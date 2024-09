“คมนาคม-ทล.”จัดประชุมนานาชาติ “iCHE 2024” ระดมความคิดพลิกโฉมอนาคตทางหลวงเอเชีย

“คมนาคม-ทล.”เปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ The 5th International Conference on Highway Engineering (iCHE 2024) ”ภายใต้แนวคิด "Future-proofing Roads for Asia and Beyond” ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงสู่สากลวันนี้ (4 กันยายน 2567) นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International Conference on Highway Engineering (iCHE 2024) ”ภายใต้แนวคิด "Future-proofing Roads for Asia and Beyond” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบันการศึกษา ผู้นำด้านอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อขับร่วมเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมงานทาง ภายใต้แนวคิด "Future - proofing Roads for Asia and Beyond" เพื่อยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางหลวงที่พร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคตซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่กลุ่มพันธมิตรซึ่งเป็นองค์กรสำคัญระดับนานาชาติด้านทางหลวง ได้แก่ สมาคมทางหลวงโลก (World Road Association, PIARC) และสมาพันธ์ทางหลวงแห่งเอเชียและออสตราลาเซีย (REAAA) มาร่วมประชุมสัมมนาและพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อร่วมกันสร้างเวทีระดมสมอง ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ มุ่งไปสู่การพลิกโฉมอนาคตการคมนาคมทางหลวงของเอเชียและภูมิภาคไร้พรมแดนในระดับสากลนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การริเริ่มนี้มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการพัฒนาของประเทศ ความมุ่งมั่นต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นได้ถึงเครือข่ายที่ครอบคลุมและเป็นระบบทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย ในการปรับปรุงคุณภาพการเดินทางและการขนส่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสการจ้างงาน กระจายความเจริญสู่ทุกภูมิภาค และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาวิศวกรรมทางหลวงและส่งเสริมความก้าวหน้าในการขนส่งที่ยั่งยืนทั่วโลก และมั่นใจว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นข้อมูลและความรู้ที่มีคุณค่าให้กับทุกท่านในงานครั้งนี้ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่มีคุณค่าในด้านวิศวกรรมทางหลวงจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ล้ำสมัย วิธีการออกแบบและก่อสร้างที่ทันสมัย ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวัสดุ การพัฒนาการขนส่ง และการก่อสร้างถนนที่ยั่งยืน และเพื่อให้ผู้แทนได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการบรรยาย การนำเสนอทางวิชาการ การเยี่ยมชมสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ และการอภิปรายเกี่ยวกับโครงการในปัจจุบันและโครงการในอนาคตไปปรับใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังรวมถึงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งจะสนับสนุนความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมทางหลวงและสาขาที่เกี่ยวข้องในอนาคตสำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือกับหลายองค์กร รวมถึงสมาคมทางหลวงโลก สมาคมวิศวกรรมทางหลวงแห่งเอเชียและออสเตรเลีย สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ตลอดจนพันธมิตร ผู้สนับสนุน ธุรกิจ และผู้จัดจำหน่ายจากทั่วโลก โดยภายในงานนี้ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมทางเทคนิค และการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้การศึกษาดูงาน M-Flow ซึ่งกรมทางหลวงได้ร่วมกันเตรียมงานอย่างหนักเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงของประเทศไทยให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ยกระดับการคมนาคมทางหลวงของไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน