือทาง Facebook เพจ 7-Eleven Thailand
