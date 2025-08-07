“ไมเนอร์ฟู้ด” ปูพรมแฟรนไชส์รุกโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด เดินหน้ากลยุทธ์ “Passion for Growth” วางเป้าหมายการเติบโต อย่างก้าวกระโดดภายใน 5 ปี ตั้งเป้าทะลุ 4,500 สาขา ภายในปี 2572 เน้นกลยุทธ์แฟรนไชส์เพื่อสอดรับโมเดล Asset-Light สู่การเป็น Global Franchisor of Choice พร้อมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “The STEAK & MORE”
นายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในไทยรวมถึงทั่วโลกอยู่ในช่วงฟื้นตัวและยังมีช่องทางขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทันอยู่เสมอ
ไมเนอร์ ฟู้ด เข้าใจถึงบริบทที่เกิดขึ้น จึงเดินหน้ากลยุทธ์ “Passion for Growth” เพื่อขับเคลื่อนสร้างการเติบโตตลอดช่วงปี 2568-2572 มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับโมเดลธุรกิจ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรแฟรนไชส์ในตลาดศักยภาพทั่วโลก
ปัจจุบัน ไมเนอร์ ฟู้ด มีพอร์ตธุรกิจมากกว่า 30 แบรนด์ และร้านค้ากว่า 2,700 สาขาใน 24 ประเทศ โดยเป็นร้าน แฟรนไชส์ จำนวน 1,300 สาขา หรือคิดเป็น 48% แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ในอนาคต
กลยุทธ์การขยายธุรกิจร้านอาหารของ ไมเนอร์ ฟู้ด จะมุ่ง 3 แกนหลัก คือ
1. ขยายแบรนด์แฟรนไชส์ในประเทศไทยให้ครอบคลุมมากขึ้น ด้วยแบรนด์ที่ได้รับความนิยมเช่น บอนชอนแดรี่ควีน และ กาก้า พร้อมพัฒนาร้านฟอร์แมทใหม่ เช่น Dairy Queen stand-alone modular store ที่เปิดร่วมกับร้านสะดวกซื้อที่มีที่จอดรถ
2. ผลักดันการขยายสาขาในต่างประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ที่ไมเนอร์ ฟู้ด รุกขยายสาขา แดรี่ ควีนและ กาก้า รวมถึง ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น กลุ่ม CLMV และภูมิภาคตะวันออกกลาง ด้วยแบรนด์หลัก เช่น เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ ซิซซ์เล่อร์ และ
เดอะ คอฟฟี่ คลับ
3. การพัฒนาและขยายแบรนด์ใหม่ ที่ตอบโจทย์เทรนด์อาหารที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาเอง การร่วมลงทุนกับพันธมิตร การเข้าซื้อแบรนด์ที่มีศักยภาพ เช่น การเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ เดอะ สเต็ก แอนด์ มอร์ ที่ไมเนอร์ ฟู้ด พัฒนาขึ้นมาเอง
“โดยในปี 2572 ไมเนอร์ ฟู้ด ตั้งเป้ามีจำนวนร้านอาหารและเครื่องดื่มรวม 4,500 ร้าน ซึ่งเป็นร้านแฟรนไชส์จำนวนกว่า 2,500 ร้าน หรือ 56% ของพอร์ตทั้งหมด ตอกย้ำว่ากลยุทธ์ดังกล่าวเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยยกระดับแบรนด์ในเครือสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก” นายธันยเชษฐ์ กล่าว