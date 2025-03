"เทระวัตต์ เอนเนอร์จี" ผนึก 4 พันธมิตรชูบริการ "ONE STOP SERVICE" จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เปิดตัว ‘SigenStor’ All-in-One โซลูชันระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ และ AI อัจฉริยะ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก SIGENERGY ครั้งแรกในประเทศไทย

"เทระวัตต์ เอนเนอร์จี" หรือ TE ศูนย์รวมโซลาร์เซลล์ครบวงจรจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ผนึก 4 พันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ชูมาตรฐานการให้บริการ "ONE STOP SERVICE" ครอบคลุมทั้งแผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ติดตั้ง และมีศูนย์กระจายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงบริการหลังการขายและการรับประกันที่ยาวนาน ตอกย้ำความร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดระดับโลก ลงนาม MOU เป็นตัวแทนจำหน่าย JA Solar ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ชั้นนำระดับโลกใน Tier 1 และเป็นตัวแทนจำหน่าย SIGENERGY ผู้พัฒนาโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกรายแรกในประเทศไทย พร้อมเปิดตัว ‘SigenStor’ All-in-One โซลูชันระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่ และ AI อัจฉริยะ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก SIGENERGY ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งานในระบบพลังงานหมุนเวียนและการจัดเก็บพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คู่ควบกับการให้บริการที่ครบวงจร คาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนรายได้ปี 2568 เติบโตถึง 580 ล้านบาทนายชวนันท์ ทองผา กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี บริษัท เทระวัตต์ เอนเนอร์จี จำกัด เผยว่า เทระวัตต์ เอเนอร์จี (Terawatt Energy :TE) ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของ 4 บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ได้แก่ บริษัท มาร์เวล โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, บริษัท ศิวาโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, บริษัท ช. เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเท็ม จำกัด และบริษัท เฟรนด์ สโตน อินเตอร์เทรด จำกัด ซึ่งเป็นการผนึกกำลังแห่งความเชี่ยวชาญในรูปแบบ "Ecosystem" เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานสะอาดในประเทศไทยสู่มิติใหม่ โดยการร่วมมือในครั้งนี้มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันครบวงจรในตลาดพลังงานสะอาดคุณภาพสูงจากพันธมิตรระดับโลก เป็นศูนย์กลางในการนำเข้าและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์และโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์คุณภาพสูงแบบครบวงจร พร้อมให้บริการ ONE STOP SERVICEที่ครบจบในที่เดียว โดยรวมเทคโนโลยีระดับโลกและความเชี่ยวชาญชั้นนำมาไว้ภายใต้หนึ่งเดียว ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ สายไฟ และอุปกรณ์ติดตั้งครบวงจร ที่คัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์คุณภาพ ไม่เพียงแต่ส่งมอบคุณภาพของสินค้าระดับโลก แต่บริษัทฯ มุ่งเน้นให้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และมีศูนย์กระจายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงบริการหลังการขายที่มีการรับประกันยาวนาน พร้อมบริการสินเชื่อในเครือของบริษัทเพื่อให้คู่ค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายครบจบในที่เดียว พร้อมมุ่งเน้นการสนับสนุนคู่ค้าให้เติบโต ช่วยลดต้นทุนพลังงานคืนทุนได้ไวและทำกำไรได้จริง ด้วยการดูแลบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง พร้อมทั้งสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วโลกและในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดว่ามูลค่าตลาดโลกจะสูงถึง 150,000 - 180,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 และ 215,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030 ส่วนในประเทศไทยคาดว่าจะมีมูลค่า 67,268 ล้านบาท (2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2025 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากราคาที่ลดลง นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน และความตระหนักด้านพลังงานสะอาด รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แม้ว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์จะได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังมีช่องว่างในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีการติดตั้ง และปัญหาการเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพไม่สูงพอ (Battery Storage) ซึ่ง ‘เทระวัตต์ เอเนอร์จี’ แตกต่างจากผู้เล่นรายอื่นในตลาด ด้วยการรวมพันธมิตรระดับโลกและนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบโซลาร์เซลล์ ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอินเวอร์เตอร์จาก SIGENERGY แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเจ้าแรกในประเทศไทย” นายชวนันท์ กล่าวด้าน นายธนกฤต โชติเพชร กรรมการผู้จัดการ SIGENERGY ประเทศไทย เผยว่า SIGENERGY เป็นบริษัทชั้นนำที่มุ่งเน้นการให้บริการโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตอินเวอร์เตอร์ (Inverter) และแบตเตอร์รี่เก็บพลังงาน (BESS) สำหรับทั้งบ้านพักอาศัยและภาคธุรกิจ และขยายตลาดไปทั่วโลก โดยหลังจากเปิดตัวเมื่อกลางปี 2022 บริษัทฯสามารถทำรายได้สูงถึง 5,000 ล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี และได้รับความนิยมสูงในยุโรปและออสเตรเลีย ผลิตภัณฑ์หลักของ SIGENERGY ประกอบด้วยระบบกักเก็บพลังงาน อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และระบบจัดการพลังงานในการร่วมมือกับ เทระวัตต์ เอเนอร์จี ครั้งนี้ SIGENERGY ได้นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ได้แก่ ‘SigenStor’ All-in-One โซลูชันระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแบตเตอรี่ และเอไออัจฉริยะ เป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบ 5-in-1 ที่รวม อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า การจัดการแบตเตอรี่ และการจัดเก็บพลังงานไว้ด้วยกัน พร้อมรองรับ ฟังก์ชัน V2X ซึ่งสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากรถไฟฟ้า (EV) กลับไปใช้ภายในบ้านระหว่างไฟดับได้ นอกจากนี้ยังมี AI อัจฉริยะ ChatGPT4o ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชทผ่านแอป mySigen เพื่อช่วยตอบคำถาม และจดจำพฤติกรรมการใช้พลังงานแบบอัจฉริยะ ช่วยควบคุมระบบพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับที่พักอาศัยและภาคธุรกิจพร้อมเปิดตัว ‘SigenStack’ ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System หรือ BESS) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ มีโมดูลที่สามารถต่อขยายได้ โดยแต่ละโมดูลสามารถจัดเก็บพลังงานได้ 12 kWh หรือต่อกันได้สูงสุด 253 kWh ต่อ 1 ชุด ทำให้คุ้มค่าต่อการลงทุนและง่ายต่อการติดตั้งโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครนหรือการเดินสายไฟที่ซับซ้อน ระบบนี้มีความปลอดภัยสูงด้วยการป้องกันหลายชั้น เช่น ระบบดับเพลิงภายใน และการควบคุมการลุกลามของความร้อน นอกจากนี้ยังมีเสียงรบกวนต่ำและได้รับมาตรฐานการป้องกัน IP66 ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการบำรุงรักษา และระบบยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ DC coupling อีกด้วยนายชวนันท์ กล่าวเสริมว่า เทระวัตต์ เอนเนอร์จี ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย JA Solar ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ชั้นนำระดับโลกที่อยู่ใน Tier 1 ตามการจัดอันดับของ Bloomberg New Energy Finance (BNEF) โดยได้ลงนาม MOU ความร่วมมือทางการค้าและการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดร่วมกับ JA Solar และ SIGENERGY ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดระดับโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ Mounting อุปกรณ์จับยึดแผงโซลาร์เซลล์ T-LOCK ที่มีคุณภาพสูงและมีการรับประกันยาวนาน 20 ปี รวมถึง สายไฟT-CABLE ซึ่งผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนและมีการสุ่มทดสอบทุกล็อตการผลิตซึ่งได้มาตรฐานสูงกว่าTUV (เยอรมัน) พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์เสริมต่างๆ และให้บริการออกแบบระบบที่เหมาะสมกับลูกค้า มีศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ ช่วยลดต้นทุนขนส่งและจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ EPC (Engineering, Procurement & Construction) หรือ ผู้ประกอบการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ผู้ประกอบการธุรกิจ และที่พักอาศัย (Residential)กลยุทธ์หลักของบริษัท คือ การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงพร้อมบริการครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงอีกทั้งยังมีฐานลูกค้าจากการร่วมทุนกับ 4 บริษัทที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด และมีการจัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มผู้ติดตั้ง ผู้รับเหมา รวมถึงการออกบูธโรดโชว์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย อีกทั้งยังมีการให้บริการสินเชื่อในเครือของบริษัทและร่วมมือกับสถาบันทางการเงินชั้นนำเพื่อให้คู่ค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์กับบริษัทจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า เนื่องจากช่วยลดค่าไฟฟ้าในระยะยาว และค่างวดที่ผ่อนชำระถูกว่าค่าไฟ จึงช่วยลูกค้าคืนทุนได้เร็ว และสามารถเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจของลูกค้าได้ โดยจากกลยุทธ์ดังกล่าวจะสามารถผลักดันการเติบโตของบริษัทอย่างก้าวกระโดด คาดรายได้ปี 2568 เติบโตถึง 580 ล้านบาทเป้าหมายของ ‘เทระวัตต์ เอนเนอร์จี’ ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การขายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ แต่เราต้องการร่วมสร้างความสำเร็จกับทุกฝ่าย ตั้งแต่คู่ค้าไปจนถึงผู้ใช้ปลายทาง การร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในครั้งนี้ จึงถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการใช้พลังงานสะอาดในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบริษัทยังมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าคุณภาพ พร้อมคัดสรรเทคโนโลยีและโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนำจากตลาดโลก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน นายชวนันท์ กล่าวทิ้งท้าย