กรมพัฒน์พัฒนาแพลตฟอร์ม DBD SMEs 360 เสริมแกร่ง SMEs ทำธุรกิจ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมกับสมาคมการค้าสตาร์ตอัปไทย และบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม DBD SMEs 360 เพื่อช่วยสนับสนุนและเสริมแกร่งระบบบริหารจัดการของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ไทยที่มีมากกว่า 2.7 ล้านราย ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ผ่านการเรียนรู้ผ่าน DBD SMEs 360 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมซอฟต์แวร์และเครื่องมือการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจไว้ในที่เดียว ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแพลตฟอร์ม DBD SMEs 360 ดังกล่าว ครอบคลุม 5 หมวดหมู่การบริหารจัดการธุรกิจ ได้แก่ การขายและการตลาด (Sales and Marketing) การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development) การบัญชี (Accounting) การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource) และการวิเคราะห์และการรายงานทางธุรกิจ (Analytics and Reporting) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการประกอบธุรกิจและสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันและเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล และยังเป็นการให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทางเว็บไซต์กรม www.dbd.go.th เลือก DBD SMEs 360ปัจจุบัน DBD SMEs 360 ได้พัฒนาเข้าสู่การดำเนินงานในระยะที่ 2 โดยมีซอฟต์แวร์และเครื่องมือการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบและสามารถเข้าใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยกรมได้มีการเพิ่มเครื่องมือใหม่และสิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้มีทางเลือกในการใช้ซอฟแวร์และเครื่องมือในการบริหารจัดการที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ Punpro ศูนย์รวมโปรโมชันสำหรับผู้ประกอบการในการโปรโมตสินค้า WEWYN เครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด GeeHRM เครื่องมือสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล AccRevo เครื่องมือสำหรับบริการทำบัญชีครบวงจรและแพลตฟอร์มบัญชีออนไลน์ และ Wisesight เครื่องมือสำหรับให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดีย เป็นต้นโดยล่าสุด มีผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ทั้งหมด จำนวน 13 ราย ภายใต้ 5 หมวดหมู่ข้างต้น และยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายที่มอบให้แก่ผู้ใช้บริการ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์ม DBD SMEs 360 ผ่านทางเว็บไซต์กรม www.dbd.go.th ด้วย Username & Password ของนิติบุคคลที่ได้รับจากกรม ซึ่งเปิดให้ใช้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรซอฟต์แวร์ชั้นนำ“กรมวางเป้าหมายให้ DBD SMEs 360 เป็น Portal กลางสำหรับบริการดิจิทัลของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ทั้งด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบัญชี การตลาด การเงิน และเชื่อมโยงบริการจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างโอกาสทางการค้าการตลาด เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ SMEs ไทย สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์”นางอรมนกล่าวอย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เปิดให้บริการ DBD SMEs 360 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2568) มีผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการแล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,000 ราย หากผู้ประกอบการรายใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อีเมล dbdsme360@dbd.go.th