“เดอะพิซซ่า” ส่งถึงบ้าน20 นาที ดึง“บิวกิ้น–พีพี”ขยายกลุ่มนิวเจน

ผู้จัดการรายวัน360 - เดอะพิซซ่า เดินหน้ารุกหนัก ปรับระบบหลังบ้านจัดส่งดีลิเวอรี่ งัดแคมเปญ การันตีส่งถึงบ้านภายในเวลา 20 นาทีพร้อมการันตีด้วย ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล พร้อมงบ 300 ล้านบาท ผุดเพิ่มอีก 25 สาขาปีนี้ ดึง“บิวกิ้น–พีพี” พรีเซ็นเตอร์คู่จิ้น ขยายกลุ่มนิวเจน พร้อมปรีบเมนูขยายกลุ่มลููกค้ามาคนเดียวนายปัทม์ พงษ์วิทยาพิพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี2567นี้ เดอะพิซซ่าคอมปะนีหรือทีพีซี มีแผนที่จะรุกตลาดอย่างหนัก เพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาดพิซซ่าในไทย และสร้างตลาดให้มีการเติบโตต่อเนื่อง จากปัจจุบันที่มูลค่าตลาดพิซซ่ารวมมีมากกว่า 10,000-11,000 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี และเดอะพิซซ่าเป็นผู้นำตลาดด้วยมาร์เก็ตแชร์มากกว่า 70% ที่เหลือก็จะเป็นแบรนด์คูุ่แข่งอันดับสอง กับแบรนด์ใหม่ๆที่มีสาขาต่อแบรนด์ยังไม่มากนัก กับกลุ่มที่เป็นโฮมเมดอิตาเลียนพิซซ่าที่เกิดขึ้นมาจำนวนมากโดยหลักๆปีนี้จะใช้งบลงทุนด้านการขยายสาขากว่า 300 ล้านบาท เพื่อขยายสาขาใหม่อีก 25 สาขา (กรุงเทพ 10 สาขา เน้นทำเลนอกศูนย์การค้าแบบสแตนด์อโลนเพื่อที่จะได้มีความยืดหยุ่นในการเปิดบริการได้ โดยเฉพาะดีลิเวอรี่ ซึ่งขณะนี้มีบางร้านที่เปิดบริการถึงเที่ยงคืนจำนวน 15 สาขา และขยายต่างจังหวัด15สาขา เน้นหัวเมืองรองจังหวัดท่องเที่ยว) ส่วนปีที่แล้วเปิดใหม่ประมาณ 20 สาขา และมีสาขาเมื่อสิ้นปีที่แล้วรวม 420 สาขาในไทยแบ่งเป็น แฟรนไชส์ 200 สาขา ที่เหลือเป็นของบริษัท โดยเดอะพิซซ่าสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ 60% แล้วของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ขาดเพียงจังหวัดเดียวที่ยังไม่มีร้านเปิดบริการคือแม่ฮ่องสอน แต่หากนับรวมทั่วโลกมีเดอะพิซซ่ารวม 590 สาขาใน 8 ประเทศที่สำคัญได้ปรับกลยุทธ์การบริการดีลิเวอรี่ใหม่ ด้วยแคมเปญ “การันตีจัดส่งภายในระยะเวลา 20นาที” สำหรับ 40 สาขาในกรุงเทพที่ร่วมรายการ จากปรกติที่มีสาขาทุกรูปแบบจำนวน 70 สาขา ในกรุงเทพ แต่ที่สามารถบริการจัดส่งภายใน 20 นาทีได้ 40 สาขาที่ลูกค้าสั่งผ่านเว๊บกับแอปของเครือไมเนอร์เอง ไม่รวมกับช่องทางที่สั่งผ่านแอปอื่นนายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ กล่าวว่า “เดิมทีเราบริการภายใน 30 นาที แต่ได้พัฒนาและปรับระบบการทำงานใหม่จัดพื้นที่โซนใหม่ จึงทำให้เราลดเวลาลงมาได้ จากเดิม รวม 30 นาที แบ่งเป็น ใช้เวลาทำในครัว 15 นาที และจัดส่ง 15 นาที แต่ตอนนี้ลดเวลาทำในครัวเหลือ 12 นาที และใช้เวลาจัดส่ง 8 นาที ระยะทางบริการจะอยู่ที่ 3 กิโลเมตรต่อออเดอร์ จากเดิมมากถึง 5 กิโลเมตร ซึ่งทำให้น้องไรเดอร์ของเราสามารถทำรอบได้เร็วขึ้นมากขึ้น รายได้เพิ่มขึ้นด้วย“เดอะพิซซ่าเป็นที่แรกในโลกของธุรกิจอาหารที่จัดส่งภายใน 20 นาทีพร้อมการันตีด้วย แต่ที่อินเดียก็เคยมีบริการส่งภายใน 20 นาทีแต่ไม่มีการันตี และทำแค่บางเมืองเท่านั้น”นายปัทม์ กล่าวว่า ตอนนี้เรามีไรเดอร์เอง ประมาณ 2,000 กว่าคน หรือสัดส่วน 85% และเป็นไรเดอร์พาร์ทเนอร์อีก 15% และเรามีรถที่เป็นรถอีวีอีก 25 คัน วิ่งบริการพื้นที่หลักๆที่เช่น ประตูน้ำ พระรามเก้าปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของเดอะพิซซ่า มาจาก ดีลิเวอรี่ 45% จากเดิมก่อนที่จะเกิดโควิด-19ระบาดมีสัดส่วน20%, นั่งทานในร้าน 30% และเทคอเวย์ 25% และมีจำนวน,ฐานสมาชิกพิซซ่าคลับการ์ด 3 แสนราย เป้าหมายเพิ่มอีก 