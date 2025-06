ไทยพาณิชย์เผย6 ธุรกิจเอสเอ็มอีคว้ารางวัลใบโพธิ์อวอร์ดฯ

กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งผู้ประกอบการทั้ง 6 บริษัทที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ต่างมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล เปิดรับแนวคิดด้านความยั่งยืน และมุ่งสร้างคุณค่าในระยะยาว มากกว่าการมุ่งหวังผลกำไรในระยะสั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าธุรกิจที่ยั่งยืน มิใช่เพียงธุรกิจที่สามารถ “อยู่รอด” เท่านั้น แต่คือธุรกิจที่สามารถ “สร้างคุณค่า” ให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด หากสามารถวางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Goals) พร้อมประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน และดำเนินงานบนหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง ก็จะสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวกล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งมั่นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “อยู่ อย่าง ยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนในทุกภาคส่วน โดยธนาคารได้ประกาศแนวทาง “เริ่ม เพื่อ รอด” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ประกอบการสามารถวางรากฐานในการดำเนินธุรกิจสีเขียวได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวครอบคลุมทั้งการส่งเสริมความรู้ ความตระหนักรู้ และความเข้าใจด้านความยั่งยืนผ่านโครงการอบรมต่าง ๆ ภายใต้ SME Academy ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อความยั่งยืน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้จริงสำหรับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการสนับสนุนภาคธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการไทยที่สามารถสร้างความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจอย่างโดดเด่น พร้อมพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 20 มีธุรกิจเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 ราย ซึ่งล้วนเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่กล้าคิด กล้าทำ และสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างโดดเด่น โดยแต่ละธุรกิจยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีธุรกิจที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ดังนี้1. บริษัท โซดา น้ำชา จำกัด จาก “White Story”ร้านเบเกอรี่ และอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมทาน ที่เติบโตภายใต้โมเดลธุรกิจแบบ Grab & Go 2. บริษัท เติมเนเจอร์ อินดัสตรี้ จำกัด องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมคบเคี้ยวจากข้าวหอมมะลิ ภายใต้ชื่อ “Grinny” และ “O puff”3. บริษัท นิพพาน อินเตอร์คร็อพ จำกัด ผู้ผลิตและแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้สามารถนำกลับมาใช้ได้4. บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ศูนย์บริการ One Stop Service ด้านผลิตภัณฑ์ไทเทเนียมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้5. บริษัท ไมครอนโปรโมชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องใช้เพื่อการจัดเก็บในครัวเรือน แบรนด์ “Super Lock”6. บริษัท วีอิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตรองเท้าแตะสำหรับวิ่งมาราธอนสัญชาติไทยแบรนด์ “V!NG”