White Story คว้ารางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 20 โดดเด่นด้วยโมเดล Grab & Go สดใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ก้าวสู่ธุรกิจยั่งยืน

จุดเริ่มต้น White Story คาเฟ่เล็ก ๆ ในบ้านไม้สีขาว

ก้าวสู่ธุรกิจ Grab & Goอาหารสดใหม่เพื่อสุขภาพ ราคาจับต้องได้ ตอบโจทย์สำหรับทุกคน

สร้างกิมมิกด้วยอารมณ์ขันให้ลูกค้าจดจำ หนึ่งในกลยุทธ์ของแบรนด์

ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ที่สร้างความแตกต่างทางธุรกิจได้อย่างโดดเด่น และสามารถพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้อยู่รอดในทุกสถานการณ์ ด้วยพลังผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนในงานในปีนี้ มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัล 6 องค์กร หนึ่งในนั้นคือได้รับรางวัลในมิติ องค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operation Best Practice) และองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice)ได้เผยถึงความรู้สึก ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า รางวัลนี้เป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับทีมงาน White Story ทุกคน ทั้งหลังบ้านและหน้าบ้าน“White Story ยึดถือคุณค่าเดียวกัน คือการอยากให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สดใหม่วันต่อวัน ในราคาที่เหมาะสม โดยคุณค่าเหล่านี้ที่เรายึดถือร่วมกัน จะทำให้ธุรกิจอาหารเติบโตและยั่งยืนได้ และขอขอบคุณที่เห็นคุณค่าความตั้งใจของเรา”“ตอนนั้นเราเป็นมนุษย์เงินเดือน ชื่นชอบการทำอาหารและอยากมีธุรกิจส่วนตัว จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำในวัย 27 ปี เพื่อทำร้านอาหารหรือคาเฟ่เล็ก ๆ โดยไปเช่าบ้านไม้หลังหนึ่ง บนถนนราชพฤกษ์ เป็นบ้านไม้เรือนไทยเก่า ๆ ตอนนั้นเรามีงบประมาณจำกัด เลยคิดว่าจะทำยังไงให้ประหยัดต้นทุน จึงทาบ้านไม้หลังนั้นให้เป็นสีขาว โดยมีความคิดที่ว่า เราอยากให้ลูกค้าเข้ามาแต่งแต้มเรื่องราวให้บ้านสีขาวมีสีสันเกิดขึ้น กลายเป็นที่มาของชื่อแบรนด์ว่า White Story”แวว-วาศิณี เล่าต่อว่า พอ White Story เกิดขึ้นได้สักพัก ต่อมา ปี พ.ศ. 2554 ก็ได้เกิดวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ จนร้านได้รับผลกระทบจนต้องปิดตัวลง แต่ทว่าในวิกฤติก็ยังมีโอกาสแฝงอยู่ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แบรนด์เข้าสู่ห้างสรรพสินค้าครั้งแรก“ก่อนหน้าที่น้ำจะท่วม ตอนนั้นเรามองเห็นว่าพฤติกรรมของคนไทยในเมืองและชานเมืองชอบเที่ยวห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์กันมากขึ้น เราจึงได้ไปจองพื้นที่ที่ The Walk ราชพฤกษ์ไว้ พอหลังน้ำลด ประจวบเหมาะกับ The Walk เปิดพอดี ก็เลยได้ย้ายร้านที่เป็น Stand Alone จากที่เดิม เข้ามาที่ The Walk ซึ่งเป็นสาขาแรกในห้างสรรพสินค้า”ต่อมาเมื่อได้ขยายแบรนด์เข้าสู่ห้างฯ ทำให้มองเห็นช่องทางการทำโมเดลธุรกิจแบบ Grab & Go เพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองที่เร่งรีบ ผนวกกับเกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้น ทำให้ธุรกิจเติบโตได้ท่ามกลางวิกฤติ“จากการที่มีสาขาแรกที่ The Walk เราได้รับพื้นที่ 160 ตารางเมตร เลยมาคิดว่า เราจะใช้สอยพื้นที่ให้มีประโยชน์และคุ้มค่าได้ยังไงบ้าง ณ ตอนนั้นได้เล็งเห็นว่า “Lazy Economy” เริ่มมา ซึ่งคนไม่ทำกับข้าวรับประทานเองที่บ้านแล้ว แล้ว เทรนด์การรักสุขภาพก็กำลังมา เราจึงลองหาโมเดลใหม่ ๆ โดยแบ่งพื้นที่สัก 30% ของ 160 ตารางเมตร มาทำ Grab & Go เพื่อตอบโจทย์คนทำงานแถวนั้น หลังจากนั้นก็ได้ทดลองและเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้เป็น Grab & Go ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา และขยับขยายมาเรื่อย ๆ”“กระทั่งเกิดจุดเปลี่ยนอีกครั้ง คือ ช่วงโควิด-19 โดยก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด White Story มีอยู่ 12-13 สาขา พอเกิดโควิดขึ้น ทุกคนออกจากห้างสรรพสินค้าหมดเลย ทำให้ห้างฯ ว่าง ก่อนหน้านี้เราเคยไปยื่นข้อเสนอตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้เขาโทรกลับมาหา ช่วงนั้นคนไม่นิยมนั่งรับประทานอาหารนอกบ้าน จากที่เราทำครัวกลางรอไว้ก่อนที่จะเกิดโควิด ความพร้อมส่วนนี้ทำให้เราเติบโตได้ท่ามกลางวิกฤติ เมื่อโอกาสเข้ามา จึงสามารถก้าวกระโดดไปกับโอกาสนั้นและจับโอกาสนั้นได้ทัน”“โมเดลธุรกิจ Grab & Go จะเน้นเสิร์ฟอาหารกล่องพร้อมรับประทาน สดใหม่ วันต่อวัน ไม่ใส่สารกันเสีย มีเครื่องดื่มในรูปแบบซื้อกลับบ้าน โดยเราจะทำทุกอย่างจากครัวกลาง เรามีแผนในระยะยาวที่อยากเติบโต เราใช้ระยะเวลาในการสร้างระบบระเบียบภายในองค์กร ซึ่งการทำครัวกลาง ได้เริ่มจากการศึกษาและเรียนรู้ ตั้งแต่ Day 1 เลย เราสั่งสมประสบการณ์มาตลอด เพราะครัวกลางของเราไม่ใช่โรงงาน ไม่สามารถผลิตและเตรียมว่ามีออเดอร์มาแล้วค่อยส่งไปได้ ซึ่งตอนนั้นเป็นสิ่งใหม่สำหรับเรา และเป็นสิ่งใหม่สำหรับธุรกิจอาหารด้วย เราจะบริหารยังไงให้ของสดใหม่ออกไปสู่มือลูกค้าได้ทุกวัน”หัวใจหลัก ไม่เพียงแค่ "ขายอาหาร" แต่คือการใส่ใจในคุณภาพของอาหารทุกกล่องที่เสิร์ฟ ทุกเมนูต้องทำสดใหม่วันต่อวัน ไม่ใส่สารกันเสีย ลดการใช้สารเคมี เพื่อสร้างทางเลือกที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้รักสุขภาพที่ต้องการอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่เข้าถึงได้ และนอกจากคุณภาพของอาหารแล้ว การทำธุรกิจยังยึดหลัก Customer Centric อย่างชัดเจนด้วย“เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ในราคาที่เหมาะสม การได้รับประทานอาหารที่ดี ต้องมาจากวัตถุดิบที่ดี เราพยายามลดการใช้สารเคมีให้ได้มากที่สุด ไม่ใช้สารกันเสีย ใช้ไข่ไก่เกษตรอินทรีย์ ใช้ของจากธรรมชาติให้มากที่สุด เราต้องทำสินค้าของเราให้ยั่งยืนก่อน ซึ่งพอสินค้ายั่งยืนก็ส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็จะได้รับความยั่งยืนในด้านสุขภาพต่อไป”“เรามองว่าทุกธุรกิจมีการแข่งขัน จุดยืนของเราคือการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนว่า เราจะตอบโจทย์กับลูกค้ายังไง ถึงแม้จะมีคู่แข่งมากมาย ซึ่งลูกค้าก็มีสิทธิเลือกว่าสินค้าตัวไหนที่ตรงใจเขา เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับลูกค้า ลูกค้าไว้วางใจเลือก White Story ให้เป็นอาหารสำหรับตัวเอง ครอบครัว หรือคนที่รัก”“การตลาดของ White Story