เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ ตลาดไท เปิด “ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร (ASSC)” ดันมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการไทย

วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (เซ็นทรัลแล็บไทย) พร้อมด้วย บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ทำพิธีเปิดศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร หรือ Agricultural Standard And Safety Center (ASSC) อย่างเป็นทางการ ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสินค้าเกษตรในระดับต้น ที่ดำเนินการโดยตลาดไท และ การทดสอบระดับสูง ดำเนินการโดยเซ็นทรัลแล็บไทย ภายใต้รายการทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใส่ใจถึงมาตรฐานของสินค้า ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อบังคับของคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา รองประธานกรรมการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดศูนย์ดังกล่าวจำนวนมากกล่าวว่า ในฐานะห้องปฏิบัติการของรัฐที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า 4,000 รายการทดสอบ เล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านมาตรฐานสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยสร้างมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปสู่การสร้างรายได้ของผู้ประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น การเปิดตัวศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร หรือ Agricultural Standard And Safety Center (ASSC) จึงเป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้าตามพันธกิจของบริษัทในการยกระดับผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องการสร้างมาตรฐานในทุกกระบวนการผลิต รวมถึงศูนย์ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมพัฒนามาตรฐานของตลาดให้ไปตามข้อบังคับของกฎหมายอีกด้วย“ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร หรือ (ASSC) จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ตลาดไท รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ภายในจะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ จัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงเป็นจุดรับตัวอย่างในการส่งตรวจวิเคราะห์กับห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยสร้างช่องทางการเข้าถึงมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการได้มากขึ้น จากเดิมที่มีหน่วยงานอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และ สงขลา ซึ่งศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรแห่งนี้ จะเป็นอีกศูนย์รองรับผู้ประกอบการต่อไป” นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวด้านระบุว่า ศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรปลอดภัยหรือ Agricultural Standard And Safety Center (ASSC) ถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นในตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตร ที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในสินค้าเกษตร และถือเป็นต้นแบบการเฝ้าระวังการปนเปื้อน และการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรในตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตร ในการตรวจสอบสารปนเปื้อนและสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตร ด้วยชุดทดสอบ Test Kit ที่ได้รับมาตรฐาน โดยห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารปนเปื้อนตลาดไท และการทดสอบด้วยวิธีตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชั้นสูงทางห้องปฏิบัติการ โดย บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานสากลและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในรูปแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวทั้งนี้ภายในศูนย์ดังกล่าว ผู้ประกอบการโดยทั่วไป ยังสามารถปรึกษาใช้บริการ อื่น ๆ ได้อีกหลายบริการ เช่น บริการตรวจทดสอบได้ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ อาทิ การตรวจวิเคราะห์ ดิน น้ำ ปุ๋ย วัสดุในการปลูก, การตรวจสารพิษตกค้าง, ตรวจฉลากโภชนาการ , ตรวจมาตรฐานสินค้าตามที่ภาครัฐกำหนด, การตรวจตามข้อกำหนดการส่งออก, แนะนำการจัดทำรูปแบบฉลากอาหาร, และ การขอขึ้นเลขสารบบ 13 หลัก เป็นต้น โดยทั้งหมดดำเนินการภายใต้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล ขณะที่การทดสอบอื่น ๆ มีการสนับสนุนให้ระบบการวัดของภาคอุตสาหกรรมไทยมีความถูกต้องแม่นยำเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้มีมาตรฐานด้วยบริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัด ครอบคลุมขอบข่ายในการสอบเทียบและการวัด (Calibration and Measurement Capability : CMC) ดังนี้ การสอบเทียบทางด้านอุณหภูมิ อาทิ การสอบเทียบการกระจายตัวของอุณหภูมิในคลังสินค้าและรถขนส่ง การสอบเทียบทางด้านมวล การสอบเทียบทางด้านปริมาตร การสอบเทียบทางด้านเคมี การสอบเทียบทางด้านการหมุนเหวี่ยง การสอบเทียบทางด้านแรงดัน และ การสอบเทียบทางด้านมิติ รวมถึงการตรวจประเมินฟาร์ม GAP ตรวจรับรองระบบสถานที่ผลิต GMP/HACCP และ บริการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ และผู้ประกอบการต่าง ๆ อีกด้วยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ตลาดไท รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ภายในจะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ จัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงเป็นจุดรับตัวอย่างในการส่งตรวจวิเคราะห์กับห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยสร้างช่องทางการเข้าถึงมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการได้มากขึ้น จากเดิมที่มีหน่วยงานอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และ สงขลา ซึ่งศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรแห่งนี้ จะเป็นอีกศูนย์รองรับผู้ประกอบการต่อไป” นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าว