“คนรักหมา” ไม่ควรพลาดงาน “Dog Show 2025” มหกรรมของคนรักสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย

สายประกวดต้องมา รวมเวทีดาวรุ่งสี่ขา





สายฮา-น่ารัก เน้นเข้าร่วม ไม่เน้นเข้ารอบ

สายปั้นฝัน ปั้นธุรกิจ





Dog Fan สายกรี๊ด

สายล่ารางวัล Dog Rewards & Campaign – สนุก ฟิน ลุ้นรางวัลแบบหมา ๆ





สายช้อปของดีต้องโดน – ช้อปมัน อัปเกรดชีวิตหมาแบบไฮเทค

กลับมาอีกครั้งสำหรับมหกรรมสำหรับคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กับงานงาน Dog Show 2025 มีกิจกรรมน่าสนใจหลากหลายสไตล์ให้เลือกร่วมสนุก ไม่ว่าจะสายประกวด สายฮา สายธุรกิจ สายกรี๊ด สายล่ารางวัล หรือสายช้อปของดี งานนี้จัดเต็มกว่า 300 แบรนด์ดัง บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ให้เจ้าของและน้องหมาได้สนุกสุดเหวี่ยงกันตลอดทั้งวันโดยงานนี้มีไฮไลต์ 6 กิจกรรมไม่ควรพลาด ได้แก่สายประกวดต้องห้ามพลาด เตรียมเสียงกรี๊ดและกล้องให้พร้อม เพราะเวทีนี้คือแสง สี เสียงแห่งวงการหมาสวย ที่จะรวมเหล่าสุนัขสายพันธุ์ระดับโลกมาอวดโฉมความสง่างามในการประกวดสุนัขสวยงามนานาชาติชิงแชมป์ประเทศไทย โดยสมาคม The Kennel Association of Thailand (พฤหัสบดี 26 มิถุนายน - อาทิตย์ 29 มิถุนายน : 10.00 – 20.00 น.) พร้อมชมไฮไลต์จากเวทีแข่งขันตัดแต่งขนสุนัข (Grooming) โดย F.C.I. THAILAND ที่จะเนรมิตทรงขนสุดปังให้น้องหมากลายเป็นแฟชั่นนิสต้าตัวจิ๋ว (พฤหัสบดี 26 มิถุนายน: 10.00 – 16.00 น.) ปิดท้ายด้วยความดุเดือดจากเวที พิทบูลจอมพลังในการแข่งขันลากน้ำหนักชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 38 โดยชมรม UDC (วันเสาร์ 28 มิถุนายน: 12.00 – 20.00 น.)รวมกิจกรรมขำ ๆ ที่ทั้งน้องหมาและเจ้าของได้เล่นกันสนุกจนลืมเวลา เริ่มด้วย “หมาเลีย” (พฤหัสบดี 26 มิถุนายน: 16.45 – 17.30 น.) แข่งกินขนมด้วยความเร็วลิ้น ใครเลียไวสุด คว้าชัยไปเลยแบบฮา ๆ ต่อด้วย “มาหาแม่มา” (พฤหัสบดี 26 มิถุนายน: 17.45 – 18.30 น.) เช็กสายใยแม่ลูกสุดซึ้ง น้องหมาต้องวิ่งกลับมาให้ไวที่สุดท่ามกลางเสียงเชียร์ รับรองความสนุก อบอุ่น และลุ้นไปกับความรักของลูกเรา ต่อที่ Dog Boot Camp (ศุกร์ 27 มิถุนายน: 10.30 – 12.00 น.) คลาสฝึกสุดมันจาก Bounce Dog Sport Center ที่ให้เจ้าตูบวิ่ง กระโดด คลาน แบบเวิร์กเอาต์สุดเฟรนด์ลี่ และปิดท้ายด้วย Dogventure (ศุกร์ 27 มิถุนายน: 14.30 – 15.30 น.) ครั้งแรกกับสนามวงกตสุดลึกลับ ที่ต้องใช้ทั้งไหวพริบ ความไว และใจกล้า ลุยไปพร้อมกันแบบมันเต็มแม็กซ์ใครที่เป็นผู้ประกอบการ หรือกำลังเล็งสร้างธุรกิจเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์แบบจริงจัง ต้องแวะโซนนี้ เพราะนี่คือพื้นที่สำหรับคนที่อยากอัปเดตเทรนด์ใหม่ของโลกสัตว์เลี้ยงแบบลึกแต่ไม่ลับ กับหัวข้อสัมมนาสุดฮอต “Pet Industry: Bubble or Sustainable Growth?” ฟองสบู่หรือโอกาสยั่งยืน? (พฤหัสบดี 26 มิถุนายน: 12.30 – 17.00 น.) ที่จะพาไปเปิดมุมมองธุรกิจสัตว์เลี้ยงจากผู้รู้ตัวจริง พร้อมชวนตั้งคำถามสำคัญว่า เทรนด์นี้จะไปได้ไกลแค่ไหน ใครขายของ ใครเปิดคลินิก ใครทำเพจหมา ต้องมาอัปเดต เพื่อเตรียมตัว แบบไม่ตกเทรนด์แฟนคลับคนดังและเจ้าตูบต้องห้ามพลาด เตรียมตัวให้พร้อมกับโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในโซน Meet & Greet ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและแรงบันดาลใจ เริ่มต้นด้วยการพบกับ “พะแพง” สุนัขโคลนนิ่งตัวแรกของไทย ที่จะมาพร้อมเจ้าของตัวจริง “พี่ไก่–กัญจน์รัตน์ ศักดิกรธนาศิริ” (ศุกร์ 27 มิถุนายน : 12.15 – 12.45 น.) ต่อด้วยการเปิดภารกิจลับจากทีม K9 USAR THAILAND ที่จะพาไปรู้จักเบื้องหลังการทำงานของเจ้าตูบกู้ภัยที่ร่วมค้นหาผู้ประสบภัยจากเหตุตึกถล่ม (ศุกร์ 27 มิถุนายน : 13.00 – 14.00 น.) และพลาดไม่ได้ กับโมเมนต์สุดน่ารักจาก “เจมส์–จิรายุ ตั้งศรีสุข” พรีเซ็นเตอร์สมาร์ทฮาร์ท ที่จะมาบอกเล่าไลฟ์สไตล์การดูแลน้องหมาอย่างเข้าอกเข้าใจ (เสาร์ 28 มิถุนายน : 14.00 น. เป็นต้นไป)โซนนี้นอกจากน้องหมาจะได้สนุกแล้ว คนพาไปก็มีสิทธิ์ลุ้นทองและของรางวัลมูลค่ากว่าแสนบาทในกิจกรรม Lucky Dog Lucky Draw ที่ใครพาน้องมางานก็มีโอกาสลุ้นได้แบบไม่ต้องแข่ง และสำหรับสายครีเอทีฟ ห้ามพลาดกับ Vlog Challenge “ตะลุย Dogventure” ที่ชวนคุณและเจ้าตูบออกกล้อง อัดคลิปน่ารัก สุดมัน หรือแบบไหนก็ได้ ขอแค่ฟีลลิ่งมาเต็ม ผู้ชนะรับเงินรางวัลรวมมูลค่า 30,000 บาท งานนี้เรียกว่า ถ้าหมาแฮปปี้ เจ้าของก็อาจจะเฮงไปพร้อมกัน!โซนนี้รวมของเด็ดของดีมาไว้ครบจบในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น Pet Tech ล้ำ ๆ อย่างเครื่องให้อาหารและน้ำอัตโนมัติที่ควบคุมผ่านแอปได้ดั่งใจ, Dog Insurance Plan ประกันสุขภาพน้องหมาที่เจ้าของเลือกความคุ้มครองเองได้ตามไลฟ์สไตล์, อุปกรณ์ของใช้ รถเข็นและเป้อุ้มหมารุ่นใหม่ ที่สายลุยหรือผู้สูงวัยใช้แล้วต้องรัก ชุดและเครื่องประดับสวย ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่จะช้อปกันแบบฟิน ๆ ไปจนถึง บริการตรวจสุขภาพน้องหมาฟรี จากคลินิกสัตวแพทย์ชั้นนำสำหรับผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Thailand International Dog Show