อีเวนต์สัตว์เลี้ยงโต 4 เท่าสู่ 3 พันล. อิมแพ็คลุยจัดเต็มงาน Dog Show

ผู้จัดการรายวัน 360 - อิมแพ็คฯ ผู้นำการจัดงานแสดงสินค้าและบริการด้านสัตว์เลี้ยง เผยการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยส่งผลให้อีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงและธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คาดปี 2568 เติบโต 4 เท่า อิมแพ็คฯ ตั้งเป้างาน Dog Show ปีนี้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาทตอกย้ำเบอร์หนึ่งอีเวนต์สุนัข อิมแพ็คฯ เตรียมจัด สมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ด็อกโชว์ ( The 23rd edition of SmartHeart presents Thailand International Dog Show ) งานแสดงสินค้าและบริการสำหรับสุนัขใหญ่ที่สุดของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 ภายใต้แนวคิด “Dog Show Adventure” สะท้อนไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่นิยมพาสุนัขไปด้วยในทุกกิจกรรม ช้อปแบบไฮบริด (Hybrid) ดูสินค้าออนไลน์ก่อนมาซื้อจริงในงาน ผู้ประกอบการต้องเน้น “ประสบการณ์” มากกว่าแค่ลดราคา คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในงานกว่า 75 ล้านบาทนางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า “ธุรกิจสัตว์เลี้ยงยังคงเติบโตต่อเนื่องทั้งในไทยและทั่วโลก โดยจากข้อมูลของธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) พบว่า ตลาดสัตว์เลี้ยงในไทยปี 2567 ที่ผ่านมามีมูลค่าประเมินอยู่ที่ 75,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้ "Petconomy" หรือระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเติบโตตามด้วยเช่นกัน เนื่องจากครอบคลุมตั้งแต่ชีวิตประจำวันของสัตว์เลี้ยง อาหาร ของเล่น ของใช้ เฟอร์นิเจอร์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ไปจนถึงบริการที่เกี่ยวข้องหลังสัตว์เลี้ยงตายลงส่งผลให้ตลาด “อีเวนต์สัตว์เลี้ยง” ในประเทศไทยขยายตัวแบบก้าวกระโดดตามไปด้วย จากที่มีเพียงไม่เกิน 10 งาน ในปี 2565 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 40 งานในปี 2568 หรือมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งงานรวมสัตว์เลี้ยง งานเฉพาะกลุ่ม เช่น สุนัข แมว และสัตว์ Exotic อาทิ นก ปลา และสัตว์แปลกต่างๆนางสาวกุลวดี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากงานอีเวนต์ที่เกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนั้น งานสำหรับสุนัขยังคงครองสัดส่วนใหญ่ที่สุด ทั้งด้านจำนวนงาน พื้นที่จัดแสดง และมูลค่าการใช้จ่ายภายในงาน จากจำนวนผู้เลี้ยงสุนัขที่มีจำนวนมากขึ้น โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่าภายในปี 2568 คนไทยเลี้ยงสุนัขกว่า 3.45 ล้านตัว ซึ่งงาน “สมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ส ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ด็อกโชว์ (SmartHeart presents Thailand International Dog Show) ซึ่งจัดโดยอิมแพ็คฯ ร่วมกับสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแห่งประเทศไทย ยังคงเป็นอีเวนต์เพื่อคนรักสุนัขที่ใหญ่ที่สุด ด้วยประสบการณ์จัดอีเวนต์เพื่อคนรักสุนัขมายาวนาน และเตรียมจัดงานครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2568 นี้ บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร รวมสินค้าและบริการจากกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำจากสถิติของผู้เข้าร่วมงานในปีที่ผ่านมา พบพฤติกรรมของเจ้าของสุนัขที่น่าสนใจ โดยในปี 2024 กลุ่มสินค้าที่สร้างยอดใช้จ่ายมากที่สุดในงานคือ อุปกรณ์และของใช้สัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสินค้าใหม่ที่มีฟังก์ชันนวัตกรรม ผู้เข้าชมงานกว่า 68% ระบุว่าเลือกซื้อสินค้าหรือบริการในงานโดยยึดหลัก “ดูแลสุนัขเหมือนดูแลลูก” ส่งผลให้สินค้าแบบพรีเมียมและบริการเฉพาะทาง เช่น ประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีโรคประจำตัว รถเข็นสุนัขป่วย มียอดขายสูง โดยกลุ่มอาหารเกรดพรีเมียมและอาหารเฉพาะทางมีแนวโน้มเติบโตสูงจากกระแสรักสุขภาพและแนวคิด“โภชนาการเฉพาะบุคคล” สำหรับสุนัข โดยพฤติกรรมการซื้อส่วนใหญ่เป็นแบบไฮบริด (Hybrid) ดูสินค้าออนไลน์ก่อนมาซื้อจริงในงานผู้เข้าชมงานชอบอีเวนต์ที่ส่งเสริม “Pet-Friendly Lifestyle” มีกิจกรรมที่หมาและเจ้าของทำร่วมกันได้ เช่น ชมกิจกรรม เล่นเกม ถ่ายรูป ถ่ายคลิป ให้ผู้เข้าชมเกิดประสบการณ์ร่วมมากกว่าการมาเดินซื้อของ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าว ปีนี้อิมแพ็คฯ จึงได้จัดงานภายใต้แนวคิด “Dog Show Adventure เปิดโลกผจญภัยของคนรักหมา” เปิดพื้นที่สร้างประสบการณ์พิเศษให้คนเลี้ยงและสุนัขได้ใช้เวลาร่วมกันโดยไฮไลท์สำคัญซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงานด๊อกโชว์ อิมแพ็คฯ คือการประกวดสุนัขสวยงามระดับนานาชาติ โดย The Kennel Association of Thailand สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งยกระดับสู่เวทีสากลด้วยการเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก 10 ประเทศ ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ ในวงการ Dog Show ระดับนานาชาติ การันตีมาตรฐานการตัดสินที่โปร่งใส ยุติธรรม คาดว่าจะมีสุนัขเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 4,300 ตัว การรวมตัวของสุดยอดนัก Groom มือโปรของไทยในการแข่งขันตัดขนสุนัข โดยการแข่งขันตัดขนสุนัข โดย F.C.I. Thailand เป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้เจ้าของและน้องหมาได้สนุกสนานสร้างรอยยิ้มแห่งความประทับใจไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งวิ่ง “มาหาแม่มา” แบบทดสอบน้องหมาวิ่งหาเจ้าของ “หมาเลีย” แข่งกินสุดฮา Dogventure ภารกิจพิชิตเขาวงกต (เปิดตัวเป็นครั้งแรก!) ผจญภัยบอร์ดเกม พาหมาทอยเต๋า Dog Boot Camp คลาสฝึกและเล่นสุดมันส์ จาก Bounce Dog Sport Center กิจกรรม Vlog Challenge ประกวดคลิปสนุกโดนใจ “ตะลุย Dogventure” พร้อมโปรโมชั่นเฉพาะงานจากกว่า 300 แบรนด์ดัง และการเปิดตัวไอเท็ม Pet Tech รุ่นใหม่ล่าสุด โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในงานกว่า 75 ล้านบาทแม้ธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจะเป็น Sunrise Business ของไทยและในระดับโลก แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตอย่างยั่งยืน หรือฟองสบู่จะแตกหรือไม่ ภายในงานสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย (TPIA) จึงเชิญผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดสัตว์เลี้ยง ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ร้านค้าปลีกและธุรกิจบริการ เข้าร่วมสัมมนาเจาะลึกเทรนด์ธุรกิจสัตว์เลี้ยง วิเคราะห์ทุกมุมมองจากตัวแทนภาคธุรกิจของตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงในไทย “ฟองสบู่หรือโอกาสยั่งยืน? 