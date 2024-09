“โคโค่แทม กรุ๊ป” เปิดตัว แลนด์มาร์กใหม่ยามค่ำคืน Easy On Tam ร้านอาหารสุดชิค บนพื้นที่โซนใหม่เกาะสมุย

กรุ๊ป ไม่มีคำว่าแผ่วประสบการณ์ที่เก๋าเกม จากการเป็นกลุ่มบริษัทด้าน Bar and Restaurant และ Entertainment ที่ตั้งอยู่บนเกาะสมุย โดยบริษัทได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี จากความสำเร็จของการเปิดร้าน Cocotams, Cocotams Restaurant และ Summer By Cocotamsที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างล้นหลาม นำไปสู่การต่อยอดความสำเร็จ เปิดร้านใหม่ในเครือEasy On Tam’s ซึ่งอยู่บริเวณชั้น 2 ของร้านอาหาร Cocotams Restaurant ให้กับนักท่องเที่ยว ที่หลงรักแสงสียามค่ำคืนสุดชิค แบบมีสไตล์ ตอบโจทย์ความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุม และสามารถมาใช้บริการในร้านได้ตั้งแต่เช้าจนถึงรอบดึก ซึ่งได้ตัดริบบิ้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อ วันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา โดยได้มีทั้ง ศิลปิน ดารา นักร้อง ไม่ว่าจะเป็น พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ , เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ และเซเลบริตี้ได้ให้เกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่งผู้บริหารหนุ่มไฟแรง “ชวนันท์ โชติจุฬางกูร” ผู้บริหาร โคโค่แทม กรุ๊ป เปิดเผยว่า “จากชื่อเสียงในเรื่องของ รสชาติอาหาร ที่เริ่มบริการตั้งแต่ เช้าในร้าน Summer By Cocotams ไปจนถึงอาหารอิตาเลียน และ พิซซ่าสุดแสนอร่อย ที่ Cocotams Restaurant รวมถึง ความสนุก และ ไฟโชว์ ริมชายหาดที่เป็น สัญลักษณ์ของ Cocotams Bar ทาง โคโค่แทม กรุ๊ป เรามองเห็นถึงโอกาสสำคัญที่จะเพิ่มเติมกิจกรรมยามค่ำคืนให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะสมุย สามารถมาใช้บริการกับทาง โคโค่แทม กรุ๊ป ได้ตั้งแต่เช้าจนถึงรอบดึก จึงเป็นที่มาของการเปิดร้าน Easy On Tam’s ที่ผสมผสานระหว่างการพักผ่อนริมทะเลและความแปลกใหม่ของการปาร์ตี้ริมทะเล เราตั้งใจให้ที่นี่ เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประสบการณ์สำหรับค่ำคืนที่สุดแสนพิเศษ เพื่อให้กลายเป็นแลนด์มาร์กสุดฮิตยามค่ำคืนที่ทุกคนต้องไปเยือนสักครั้งเมื่อมาเที่ยวที่เกาะสมุย”หาดบ่อผุด เกาะสมุย เป็นสถานที่พักผ่อนบนชายหาดที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาและความหลากหลายของธรรมชาติที่น่าหลงใหล และในขณะนี้ Easy On Tam’s เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่แสวงหาความผสมผสานระหว่าง การพักผ่อนริมทะเล และ ความแปลกใหม่ของการปาร์ตี้ริมทะเล Easy On Tam’s ได้รับแรงบันดาลใจจากการสร้างบาร์ลับบนพื้นที่ชั้น 2 ที่เชิญชวนแขกผ่านทางเข้าที่ซ่อนเร้นซึ่งรวมเข้ากับบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของ Cocotams Restaurant อย่างแนบเนียน ทางนักท่องเที่ยวจะพบกับบรรยากาศที่อบอุ่นภายในร้านซึ่งผสมผสานความงามแบบ Modern Tropical ผสมผสานกับความซับซ้อนในการดีไซน์ที่ทำให้ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นของร้านมีกลิ่นอายของช่วงเวลาของ Mid Centuryการออกแบบแสง ถูกออกแบบโดย Lighting Designer ระดับโลก โดย Mood&Tone หลักคือ สีโทนร้อนอบอุ่น ได้แก่ สี wine และ amber ที่ผสมผสานกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่หรูหรา มีเสน่ห์ และสนุกสนานคึกคักในช่วงกลางคืน ณ บาร์ลับ ในสไตล์ โคโค่แทม กรุ๊ปอีกทั้งการเล่นกับ movement และระดับความเข้มของแสง ไปจนถึงการเล่นกับแสงที่สะท้อนและกระทบกับสิ่งต่างๆ ในบาร์ เป็นองค์ประกอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้บาร์มีมิติและชีวิตชีวามากขึ้น เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับทุกคนที่มาเยือนอีกหนึ่งความโดดเด่น ของร้าน Easy On Tam’sคือเรื่องของเมนูอาหารอิตาเลียน และ พิซซ่า Napolitan ไม่ว่าจะเป็น Mezze Pasta Pork Ragout,Crispy Parma and Burrata Pizza, Coco Tam’s Pizza, Chicken Liver Pate ฯลฯ และเครื่องดื่มด้วยเมนูค็อกเทลซิกเนเจอร์ ที่บอกเล่าเรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์และงานฝีมือ อย่างพิถีพิถัน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศที่ร่มรื่นและวัฒนธรรมอันมีชีวิตชีวาของเกาะสมุยรวมถึงการนำวัตถุดิบที่มาการใช้ในการทำอาหารมาแปลงร่างให้เป็น ค็อกเทลสุดแสนอร่อย เครื่องดื่ม อีกหลากหลาย เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้รับประสบการณ์การเที่ยวที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมดนตรีที่ผสมผสานดนตรีที่เป็น Jazz Hop พร้อมด้วย DJ ชื่อดังที่มาเล่นเพลงจากแผ่นไวนิลคลาสสิกจนถึงเพลง Hip Hop สมัยใหม่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศมาที่มาเยือนเกาะสมุย ได้รับความเพลิดเพลินยามค่ำคืน ที่ไม่ซ้ำกับที่ไหนมาก่อนEasy On Tam’s เป็นสถานที่ที่ทุกองค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจ การผสมผสานระหว่างการตกแต่งภายในที่หรูหรา ดนตรีที่น่าหลงใหล และเครื่องดื่มพร้อมบริการที่ยอดเยี่ยม จะทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต้องไปเยือนสักครั้งเมื่อมาที่เกาะสมุย ร่วมสัมผัสประสบการณ์สำหรับค่ำคืนที่สุดแสนพิเศษที่ร้าน Easy On Tam’s แลนด์มาร์กสุดฮิตยามค่ำคืนบนเกาะสมุยได้แล้ววันนี้ ที่ชั้น 2 ของร้านอาหาร Cocotamsrestaurant ฟิชเชอแมนวิลเลจ บ่อผุด เกาะสมุย เปิดให้บริการเวลาทำการ 17.00 – 02.00 น. และติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมที่น่าสนใจและเมนูที่หลากหลายได้ที่ FB: Easy On Tam’s และIG: easy.on.tams