100% ในปีนี้และความถี่ในการทานพิซซ่าเฉลี่ย 3 เดือนต่อครั้ง สัดส่วนรายได้มาจากเมนูพิซซ่า 75% และที่ไม่ใช่พิซซ่า 25% ทัั้งนี้ เดอะพิซซ่ามีสัดส่วนรายได้มากสุดในไมเนอร์ฟู้ดหลังจากที่ได้เริ่ม การันตี 20 นาทีมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ สามารถบริการได้ทันตามเวลาที่การันตีสัดส่วน95% ของออเดอร์ ซึ่งออเดอร์ที่พลาดจะมีการให้คูปองเพื่อแลกพิซซ่าขนาดเอ็มหน้าคลาสสิกฟรี ได้ในครั้งต่อไป ขณะที่ของเดิม 30 นาทีนั้นทำได้ประมาณ 85% ของออเดอร์ดีลิเวอรี่ ซึ่งเหตุผลหลักที่ไม่สามารถจัดส่งได้ทันนั้นก็เช่น ปัญหาด้านการจราจร และการหาจุดหมายไม่เจอ โดยแต่ละสาขาที่ผ่านมาจะมีออเดอร์ดีลิเวอรี่ ประมาณ 2,500-3,000 ทรานส์แซคชั่นต่อเดือนนอกจากนั้นยังวางแผนจะขยายกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนเพียง 20% เท่านั้น โดยกลุ่มใหญ่เป็นครอบครัวกับเด็ก 50% กลุุ่มคนทำงาน 25% โดยแผนแรกคือ การดึง “บิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” พร้อมด้วย “พีพี – กฤษฏ์อำนวยเดชกร” สองนักแสดงและนักร้องชื่อดัง นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ร่วมกันเป็นครั้งแรก โดยมีสัญญา 1 ปี เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง โดยนอกเหนือจากกระแสความนิยมและฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นทั้งในไทยและต่างประเทศ คาแร็กเตอร์ของ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ และ พีพี-กฤษฏ์ ยังตรงกับดีเอ็นเอความโมเดิร์น กระฉับกระเฉง และเข้าถึงง่าย ของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี พร้อมพบกับกิจกรรมพิเศษที่จะได้เห็นตลอดทั้งปี ดังนั้นเชื่อมั่นว่าการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่ใหม่ในครั้งนี้ จึงช่วยสนับสนุนภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความสดใหม่ เสริมสร้างความใกล้ชิดกับผู้บริโภค ตลอดจนเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีและเพิ่มยอดขายพิซซ่าได้อีก 15% จากปรกติโต 10%ล่าสุดส่งแคมเปญใหญ่ประจำปี “1 แถม 1 คู่ฟินขวัญใจมหาชน” (Buy One Get One) ซื้อ 1 ถาด แถมฟรี 1 ถาด สำหรับพิซซ่าทุกหน้า ทุกขอบ ทุกที่ทั่วไทย 2 ถาดในราคาเริ่มต้นเพียง 279 บาท เพื่อกระตุ้นยอดขายทั่วประเทศ ซึ่งแคมเปญดังกล่าวได้มีการเปิดตัวอย่างอลังการด้วยขบวนทัพคาราวาน ที่ออกเฉลิมฉลองรอบเส้นทางใจกลางเมืองกรุงเทพ โดยแคมเปญ “1 แถม 1 คู่ฟินขวัญใจมหาชน” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 นับเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มค่าต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเมนูใหม่ เสิร์ฟความอร่อยทั่วไทยกับ ‘พิซซ่าไส้กรอกยั่วนัวเบคอน’ ไส้กรอกรมควันมาพร้อมแฮม เปปเปอโรนี ที่เพิ่มความอร่อยด้วยซอสศรีราชามาโย และขอบไส้กรอกชีสพันเบคอนชิ้นใหญ่ให้ได้อร่อยในราคา 479 บาทนายปัทม์ กล่าวด้วยว่า ปรกติ แคมเปญ ซื้อ 1 แถม 1 เป็นแคมเปญใหญ่จะจัดทำช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี ส่วนช่วงเวลาอื่นๆนั้นเป็นการทำในแต่ละแพลตฟอร์มเท่านั้น ไม่ได้ทำในภาพรวม ส่วนพิซซ่าที่เป็นหน้ายอดนิยมคือ ฮาวายเอี้ยน, ซีฟู้ดคอกเทล, แฮมปูอัด, ดับเบิ้ลชีส และ มีทดีลักซ์อีกประเด็นที่สำคัญคือ การขยายฐานกลุ่มลูกค้าที่มาคนเดียวที่เริ่มจริงจังมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมปีที่แล้ว ด้วยการปรับเมนูใหม่ ให้มีราคาลดลงและขนาดเล็กลง เช่น ถาดเล็กราคา 99 บาท หรือเมนูสลัดเริ่มที่ 79 บาท เป็นต้น