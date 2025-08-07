เริ่มแล้ว! Smart SME EXPO 2025 รวมแฟรนไชส์ครบวงจร คาดเงินสะพัด 200 ล้าน 7-10 ส.ค.นี้ ที่เมืองทองธานี

เริ่มวันนี้วันแรกสำหรับงานธุรกิจและแฟรนไชส์แห่งปี Smart SME EXPO 2025 ครั้งที่ 11 ด้วยการขนทัพธุรกิจและแฟรนไชส์ที่พร้อมใจจัดโปรโมชั่นแรงชวนคุณมาดีลด่วนในงานรวมกว่า 250 แบรนด์ เต็มพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หวังช่วยปลุกคนไทยฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วยตัวช่วยแบบครบเบ็ดเสร็จในงานทั้งสินเชื่อ และทำเลให้เลือกสรรทั่วประเทศ พร้อมบูธให้คำปรึกษาสำหรับเอสเอ็มอี กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เสวนาให้ความรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย และกิจกรรมอบรมอาชีพฟรีอัดแน่นตลอดงาน พลาดไม่ได้ วันที่ 7-10 สิงหาคมนี้ ที่ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี คาดเม็ดเงินสะพัดในงาน 200 ล้านบาท
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า "ธุรกิจ SME โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงพาณิชย์เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขัน พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน การจัดงาน Smart SME EXPO 2025 ในวันนี้จึงเป็นเวทีเชื่อมโยงโอกาส ทั้งด้านการตลาด การเงิน การพัฒนาความรู้ และการต่อยอดนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ"
ภายในงาน SMART SME EXPO 2025 นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้นำธุรกิจภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ ร่วมออกบูธ จำนวน 46 บูธ ประกอบด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวน 40 บูธ ใน 6 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม บริการ การศึกษา ค้าปลีก และความงาม/สปา ภายใต้ DBD Pavilion ขนาดพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีธุรกิจต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาจากกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (DBD-SPE) จำนวน 3 บูธ และกิจกรรมนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (DBD-ACM) จำนวน 3 บูธ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่ายการบริโภคภาคครัวเรือน สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ผู้ว่างงานและผู้ต้องการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์
ด้านนางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดงาน Smart SME EXPO 2025 ให้รายละเอียดว่า "งาน Smart SME EXPO 2025 ในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรหลายภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สถาบันอาหาร, สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารออมสิน, EXIM BANK, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นำเหล่าธุรกิจและแฟรนไชส์แบรนด์ดังพร้อมใจลดราคาช่วงกลางปี พ่วงด้วยแหล่งเงินทุน และสินเชื่อ เพื่อตอบโจทย์คนอยากมีธุรกิจในยุคนี้ให้สามารถเริ่มต้นได้ง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น กับโมเดลธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสร้างรายได้ได้จริง
ธุรกิจและแฟรนไชส์กว่า 250 แบรนด์ชั้นนำ อาทิ โคตรปั่นสมูทตี้โยเกิร์ต, เพนกวินมิลค์ที, 39 RAMEN ,LG Laundry Lux, แฟรนไชส์น้ำด่างดริงค์โค, COCO WALK มะพร้าวน้ำหอมล้วนๆ, ชานมไข่มุก MOMO Shake, เสือน้อยหม่าล่าทั่ง , DR.TIGER LAUNDRY, Moncha ชานมไข่มุกเม็ดจิ๋ว, แฟรนไชส์ติดฟิล์ม Watch Protection Film, Ojisan Relaxing Station, แฟรนไชส์ร้านยางและช่วงล่าง พี.พี.ไทร์, เฮง ปัง ปั๊ว, อุปกรณ์เครื่องมือช่าง Fix & Build, ธุรกิจสะดวกซัก Speed Queen by VJ Group, ตู้ฆ่าเชื้อหมวกกันน็อกอัตโนมัติ Helmetclean SweetSun, Emberix Car Wash, ก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจะรส, อนิเมะชานมไข่มุก, ซีทีที โลจิสติกส์, ไก่ว้าว, เจปัง, Hey Coffee, ไทยสัปปายะ, PAPA SNACKS หนังไก่กรอบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังเสริมทัพด้วยนวัตกรรมและสินค้าชุมชนจากอีอีซี รวมกว่า 30 บูธ มาให้เลือกชิม ช้อปแบบจุใจในงานอีกด้วย
สำหรับใครที่สนใจลงทุนธุรกิจหรือแฟรนไชส์แต่ติดขัดเรื่องเงินทุน ภายในงานยังมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับเอสเอ็มอีจากธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), EXIM BANK, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และ Funding Societies ให้เลือกมากมาย นอกจากนี้ยังมีบูธให้คำปรึกษาทั้งในเรื่องการตลาด การลงทุน การพัฒนาสินค้า การสร้างแบรนด์ การขยายตลาดต่างประเทศ ฯลฯ อีกทั้งยังมีเสวนาให้ความรู้จากเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกคับคั่ง กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และกิจกรรมอบรมอาชีพฟรีตลอดงาน
"อยากเชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาอาชีพ คนว่างงาน วัยเกษียณ รวมทั้งผู้สนใจลงทุน มาเดินช้อปธุรกิจและแฟรนไชส์ที่เราดีลมาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษทั้งงาน พร้อมกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย ที่เชื่อมั่นว่าจะช่วยจุดประกายไอเดียในการเริ่มต้นธุรกิจและอาชีพ รวมทั้งเติมองค์ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวทันโลกสามารถเติบโตและยืนหยัดได้ท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน งาน Smart SME EXPO มุ่งมั่นเป็นเวทีที่จะสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เข้มแข็งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งต่อไป โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดราว 200 ล้านบาท" นางสาวณรินณ์ทิพกล่าวปิดท้าย
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน Smart SME EXPO 2025 ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยงานจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 7-10 สิงหาคมนี้ ที่ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี บริการที่จอดรถมากมาย หรือใช้บริการรถไฟฟ้าสายสายชมพู สอบถามรายละเอียดโทร. 086-314-1482