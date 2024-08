เปิดประชุม "วิชาการด้านน้ำบาดาลนานาชาติ ครั้งที่ 2" รวมพลังผู้เชี่ยวชาญระดับโลก รับมือ Climate Change

โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดหัวข้อโดยพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้อง Mayfair Ballroom โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร วันนี้ (19 สิงหาคม 2567)นายโกเมนทร์ กล่าวว่า น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากปริมาณน้ำบาดาลทั่วโลก เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำผิวดินมีมากกว่า 30 เท่า สามารถนำมาพัฒนาใช้ประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของประชาชนและทุกภาคส่วนได้ ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลในประเทศไทย ได้ริเริ่มพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้แก่ภาคประชาชน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นำไปสู่การบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนกล่าวว่า การประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลนานาชาติ ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Mayfair Ballroom โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และมีการศึกษาดูงานภาคสนามด้านการพัฒนาน้ำบาดาล ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับน้ำบาดาลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของน้ำบาดาลต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ภายในงานได้รับเกียรติจากนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 17 ประเทศ เข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อสำคัญ ได้แก่ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ำบาดาล ความมั่นคงและความยั่งยืนของน้ำบาดาล และการกำกับดูแล การบริหารจัดการ และนโยบายด้านน้ำบาดาล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก อาทิ Mr. Péter Kovács, Water Director จากประเทศฮังการี นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการในหัวข้อ "Groundwater Management Challenges in a Changing Environment"Mr. Torben Bach จากประเทศเดนมาร์ก นำเสนอในหัวข้อ "Climate Resilience: Decision Support through Geoscience Innovation and Data Integration" และ Dr. Peter Dillon ผู้เชี่ยวชาญด้านการเติมน้ำจากประเทศออสเตรเลีย นำเสนอในหัวข้อ "Managing Aquifer Recharge to Improve Quantity and Quality of Groundwater Supplies" รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานระดับโลก อาทิ สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Geological Survey) British Geological Survey และ Environment Agency จากสหราชอาณาจักร ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency) และมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ส เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ อาทิ ดร.ทัศนีย์ เนตรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รองศาสตราจารย์ ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพยม สราภิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลสำหรับผู้สนใจงานประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาลนานาชาติครั้งนี้ สามารถติดตามรับชมวิดีโอถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ที่ https://www.facebook.com/Groundwaterthailand