วางกลยุทธ์ด้วยการสร้าง Engagement ผ่านรายละเอียดเล็ก ๆ เช่น สติ๊กเกอร์คำคมบนกล่องอาหาร หรือคำบรรยายเมนูน่ารัก ๆ ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าร้านนี้ เข้าใจ และ มีตัวตนมากกว่าแค่ร้านอาหารทั่วไป เราอยากสื่อสารกับลูกค้าว่าเราใช้ของดีนะ ซึ่งเราจะทำยังไงให้ลูกค้าสนใจและอ่านข้อความนั้น ถ้าจะเขียนว่าสปาเกตตีนี้เป็นเส้นจากอิตาลี ปลาแซลมอนจากนอเวย์ ก็จะดูเหมือนกับทั่ว ๆ ไป เราเลยคิดสนุกว่า เขียนอะไรให้ลูกค้าสนุกด้วยดีกว่า จึงเป็นที่มาของข้อความหน้ากล่อง เช่นพอเริ่มทำ 1-2 เมนู ลูกค้าเริ่มสนุกด้วย ตอนหลังลูกค้าก็มามีส่วนร่วม เช่น ขนมปังไดฟูกุชาเขียวถั่วแดงญี่ปุ่น ที่ลูกค้าเขียนมาว่า อันนี้คือคาร์บเชิงซ้ำซ้อน คาร์บในคาร์บ เราก็เลยขออนุญาตนำข้อความมาใช้บนสติกเกอร์ว่าเป็นต้น”“นอกจากนี้ยังมีเรื่องการลดราคาสินค้าลงในตอนค่ำ ๆ ซึ่งจริง ๆ เราไม่อยากให้เกิด Food Waste เพราะรู้สึกเสียดาย จึงคิดว่ายอมตัดใจขายสินค้าในราคาพิเศษก่อนปิดร้าน เพื่อเคลียร์สินค้าให้หมดวันต่อวัน พอทำเช่นนี้ จึงกลายมาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดโดยอัตมัติ ลูกค้าพึงพอใจที่จะได้ของที่ประหยัดขึ้น ถึงแม้อาจจะมีตัวเลือกที่น้อยลงก็ตาม และการสื่อสารของเราเช่นนี้ จะทำให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่าแบรนด์ของเราขายของสดใหม่วันต่อวันจริง ๆ”White Story ยังได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยร่วมกับโครงการ “วน” รับบริจาคถุง และฟิล์มพลาสติกจากลูกค้า เพื่อนำไปรีไซเคิล ให้พลาสติกหมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกเฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อเดือน สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 250 ต้น รวมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก Food Grade ที่เข้าไมโครเวฟและย่อยสลายได้ สร้างวงจรไร้ขยะเศษอาหาร ด้วยการบริหารจัดการสินค้าภายในร้าน ให้เหลือเป็นเศษอาหารน้อยที่สุดในแต่ละวัน พร้อมนำเศษอาหารในกระบวนการผลิตแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์“ย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว แววได้มีโอกาสไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไปอยู่ในชนบท แต่เรากลับได้เห็นว่า เราอยู่ในไลฟ์สไตล์ในชนบทของเขา แต่เราได้รับประทานอาหารที่ดี ในหมู่บ้านเล็ก ๆ มีร้านอาหารที่ทำขนมปังสดใหม่ทุกเช้า ทำอาหารสดใหม่ทุกเช้า มีร้านขายเนื้อสัตว์เล็ก ๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทำให้พลเมืองของเขามีสุขภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี พอเราเข้าไปอยู่ในครอบครัวของคนดัตท์ เขาก็ได้สอนเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่บ้านของตัวเองไปจนถึงชุมชนและสังคมรอบข้าง เช่น วิธีการแยกขยะ การกำจัด Waste ซึ่งเราได้ปรับทัศนคติ ได้เรียนรู้ จึงคิดว่าสักวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสกลับมาไทยแล้วทำธุรกิจ เราอยากจะนำสิ่งดี ๆ ที่เคยเจอและได้รับมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเอง ดังนั้นเมื่อ White Story เริ่มต้นทำธุรกิจ ทำให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนมาก ๆ แววได้นำความรู้เหล่านี้มาสอนน้อง ๆ พนักงานในทีม เพราะสิ่งนี้เป็นจุดยืนหนึ่งที่เราอยากจะสื่อสาร”“หลายคนอาจจะเห็นว่าเรายังใช้พลาสติกอยู่ ในแง่ของธุรกิจ ต้องพูดตามตรงว่า เรายังต้องใช้พลาสติกอยู่บ้าง แต่การใช้พลาสติกในโลกปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ถูกต้อง เพียงแต่จะเลือกใช้ยังไง และมีกระบวนการขั้นตอนหลังจากใช้แล้วยังไง White Story จะเลือกพลาสติกที่ย่อยสลายได้ภายใน 2 ปี และเป็น Food Grade ที่สามารถใช้กับอาหารได้ เราได้คอลแลปกับ Pupa Packaging ซึ่งเขาเป็นเจ้าแรกของไทยเหมือนกันที่สามารถผลิตกล่องอาหารย่อยสลายได้ ยอมรับว่าต้นทุนสูงขึ้น แต่เราเจอพาร์ทเนอร์ที่น่ารักที่ทำให้เขาอยู่ได้ เราอยู่ได้ สังคมอยู่ได้ หรืออย่างพลาสติกที่ยืดได้ แลปพาสติก ที่ยังสะอาดอยู่ จะส่งกลับไปที่โปรเจ็กต์ “วน” เพื่อนำไปทำเมล็ดพลาสติก อีกทั้งยังมีการรณรงค์ในเรื่องรีไซเคิลส่วนอื่น ๆ เช่น ถุงพลาสติก ลูกค้าสามารถนำไปเป็นถุงขยะต่อไปเพื่อให้เกิดการใช้ซ้ำ ขวด ฝาขวด เราจะนำส่งรีไซเคิลต่อไป เป็นต้น”อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับเรื่อง Food Waste ด้วยการซื้อถังขยะรักษ์โลก 2 ใบ มูลค่าใบละ 1 ล้านบาท เพื่อกำจัดขยะที่เกิดขึ้นจากครัวกลาง“Food Waste ที่เกิดขึ้นจากครัวกลาง เราจะนำมาทำเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเรามีถังขยะรักษ์โลก 2 ใบ มูลค่าใบละ 1 ล้านบาท ที่สามารถลดขยะเปียกลงถึง 90% เรานำเศษอาหาร เช่น ผัก ไข่ไก่ ไปทำเป็นปุ๋ย และปุ๋ยที่ได้จะนำไปแจกจ่ายละแวกใกล้เคียง หรือนำมาวางขายหน้าร้านด้วย”“ต้องบอกว่าการบริหารจัดการวัตถุดิบ สิ่งที่ยากคือ Waste หรือการบริหารจัดการดีมานต์ที่เกิดขึ้นจากลูกค้า เพราะเราไม่รู้เลยว่าในแต่ละวันจะมีดีมานต์อย่างไร และในแต่ละโลเคชันก็มีดีมานต์ไม่เหมือนกัน ซึ่งเราเริ่มจากการคาดเดา เพราะแม้เราจะทำรีเสิร์ชมาแล้ว แต่เราไม่รู้ว่าเวลาสินค้าวางจริง ๆ ลูกค้าจะสนใจในสินค้าตัวไหนมากกว่ากัน เมื่อใช้การคาดเดาไปสักระยะหนึ่ง ประมาณ 1 สัปดาห์ เราจะเริ่มเห็นเทรนด์แล้วว่าในโลเคชันที่ไปอยู่อะไรตอบโจทย์ลูกค้า ซึ่งเราจะวางสินค้าเหมือนกันแต่จำนวนจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับโซนนั้น ๆ ว่าอะไรขายดี หรือขายไม่ดี ในสัปดาห์แรกเราต้องยอมรับกับ Waste ที่เกิดขึ้น แต่จะพยายามให้ไม่เกิน 1 สัปดาห์แรก แล้วเราจะเอาเดต้ากับของจริงมาดูว่าอันไหนเป็นจุดสมดุล ซึ่งถ้าเราส่งสินค้ามากเกินไปมันก็คือ Waste แต่ถ้าเราส่งน้อยเกินไปเราก็เสียโอกาสในการขาย ดังนั้นหลักในการทำธุรกิจเรายึดหลักไม่ทำอะไรให้เกินตัว เพราะฉะนั้น Waste ที่เจ็บตัวจึงไม่มี แต่อาจจะมีมาจากปัจจัยภายนอกโดยที่เราไม่คาดคิดบ้าง ยกตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหวปลายเดือนมีนาคม 2025 ที่ผ่านมา ทุกห้างฯ ทุกออฟฟิศ ให้ทุกคนออกจากตึกภายในบ่ายโมงในวันนั้น ของเราเพิ่งส่งไปเอง แล้วจะขายใคร ขายไม่ได้ด้วยเพราะห้างฯ ปิด พอเราตั้งสติ เข้าไปเก็บของออกมาได้ ก็ได้นำไปส่งสาขาที่ยังให้บริการได้ และนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในศูนย์ต่าง ๆ แทน”White Story