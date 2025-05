MK เคลื่อนทัพรับศึกรอบตัว ชูกลยุทธ์ู 3 VALUE ดึงตลาด

ผู้จัดการรายวัน360 - MK GROUP เผยแผนปี 68 ชูกลยุทธ์ Value Strategy มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าพร้อมส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ผุดสารพัดโมเดลธุรกิจ เสริมทัพด้วยแบรนด์ใหม่และธุรกิจที่หลากหลายขึ้นMK GROUP หรือ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดสุกี้ในประเทศไทยที่ครองส่วนแบ่งกว่า 60% จากมูลค่ารวมตลาดกว่า 23,000 – 25,000 ล้านบาท พร้อมตอกย้ำศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเดินหน้าชูกลยุทธ์ Value Strategy ในปี 68 มุ่งเน้นตอบโจทย์ผู้บริโภคและประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค รวมถึงการปรับโมเดลแบรนด์ในเครือ เสริมทัพด้วยแบรนด์ใหม่ ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ จนสามารถสร้าง engagement ได้อย่างต่อเนื่องนางสาวทานตะวัน ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอด 39 ปี ที่ทาง MK GROUP ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเต็มความสุขให้ทุกครอบครัว เชื่อมต่อสุขภาพที่ดีให้เข้าถึงได้มากที่สุด รวมถึงการส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งหมดจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งต่อไปในทุกการเปลี่ยนแปลงของ MK GROUP ในปีนี้ด้วยเช่นกัน ถึงแม้ภาพรวมธุรกิจอาหารในปีนี้จะยังไม่เติบโตเท่าที่ควร โดยเฉพาะร้านอาหารเชนใหญ่ แต่เราต้องปรับตัวและวางแผนกลยุทธ์ที่ท้าทายยิ่งขึ้น”เจาะลึก 3 แนวทางหลัก ภายใต้กลยุทธ์ Value Strategy1. Value Creation: เน้นสร้างความคุ้มค่าและประสบการณ์ใหม่ ผ่าน Customer Insight2. Value Relationship: การทำ Segmentation การตลาดที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและสร้างประสบการณ์ใหม่ เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว3. Value Accessible: เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงความ ‘คุ้มค่า’ และ ‘คุณภาพ’ ของสินค้าและบริการที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นปัจจัยสำคัญของกลยุทธ์ในปีนี้ของธุรกิจร้านอาหารในเครือ คือการทำความเข้าใจความต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้าง Value Creation เพิ่มประสบการณ์รอบด้านที่ตอบโจทย์ลูกค้า อีกทั้งยังมีเรื่องการปรับรูปแบบการสื่อสารที่สนุกสนาน เพื่อสร้าง engagement อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการกระตุ้นยอดขายด้วย Value Promotion ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึก ‘คุ้มค่า’ ที่สุดในการตัดสินใจซื้อด้าน “MK Restaurants” ที่มีแคมเปญ Mongkol (มงคล) ‘มูเก็ตติ้ง’ ช่วงตรุษจีน พร้อมแจกหมี่หยกยาว 99 ซม., หมูมาราธอน กินไม่อั้น 90 นาทีกับ 4 คอนโดหมูขายดี, Duck Lovers กล่องสุ่มน้องเป็ดสุดคิ้วท์ฉลองวาเลนไทน์ และเตรียมออกแคมเปญใหม่อย่างต่อเนื่อง,“Yayoi” ที่พึ่งเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ เจฟ ซาเตอร์ โดยมีการครีเอท 3 เมนูพิเศษร่วมกัน ตอกย้ำคอนเซปต์ ‘ญี่ปุ่นครบเซต’ และเมนูเซตเทโชกุแบบใหม่ ๆ ที่จะออกมาให้เซอร์ไพรส์ตลอดทั้งปี,ยังมี “แหลมเจริญซีฟู้ด” คงคอนเซปต์อาหารซีฟู้ดสไตล์ไทยที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัว ด้วยโปรโมชั่น Family Set เซ็ตเมนูให้เลือกหลากหลาย เริ่มต้นเพียง 699 บาท, “MK Buffet” เตรียมปรับราคาให้เข้าถึงง่ายขึ้น และเพิ่มเมนูใหม่ เพื่อตอบรับเทรนด์และความต้องการของผู้บริโภคที่ชื่นชอบการทานบุฟเฟต์ การันตีเมนูที่มีคุณภาพแบบจัดเต็ม,“HIKINIKU TO COME” ร้านแฮมเบิร์กเจ้าดังจากญี่ปุ่น น้องใหม่ล่าสุดในเครือที่ตอบโจทย์ร้านแนว Specialist ด้วยสุดยอดคุณภาพเนื้อ คัดสรรเนื้อมาอย่างดี ทำแบบสดใหม่ ย่างอย่างพิถีพิถัน และเสิร์ฟพร้อมข้าวร้อน ๆ ในราคาที่เข้าถึงได้ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกที่กำลังมาแรง นอกจากน้ำจิ้มสุกี้ MK ยังมีชุดสุกี้ลูกชิ้นรวมมิตร, ชุดบะหมี่หยกลูกชิ้นรวมมิตร และล่าสุดกับบะหมี่เกี๊ยวกุ้งซุปสุกี้ CP x MK เพื่อสร้าง Brand Recall ให้กับแบรนด์ MK Restaurants และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการพัฒนาสินค้าในกลุ่มนี้ยังมีแบบต่อเนื่อง โดยเตรียมออกเมนูน้ำจิ้มรสชาติใหม่ที่ต้องติดตามอัพเดตกันภายในปีนี้อีกด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่จะตอกย้ำด้านการสร้าง Value Relationship อย่างแข็งแรงคือ การทำ Segmentation การตลาดที่ศึกษาและแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์และวางแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Data Personalization) เริ่มจาก Group Member ครั้งแรกกับการเชื่อมต่อทุกแบรนด์ในเครือไว้ในที่เดียว ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ CEM (Customer Experience Management) เพื่อให้ตลอด