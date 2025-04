The Food School Bangkok ผนึก 2 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ มอบทุนกว่า 1.5 ล้านบาท เปิดตัว “Future Chef of the World 2025” ปั้นเชฟคนไทยสู่แถวหน้าวงการอาหารโลก

ด้วยเป้าหมายในการสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพ และสนับสนุนแนวคิดด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอาหาร โครงการนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีใจรักในศาสตร์การประกอบอาหารทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย อาหารญี่ปุ่น และของหวานสไตล์อิตาเลียน โดยเน้นการบูรณาการความรู้ด้านอาหารเข้ากับนวัตกรรม การบริหารจัดการ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานเชฟไทยสู่ระดับสากลThe Food School Bangkok ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้อาหารระดับนานาชาติและแหล่งบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก 3 สถาบันอาหารชั้นนำของโลก ได้แก่ วิทยาลัยดุสิตธานี (ประเทศไทย), TSUJI Culinary Institute (ญี่ปุ่น) และ ALMA – The School of Italian Culinary Arts (อิตาลี) โดยโครงการนี้ถือเป็นการลงทุนใน “ทุนมนุษย์” ที่เน้นสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ และผู้หลงใหลในการทำอาหารได้เติบโตบนพื้นฐานของ “ความคิดสร้างสรรค์” และ “ความยั่งยืน” ซึ่งกำลังกลายเป็นแก่นสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารโลกนายศิรเดช โทณวณิก กรรมการบริหาร The Food School Bangkok กล่าวว่า “โครงการ Future Chef of the World 2025 ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้มี Passion ในการทำอาหาร โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้จากหลักสูตรมาตรฐานระดับโลก พร้อมคำปรึกษาจากเซเลบริตี้เชฟและเชฟมืออาชีพจาก The Food School เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ และเติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีระดับนานาชาติเรามีความมุ่งมั่นในการสร้างระบบนิเวศด้านการเรียนรู้ที่ครบวงจรให้แก่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมโยงทักษะทางอาหารเข้ากับมุมมองทางธุรกิจและแนวคิดด้านความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะกลายเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในอนาคต”นายผรินทร์ อมาตยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด – กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพของมืออาชีพในวงการอาหารไทยเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้ก้าวไกลในระดับโลก โดยน้ำตาลเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญในทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวาน หรือเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกใช้น้ำตาลที่มีอยู่หลากหลายประเภทได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราให้ความใส่ใจ โดยเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนของ The Food School Bangkok เพื่อช่วยเติมเต็มองค์ความรู้และประสบการณ์ พร้อมด้วยโอกาสที่ดีมาสู่ผู้ที่ตั้งใจประกอบอาชีพด้านนี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถบ่มเพาะทักษะ สร้างสรรค์แนวคิดทางอาชีพ และเติบโตเป็นเชฟมืออาชีพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่วงการอาหารของประเทศไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจ เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ ประเทศไทย (โก โฮลเซลล์ : GO WHOLESALE) กล่าวว่า “โก โฮลเซลล์ เป็นศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เราเชื่อว่าความสำเร็จของเชฟในยุคนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ฝีมือในการทำอาหารเท่านั้น แต่ต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เราจึงร่วมมือกับ The Food School เพื่อเชื่อมโยงห้องเรียนเข้ากับโลกแห่งความจริง ให้ผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกฝนผ่านเครื่องมือและสถานการณ์จริงที่เราสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ให้โดดเด่น และสามารถเจริญเติบโตในสายอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”โอกาสพิเศษสำหรับผู้มีใจรักในการทำอาหารทุกคน! ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใด หรือมีพื้นฐานการศึกษาเช่นไร หากคุณพร้อมที่จะแสดงออกถึงความหลงใหลและประสบการณ์ผ่านปลายจวักสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งผลงานในรูปแบบวิดีโอความยาว 3-5 นาที โดยนำเสนอแนวคิด “Rethink Culinary Sustainability” ถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านเมนูอาหารที่สร้างสรรค์ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น สะท้อนถึงความยั่งยืนและนวัตกรรม พร้อมแนบเอกสารแนะนำตัว ภาพถ่ายเมนู และหลักฐานการศึกษา เพื่อก้าวสู่โอกาสแห่งการเรียนรู้ในระดับโลก พร้อมทุนสนับสนุนเต็มที่เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2568 สมัครได้ที่: https://forms.office.com/r/b5LPb9nG64 สอบถามเพิ่มเติม: โทร. 02-150-8786 | 093-578-3992