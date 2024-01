“ไมเนอร์ ฟู้ด” ดึง 10 แบรนด์ดัง เสิร์ฟ “สุขภาพ-บุญ” ให้คนวัยเก๋า

ภาคธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ความท้าทายบทใหม่ที่มาพร้อมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปตามโครงสร้างของประชากรในประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา อัตราผู้สูงอายุในไทยมีตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มตระหนักถึงการดูแลตนเองหลากหลายรูปแบบไมเนอร์ ฟู้ด หนึ่งในผู้นำธุรกิจเชนร้านอาหารระดับโลกที่มีแบรนด์ยอดฮิตในเครือมากมายอย่าง เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, ซิซซ์เล่อร์, สเวนเซ่นส์, เบอร์เกอร์คิง เป็นต้น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเติบโตขึ้นของสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทย ประกอบกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่นอกจากจะดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากคนไทยทั่วประเทศแล้วอีกประเด็นที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน คือ การสร้างสรรค์เมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน และมอบความสุขให้ทุกคนในสังคมไทยมี Live Healthy, Live Long and Live Wellล่าสุด บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เสิร์ฟความห่วงใยสู่สังคมสูงวัยผ่านภารกิจ #ไมเนอร์แคร์ เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัยของไทยมีคุณภาพอย่างยั่งยืนในอนาคตนายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกเหนือจากการส่งความสุขผ่านสินค้าและบริการที่มาจากความใส่ใจในทุกเมนูอาหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ ทุกเจเนอเรชัน เรายังให้ความสำคัญในด้านสุขภาพและความยั่งยืน และมุ่งเสริมสร้างดัชนีแห่งความสุขสู่สังคม ผ่านการขับเคลื่อนอีกหนึ่งภารกิจภายใต้แนวคิด Live Healthy, Live Long and Live Well การสร้างสรรค์ความอยู่ดีมีสุขแก่สังคมและลูกค้าคนสำคัญของเรา ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายให้ทุกแบรนด์ในเครือนำเสนอเมนูใหม่จากวัตถุดิบที่ยั่งยืนหรือดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้าภายในปี 2567นายธันยเชษฐ์ กล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้ ไมเนอร์ ฟู้ด ยังได้เดินหน้าสนับสนุนและเป็นกระบอกเสียงสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมผู้สูงวัย ภายใต้แคมเปญ #ไมเนอร์แคร์ แค่สั่งเมนูนี้ ได้ทั้งอิ่มท้องอิ่มบุญ จึงได้ผนึกกำลังร่วมกับศิริราชมูลนิธิเพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” ภารกิจเพื่อสังคมในการเสริมสร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ผ่านสินค้าเมนูพิเศษภายใต้ 10 แบรนด์ยอดฮิตที่คนไทยรักในเครือ ที่มีสาขารวมกันกว่า 1,900 สาขาทั่วประเทศ อันประกอบไปด้วย เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, ซิซซ์เล่อร์, สเวนเซ่นส์, เบอร์เกอร์คิง, บอนชอน, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, แดรี่ควีน, คอฟฟี่ เจอนี่, พูเลท์ และ ริเวอร์ไซด์ กริลล์ ฟิช แอนด์ หม่าล่า เพื่อสร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคที่เมื่อมาทานอาหารที่ร้านนอกจากจะได้อิ่มท้องแล้วยังได้อิ่มใจผ่านแคมเปญ ไมเนอร์แคร์ อีกด้วย“ไมเนอร์ ฟู้ด มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ในการรับประทานอาหารที่ดีที่สุด ผ่านมื้ออาหารสุดพิเศษที่รังสรรค์มาเพื่อลูกค้าของเราอยู่เสมอ ความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศิริราชมูลนิธิในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเราที่จะร่วมขับเคลื่อนสร้างการเติบโต สร้างประสบการณ์อันดีร่วมกันระหว่างองค์กร แบรนด์ และลูกค้า สู่สังคมแห่งการให้และการแบ่งปันที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง” นายธันยเชษฐ์ กล่าวร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ผ่านการสั่งซื้อเมนูสุดพิเศษที่ร่วมรายการจาก 10 แบรนด์ในเครือ ไมเนอร์ ฟู้ด อาทิ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, ซิซซ์เล่อร์, สเวนเซ่นส์, เบอร์เกอร์คิง, บอนชอน, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, แดรี่ควีน, คอฟฟี่ เจอนี่, พูเลท์ และ ริเวอร์ไซด์ กริลล์ ฟิช แอนด์ หม่าล่า และสามารถบริจาคเป็นจำนวนเงินผ่าน QR Code ในสื่อประชาสัมพันธ์ภายในร้าน ณ สาขาที่เข้าร่วมรายการ โดยการบริจาคผ่าน QR Code สามารถส่งใบเสร็จรับเงินบริจาคและข้อมูลเพื่อลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่าที่ Line : @sirirajfoundation , E-mail : donation@sirirajfoundation.org