ได้ขยายธุรกิจและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการขยายสาขาไปยังห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ออฟฟิศ โรงพยาบาล และยังร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น เช่น โรงพยาบาลวิมุติ ที่ได้คอแลปกันปรับสูตรเมนูขนม เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยหรือมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานให้ได้รับประทานของอร่อยและดีต่อสุขภาพ การคอลแลปกับ Fruit Vinegar ที่เกิดจากความร่วมมือกับทางญี่ปุ่น, น้ำยาล้างผัก Lamoon รวมถึงยังได้ขยายไลน์สินค้าไปยังผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์อื่น ๆ เช่น แก้วน้ำ กระบอกน้ำ หลอดน้ำ ถุงผ้า ฯลฯ เป็นต้นปัจจุบัน White Story มีทั้งสิ้น 92 สาขา มีสินค้ากว่า 300 SKUs แบ่งเป็น เบเกอรี่ 50% อาหาร 40% เครื่องดื่มและอื่น ๆ 10% โดยในปี พ.ศ. 2565 มีรายได้ 166 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2566 มีรายได้ 395 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ปิดยอดไปที่ 598.5 ล้านบาท โดยยอดขายก้าวกระโดดขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งภายในปี พ.ศ. 2568 ตั้งเป้าว่าจะปิดยอดที่ 800 ล้านบาท ขยายไปให้ถึง100 สาขา“ในปีนี้เราได้ขยายไปยังหัวเมืองต่าง ๆ มากขึ้น มีออฟฟิศเกิดขึ้นใหม่ ๆ และสถานที่ต่าง ๆ ที่ต่อคิวไว้ ส่วนโรงพยาบาลได้เริ่มแล้วที่โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลมหาราชที่นครราชสีมา (โคราช) คิดว่าเรายังขยายไปยังชุมชนในกรุงเทพฯ ได้อีกมาก ส่วนต่างจังหวัดในปีนี้มีแพลนจะไปเปิดสาขาที่ จ. ชลบุรี และ จ. นครราชสีมา ซึ่งเรามองว่ายังมีโอกาสขยายสาขาไปยังชุมชนที่สนใจ และชื่นชอบในสินค้าของเรา เพราะเราก็มองหาชุมชน โดยการฟังเสียงตอบรับจากลูกค้าด้วย ซึ่งนอกจากการขยายสาขาแล้ว เรายังต้องทำสาขาที่มีให้ดีและเติบโตต่อเนื่องด้วย”กว่าจะมาถึงวันนี้ สามารถกล่าวได้เต็มปากว่า นอกจากแพสชัน จุดยืนของแบรนด์ คุณภาพของสินค้า และกลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว การคำนึงถึงลูกค้า สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมให้ “White Story” อยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์“การทำธุรกิจ ไม่มีอะไรโรยด้วยกลีบกุหลาบ ถ้าเราตั้งใจดี คิดดี แล้วลงมือทำดี ซึ่งการลงมือทำเราต้องมีความอดทนอยู่ในนั้นด้วย ความอดทนจะทำให้เรามีสติ มีปัญญาเรียนรู้ได้ว่าอะไรที่เป็นอุปสรรค และเราจะแก้ไขปัญหานั้นยังไง เราจะทำยังไงเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ทุก ๆ ปีมีภาวะที่แตกต่างกันออกไป อยากฝากถึงผู้ประกอบการด้วยกันว่าให้ สู้ ๆ และอดทนกับทุกสถานการณ์ เพื่อรับมือกับปัญหาที่จะผ่านเข้ามาค่ะ” คุณวาศิณี สุรชาติชัยฤทธิ์ กล่าวทิ้งท้ายและนี่คือเรื่องราวของ “White Story” ที่ไม่ได้เพียงแค่ขายอาหารให้ลูกค้าได้รับประทานอิ่มแล้วก็จบไป แต่ทว่าการส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ภายใต้จุดยืนที่ชัดเจนในการทำธุรกิจ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่พาธุรกิจประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้