Customer Journey สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดและสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด และแบรนด์ยังรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว โดยได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและคุ้มค่ามากขึ้น (เตรียมเปิดตัวภายใน Q3)รวมถึง Tourist Adaptation ที่จะปรับกลยุทธ์การตลาดและแบรนด์ให้สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อปรับสินค้าให้เหมาะสม และยังต้องทำความเข้าใจในวัฒนธรรม เพื่อการสื่อสารอย่างตรงจุด และส่วนของ Local Store Marketing ที่ต้องเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ด้วยการสำรวจพฤติกรรมและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทำเลนั้น ๆ โดยจะมีการนำข้อมูลมาพัฒนาสินค้า ครีเอทโปรโมชั่น และปรับเมนูให้เข้าถึงมากขึ้นนายธีร์ ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “คาดว่าในปี 2568 นี้จะเป็นปีที่สร้างความท้าทายของทาง MK GROUP ทั้งเรื่องของการแข่งขันและสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการสร้างความพร้อมและความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเครือเราในทุกด้านเป็นสิ่งสำคัญโดยเราก็มีการวางแผนขยายสาขา การพัฒนาระบบการจัดการหลังบ้าน รวมถึงการสร้างโอกาสใหม่ ๆ เพื่อสร้าง Value Accessible ให้มากขึ้น และเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาว ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญให้ธุรกิจสามารถเติบโตแบบมั่นคงและยั่งยืนได้โดยปัจจุบัน MK GROUP มีร้านอาหารในเครือทั้งหมด 13 แบรนด์ รวม 723 สาขา ทั้งในประเทศและ แฟรนไชส์ต่างประเทศ คือ MK Restaurants, MK Live, MK Gold, YAYOI, แหลมเจริญ ซีฟู้ด, HIKINIKU TO COME, HAKATA Ramen, MIYAZAKI, เลอ สยาม, ณ สยาม, BIZZY BOX (Grab&go), LE PETIT, Multi Brand และสาขาแฟรนไชส์ MK Restaurants สาขาประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม ลาว, สาขาแฟรนไชส์ แหลมเจริญ ซีฟู้ด สาขาประเทศมาเลเซีย, MIYAZAKI สาขาประเทศลาวต่อยอดธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง ด้วยแผนจะมีขยายสาขาในประเทศ เพิ่มอีก 15 สาขา แบ่งเป็น MK Restaurants 5 สาขา, Yayoi 3 สาขา, แหลมเจริญ 5 สาขา และ HIKINIKU TO COME 2 สาขาในส่วนของการขยายแฟรนไชส์ต่างประเทศคือ แหลมเจริญ มีแผนจะเปิดเพิ่มอีก 2 สาขาที่ประเทศมาเลเซีย อีกทั้งยังมองหาผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาร่วมทุน (Master Franchise) เพื่อช่วยขยายธุรกิจร้านอาหารให้มากขึ้น โดยตลาดที่ยังคงให้ความสนใจคือ South East Asia เป็นหลักนอกจากนี้ยังมีแผนปรับโมเดลธุรกิจใหม่ โดยจะมี Store Conversion จาก MK Restaurants ปรับเป็นโมเดลรูปแบบบุฟเฟต์แทน (MK Buffet) และ แหลมเจริญ เตรียมปรับโมเดลให้ทันสมัยและเข้าถึงการทานอาหารทะเลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในส่วนธุรกิจค้าปลีก นอกจากเรื่องพัฒนาสินค้าแล้ว ยังมีแผนขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า จากร้านสะดวกซื้อไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้นอย่างไรก็ตาม เรายังคงให้ความสำคัญเรื่องระบบจัดการหลังบ้าน โดยการใช้ AI เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าลด Food Waste หลีกเลี่ยงการสต็อกสินค้าที่มากเกินไปจำเป็น และยังช่วยควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดีอีกธุรกิจที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือ M-SENKO ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่ให้บริการคลังสินค้าและขนส่งสินค้าแช่เย็น แช่แข็ง ทั้งนี้ได้มีแผนการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ โดยจะมีการเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าตามหัวเมืองหลัก เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการส่งสินค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนกับคู่แข่งอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มการให้บริการ Importer นำเข้าวัตถุดิบ และ Forwarding ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายและช่วยลดความซับซ้อนด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ส่งออกและผู้นำเข้าด้วย”นางสาวทานตะวัน ธีระโกเมน กล่าวเพิ่มเติม ในส่วนของการลงทุนธุรกิจใหม่ ทาง MK GROUP ยังคงมองหาบริษัทและสินทรัพย์ที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเข้ามาเติม Portfolio ให้แข็งแกร่งมากขึ้น“ไม่เพียงแค่พัฒนาธุรกิจให้เติบโต ทางบริษัทยึดมั่นแนวคิดควบคู่ไปพร้อมความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยถูกปลูกฝัง DNA ให้พนักงานทุกคนในองค์กรให้มีความเชื่อเดียวกัน และร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือสังคม ซึ่งทางบริษัทมุ่งเน้นการสนับสนุนเรื่องสุขภาพ ตั้งแต่มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย, โรงพยาบาลศิริราช 