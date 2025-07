เคล็ด…(ไม่)…ลับ ‘กลยุทธ์เมนูเส้น’ อาหารจานเดียวที่พลิกสตรีทฟู้ด ร้านอาหาร สู่การเติบโตได้

ท่ามกลางสงครามราคาที่เข้มข้นในธุรกิจอาหารไทย ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านต้นทุน วัตถุดิบ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว แต่หนึ่งในเมนูที่ยังคงแข็งแรงและเป็นที่นิยมไม่เสื่อมคลายคือ “เมนูเส้น” ไม่ว่าจะเป็น ก๋วยเตี๋ยว สปาเก็ตตี้ ก๋วยจั๊บ วุ้นเส้น หรือเมนูเส้นลูกผสมหลากสัญชาติ“เส้น” กลายเป็นหนึ่งในเมนูที่เติบโตเร็วที่สุดในตลาดสตรีทฟู้ดและธุรกิจอาหารจานเดียวยุคใหม่ ด้วยต้นทุนที่ไม่มากนัก แต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง หากรู้จักบริหารจัดการและวางกลยุทธ์การตลาดอย่างถูกจุด โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) จึงได้ผนึกกำลังกับสมาคมสมาพันธ์เชฟประเทศไทย จัดกิจกรรมเวิร์กชอป ในหัวข้อ ครบเครื่องเรื่องเส้น…เส้น ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดแคมเปญใหญ่ “HoReCa GO MORE” ซึ่งจัดหมุนเวียนตลอดทุกสัปดาห์ เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร จนถึงวันที่ 12 สิงหาคมนี้‘เสาวกิจ ปรีเปรม’ นายกสมาคมสมาพันธ์เชฟประเทศไทย ระบุว่า “ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการจึงต้องรู้จัก ‘ลดจำนวนเมนู’ และ ‘เพิ่มคุณภาพ’ ให้ชัดเจน พร้อมชูซิกเนเจอร์เพียง 1 - 2 เมนูเท่านั้น หากลูกค้าถามว่าเมนูไหนอร่อย เราต้องดึงซิกเนเจอร์ออกมา ไม่ใช่บอกว่าอร่อยหมด มันต้องมีเมนูที่ดึงดูดทำให้ลูกค้าอยากลอง และอยากกลับมารับประทานอีก”เสาวกิจยังได้แนะนำเทคนิคการบริหารเมนูด้วยแนวคิด Menu Engineering โดยให้คัดเมนูอย่างน้อยเดือนละครั้ง ว่าเมนูไหนควร “Keep” และเมนูไหนควร “Out” เช่น หากเมนู “เส้นกับเป็ดย่าง” ขายไม่ดี อาจปรับให้เป็น “เป็ดสามรส” หรือ “เป็ดใบกระเพรา” เพื่อสร้างความแปลกใหม่และเพิ่มโอกาสในการขายที่น่าสนใจคือเขาแนะนำ กลยุทธ์ การใช้วัตถุดิบที่มีความยืดหยุ่น เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ หรือสปาเก็ตตี้ ที่สามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้หลากหลาย เนื่องจากเส้นเป็นวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำ กำไรสูง ถ้ารู้วิธีใช้ เราไม่จำเป็นต้องมีเมนูเยอะ แค่ทำให้ดี รสชาติคงที่ เน้นเรื่องการตกแต่งจาน และการใช้เครื่องที่ดู “แน่น จน ว้าว” เพื่อสร้างความรู้สึกคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าในขณะที่ เชฟโอ้ - ลำดวน ฉวยกระโทก อุปนายกสมาคมสมาพันธ์เชฟประเทศไทย ได้เผยเทคนิคด้านการเตรียมวัตถุดิบและการเร่งยอดขายในช่วงเวลาจำกัดว่า “ทำเมนูเส้นต้องเร็ว ขายง่าย แนะนำให้เตรียมวัตถุดิบไว้ล่วงหน้า เช่น ต้มเส้นไว้พร้อม, ลวกผักไว้, ซอส พร้อมเสิร์ฟได้ทันทีเมื่อมี ออเดอร์ หรือการสร้างความโดดเด่นด้วย ซี่โครงหมูหรือกระดูกเล้งต้มรวมกับหัวไชเท้า หอมใหญ่ และเครื่องปรุงรส ใช้หม้อใหญ่ 100 ลิตร ตุ๋นอย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้น้ำซุปรสชาติดี ลดการใช้ผงชูรสเพื่อความนุ่มนวลในรสชาติ นอกจากนี้ ต้องเลือกเส้นจากแหล่งที่มั่นใจในคุณภาพและมีการเก็บรักษาที่ดี มีฉลากบอกวันหมดอายุชัดเจน”“ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการวางแผนตลาดก่อนการผลิต เพราะการผลิตโดยไม่มีตลาดรองรับจะทำให้เกิดของเสียสูง และไม่สามารถแข่งขันในยุคสงครามราคาได้ ซึ่งปัจจุบันการตลาดนำการผลิต คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณขายให้ใคร ตลาดคืออะไร ถ้าคุณมีตลาด ทำยังไงก็ขายได้หมด ถ้าไม่มีตลาด ทำมาแค่ 20 มันก็เหลือ” เชฟโอ้ กล่าวทิ้งท้ายสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป เพื่อเสริมองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเชฟมืออาชีพ สู่การจุดประกายแนวคิด สร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ต่อยอดธุรกิจ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โก โฮลเซลล์ ทุกสาขา หรือช่องทาง เฟชบุ๊ค https://www.facebook.com/gowholesaleth/ไม่เพียงเท่านั้น ในช่วงนี้ โก โฮลเซลล์ ยังจัดกิจกรรมใหญ่เพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะ “HoReCa GO MORE โปรแรง ขายง่าย กำไรเพิ่ม” ที่หมุนเวียนจัดอย่างต่อเนื่องตามธีมต่างๆ ล่าสุด วันที่ 2 - 6 กรกฎาคม จัดที่ โก โฮลเซลล์ สาขาพัทยา วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม จัดที่ โก โฮลเซลล์ สาขาเมืองภูเก็ต และ วันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม จัดที่ โก โฮลเซลล์ สาขาขอนแก่น ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมและโปรโมชั่น เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ : www.centralfoodwholesale.co.thเฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/gowholesaleth/Line : @gowholesaleLinkedIn : https://www.linkedin.com/company/gowholesalethดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น GO Wholesale และสมัครสมาชิกฟรี ที่ https://gowholesale.onelink.me/dVTJ/8sqvueew