“พาณิชย์” ยกทัพผู้ประกอบการแฟรนไชส์ร่วมโชว์ศักยภาพ - เปิดโอกาสทางธุรกิจครบวงจร ในงาน SMART SME EXPO 2025 @ เมืองทองธานี

พาณิชย์ นำทัพผู้ประกอบการแฟรนไชส์ร่วมโชว์ศักยภาพ พร้อมมอบโอกาสทองสำหรับผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจด้วยระบบครบวงจร จุดประกายทางธุรกิจให้ผู้สนใจและต้องการเป็นเจ้าของกิจการ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ภายในงาน SMART SME EXPO 2025 ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2568 ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2568) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานเปิดงาน SMART SME EXPO 2025 ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งถือเป็นมหกรรมธุรกิจครบวงจรที่รวบรวมทั้งธุรกิจแฟรนไชส์ เทคโนโลยีการผลิต อีคอมเมิร์ซ การเงิน การตลาด และบริการสนับสนุนธุรกิจไว้ในงานเดียว โดยมุ่งสร้างโอกาสด้านการลงทุน พร้อมเชื่อมโยงธุรกิจไทยกับพันธมิตรเพื่อการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้ประสบความสำเร็จบนเวทีโลก สอดรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทย และสร้างโอกาสแก่สินค้าไทย ‘ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย’
กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์มาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์รายใหม่ พัฒนาระดับความเชื่อมั่นธุรกิจด้วยมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ และการส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการเข้าร่วมงาน SMART SME EXPO 2025 เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ช่วยต่อยอดธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ผ่านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จะได้พบคู่ค้าและพันธมิตรใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ภายในงานจะได้พบกับไฮไลท์สำคัญที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพจำนวน 46 ราย ร่วมออกบูธและนำเสนอธุรกิจ ประกอบด้วย
* DBD Pavilion กับแนวคิด “DBD แฟรนไชส์ D เติมเต็มทุกความสำเร็จ” ประกอบด้วยธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 40 ราย (กลุ่มอาหาร กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มบริการ กลุ่มการศึกษา กลุ่มค้าปลีก กลุ่มความงาม/สปา) ที่มานำเสนอโมเดลธุรกิจพร้อมแพ็กเกจพิเศษ พร้อมบริการค้นหาทำเลการค้าสำหรับผู้สนใจภายในงาน
* ธุรกิจต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาจากกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) จำนวน 3 ราย และ
* กิจกรรมนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) จำนวน 3 ราย
นอกจากนี้ ภายในงาน SMART SME EXPO 2025 มี 4 โซนธุรกิจ ได้แก่ 1) SMART FRANCHISE ZONE : แฟรนไชส์ยอดฮิตจากหลากหลายวงการ 2) SMART OEM ZONE : พบผู้ผลิตชั้นนำที่พร้อมสร้างแบรนด์ในแบบที่ต้องการกับนวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีสุดล้ำ 3) SMART SOLUTION ZONE : พบกับโซลูชั่นอัจฉริยะ ทั้งระบบบริหารจัดการ ธุรกรรมดิจิทัล พร้อมข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษ 4) FOOD & BEVERAGE ZONE : โลกของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแบบครบวงจร อีกทั้งยังมีเวทีขยายคู่ค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจกับพาร์ทเนอร์รายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ เสวนาติดสปีดให้ธุรกิจแกร่งและทันเทรนด์โลกโดยผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของไทย พร้อมอบรมอาชีพฟรีตลอดงาน รวมถึงบริการสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมให้คำปรึกษา
โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมงาน เลือกซื้อสินค้า และเจรจาร่วมลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ได้ที่งาน SMART SME EXPO 2025 ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2568 ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ทั้งนี้ SME โดยเฉพาะ ‘แฟรนไชส์’ เป็นธุรกิจที่บุคคลทั่วไปและนักลงทุนทุกระดับสามารถเข้าถึงและจับต้องได้ง่าย เป็นหมวดธุรกิจหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มีความแข็งแกร่ง และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ทำให้เกิดการค้าขายในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ทำให้เกิดการจ้างงานในระดับท้องถิ่น เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประเทศ โดยผู้ประกอบการ SME มีจำนวนมากที่สุดและกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า 3.2 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.5 ของผู้ประกอบการทั้งหมดในประเทศ เกิดการจ้างงานกว่า 12.9 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.4 ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ” อธิบดีอรมน กล่าวทิ้งท้าย
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่มเติม ได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5953, Call Center 1570 และ www.dbd.go.th