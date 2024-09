แอลที เอนเนอร์ยี 4 ร่วมกับ ไอโกะ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ชูเทคโนโลยีล้ำสมัย พร้อมเปิดตัวพาร์ทเนอร์ ผสานความแข็งแกร่ง ร่วมผลักดันพลังงานทดแทนในตลาดโซลาร์เซลล์ประเทศไทย

บริษัท แอลที เอนเนอร์ยี 4 จำกัด (LT Energy 4 Co., Ltd.) ยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยพลังงานสะอาด ในฐานะตัวแทนผู้จัดจำหน่ายและผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่มีคุณภาพด้านพลังงานสะอาด จากบริษัทคุณภาพมาตรฐานระดับโลก เดินหน้ารุกตลาดโซลาร์เซลล์ต่อเนื่อง จับมือ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เจ้อเจียง ไอโกะ โซล่าร์ จำกัด (Asia Pacific Zhejiang Aiko Solar Technology Co., Ltd) ผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลกผู้ผลิตและเจ้าของแบรนด์ไอโกะ (AIKO) ที่รับการขึ้นทะเบียน Bloomberg Tier 1 เรียบร้อยแล้ว เปิดตัวนวัตกรรมระดับโลก เทคโนโลยี PV ใหม่ล่าสุดครั้งแรกในเมืองไทย และชมโมดูลจริงของ แผง AIKO Residential, รุ่น Neostar 2+, C&I Module รุ่น Comet2U และโมเดล Nebular Series และซีรี่ส์สุดท้าย Utility Module, Stellar Series โมเดลรุ่น Sirius 1N+ ที่จะกำหนดอนาคตของนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท แอลที เอนเนอร์ยี 4 จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายรายแรกในประเทศไทยรวมทั้งเปิดตัว Top Partner ที่สำคัญ บริษัท จิน หลง เทคโนโลยี จำกัด (GINLONG TECHNOLOGY Co.,Ltd.) ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ PV รายใหญ่อันดับสามของโลก เจ้าของแบรนด์โซลิส (Solis) และ บริษัท ฮอยไมล์ เพาเวอร์ อิเลคทรอนิคส์ จำกัด (Hoymiles Power Electronics Co.,Ltd.) ผู้เชียวชาญและให้บริการด้าน MLPE( Module Level Power Electronics ) ทั้ง Module-level inverters และระบบกักเก็บพลังงาน เจ้าของแบรนด์ฮอยไมล์ (Hoymiles) เพื่อร่วมผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้จัดงาน Aiko N-Type ABC, the world’s No.1 efficiency modules, are now available in Thailand in collaborating with Solis Inverter and Hoymiles by LT Energy4 ภายในงานได้รับเกียรติจาก มร. อเล็กซ์ เลี่ยว ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลที เอนเนอร์ยี 4 จำกัด, มร. ทู ออง คาน ผู้จัดการขายฝ่ายขายอาวุโส บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เจ้อเจียง ไอโกะ โซล่าร์ จำกัด, นายประกฤต ธรรมฤทธิ์ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนการขาย บริษัท จิน หลง เทคโนโลยี, นายทวีชัย สกุลกิจไพบูลย์ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนเทคนิค ประเทศไทย บริษัท ฮอยไมล์ เพาเวอร์ อิเลคทรอนิคส์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน ณ โรงแรม JW Marriott กรุงเทพฯมร. อเล็กซ์ เลี่ยว ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลที เอนเนอร์ยี 4 จำกัด กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นในการตอบความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก รวมทั้งเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกส่งผลให้ตลอดการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจเสมอมา และในปี 2024 หนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจับมือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้เชื่อว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นและการเปิดตัวนวัตกรรมที่มาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุด จะสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งด้วยจุดแข็งและศักยภาพอันแข็งแกร่งของทั้ง 4 บริษัทฯ จะเป็นหนึ่งกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนผลักดันพลังงานทดแทนในตลาดโซลาร์เซลล์ของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน”มร. ทู ออง คาน ผู้จัดการขายฝ่ายขายอาวุโส บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เจ้อเจียง ไอโกะ โซล่าร์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ไอโกะ กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและนวัตกรรมที่ยั่งยืนของผลิตภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์จาก Aiko Solar โดยการทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมพลังงานท้องถิ่น ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดพลังงานเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ Aiko Solar วางแผนการผลิตอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการที่เติบโตในตลาด โดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 รุ่นนี้ นอกจากจะเน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแล้ว ยังมุ่งหวังที่จะเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย ซึ่งคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงและยกระดับมาตรฐานของตลาดโซล่าเซลล์ในประเทศได้ ด้วยความสามารถในการผลิตพลังงานที่สูงขึ้นและความทนทานที่เหนือกว่าสำหรับการเปิดตัว Top Partner ที่สำคัญเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบัน นำโดย บริษัท จิน หลง เทคโนโลยี จำกัด เจ้าของแบรนด์โซลิส บริษัทผู้ผลิตอินเวอเตอร์รายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และดำเนินธุรกิจอย่างยาวนานกว่า 19 ปี มีผลิตภัณฑ์หลากหลายตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือ คือ Solis มีทีมวิศวกรที่เป็นคนไทย คอยให้บริการข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับสินค้าและยังมีทีมวิศวกรที่คอยให้บริการหลังการขาย คอยช่วยให้คำแนะนำการใช้ติดตั้ง การใช้งาน ภายในงานครั้งนี้ โซลิสได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สำคัญ 2 รุ่น ได้แก่ Hybrid Inverter ขนาด 50 กิโลวัตต์ รุ่น S6-EH3P50K-H ที่รองรับแผงโซลาร์เซลล์หลากหลายรุ่น มีประสิทธิภาพสูง และ Utility Ongrid Inverter ขนาด 350 กิโลวัตต์ รุ่น S6-GU350K-EHV Hybrid Inverter ที่เป็นอินเวอร์เตอร์สตริงขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ผลิตพลังงานได้สูงสุดถึง 350 กิโลวัตต์ รองรับการทำงานหลากหลายมีให้เลือก 2 เวอร์ชัน คือ 12MPPT และ 16MPPT อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือ คือ Solis มีทีมวิศวกรที่เป็นคนไทย คอยให้บริการข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับสินค้าและมียังทีมวิศวกรที่คอยให้บริการหลังการขาย คอยช่วยให้คำแนะนำการใช้ติดตั้ง การใช้งาน ดังนั้น สามารถมั่นใจได้เลยว่า ทุกคำถาม ทุกปัญหา จะถูกคลายข้อสงสัยและถูกแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแน่นอนด้าน บริษัท ฮอยไมล์ เพาเวอร์ อิเลคทรอนิคส์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ฮอยไมล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นพลังงานสะอาด สร้างปรากฎการณ์มากมายให้ทั่วโลกได้รู้จัก จากจุดเริ่มต้นธุรกิจแผงโซลาร์เซลล์ตั้งแต่ปี 2558 และได้พัฒนาจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเทคโนโลยีล้ำสุด ของโลกอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันล่าสุดได้แนะนำผลิตภัณฑ์ RSD (Rapid Shut Down) อุปกรณ์หยุดการทำงานฉุกเฉินระบบโซล่าร์ โดย RSD (Rapid shutdown) Hoymiles ซึ่งเป็นระบบหยุดทำงานฉุกเฉิน โดยมีจุดประสงค์สามารถหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้าตรง (DC) จากแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าบนหลังคาของอาคารมีสภาพที่ปลอดภัยในระหว่าง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อลดความเสียหายหรือ สามารถช่วยชีวิตของผู้ที่ติดอยู่ในอาคารได้อย่างปลอดภัย โดยทาง Hoymiles ได้เปิดตัวโมเดลรุ่น HRSD-2C ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานทั้งระบบโซล่าร์ที่อยู่อาศัยและระบบเชิงพาณิชย์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง บริษัท แอลที เอนเนอร์ยี 4 จำกัด ทาง เว็บไซด์ www.ltenergy4.com Facebook: LT Energy4 โทร 02 324 3077, 086 988 8884