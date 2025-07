โก โฮลเซลล์ สนับสนุนทุนการศึกษา “Future Chef of the World 2025” เติมเต็มโอกาส 4 เชฟรุ่นใหม่ในธุรกิจอาหาร หนุนการเชื่อมโยงห้องเรียนเข้ากับโลกจริง

นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจเซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ ประเทศไทย นำทีมผู้บริหาร โก โฮลเซลล์ ประกอบด้วย นางซันนี่ ซิดิค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่ง นายจิระศักดิ์ จิราธิวัฒน์ Head of Strategy and Technology และ นายเอลิค ลอธ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาลูกค้า เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โครงการ “Future Chef of the World 2025” ของ The Food School Bangkok ที่ โก โฮลเซลล์ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน โดยที่ผ่านมาได้เปิดรับผู้สนใจที่มีใจรักการทำอาหารเข้าแข่งขันช่วงชิงโอกาสในการเรียนทำอาหารมืออาชีพกับ ‘The Food School Bangkok’ ศูนย์กลางการเรียนรู้อาหารระดับนานาชาติและแหล่งบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ร่วมกับ 3 สถาบันอาหารชั้นนำของโลก ได้แก่ วิทยาลัยดุสิตธานี (ประเทศไทย), TSUJI Culinary Institute (ญี่ปุ่น) และ ALMA – The School of Italian Culinary Arts (อิตาลี)การแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นภายในห้องเรียนอาหารญี่ปุ่น ภายใต้โจทย์ เมนู Tendon (ข้าวหน้ากุ้งเทมปุระ) ที่ต้องแสดงถึงการเคารพในต้นตำรับและรายละเอียดของความเป็นญี่ปุ่น และห้องเรียนอาหารไทย ภายใต้โจทย์ เมนู แกงเขียวหวานไก่ในแบบของฉัน โดยมีเกณฑ์ตัดสินที่ครอบคลุมถึง ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการความสะอาด พื้นที่ทำงาน และเอกลักษณ์เฉพาะตัว การยึดตามธีมที่กำหนด และบุคลิกภาพ-ศักยภาพในการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของผู้สนับสนุนสรุปผลการแข่งขันได้ผู้รับทุนอาหารญี่ปุ่นคือ “ปุณญานันทน์ รุ่งเรืองกิตติ์ธนา” และ “นลภัสร์ บุญสุวรรณ์ปาลี” ส่วนอาหารไทยได้แก่ “ฐากร สุวรรณเวช” และ “กิติพร คำพึ่งพร” ซึ่งทั้ง 4 จะได้มีโอกาสเรียนทำอาหารที่ The Food School Bangkok ในหลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นขั้นต้น โดยสถาบัน Tsuji และ หลักสูตรการประกอบอาหารไทยขั้นต้น โดยวิทยาลัยดุสิตธานี นอกจากนี้ผู้รับทุนทั้ง 4 คน ยังจะได้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ โก โฮลเซลล์ ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรมืออาชีพ ด้วยการเชื่อมโยงห้องเรียนเข้ากับโลกแห่งความจริง ในการฝึกฝนผ่านเครื่องมือและสถานการณ์จริง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ให้โดดเด่น และสามารถเติบโตในสายอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมและโปรโมชั่น เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ : www.centralfoodwholesale.co.thเฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/gowholesaleth/Line : @gowholesaleLinkedIn : https://www.linkedin.com/company/gowholesalethดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น GO Wholesale และสมัครสมาชิกฟรี ที่ https://gowholesale.onelink.me/dVTJ/8sqvueew