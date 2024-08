ทล.ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกจัดใหญ่ “iCHE 2024” ระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พลิกโฉม”ทางหลวง”

กรมทางหลวง ผนึกกำลัง สมาคมทางหลวงฯ ชวนร่วมงานประชุมระดับโลก “iCHE 2024” สุดยิ่งใหญ่ 4-6 ก.ย. 67 ที่ไบเทคบางนา ชูแนวคิด "Future-proofing Roads" ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลิกโฉมอนาคตการคมนาคมทางหลวงของเอเชียและภูมิภาคไร้พรมแดนนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง และ สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ร่วมมือจัดงานการประชุมทางวิชาการนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ "The 5th International Conference on Highway Engineering (iCHE 2024)" ภายใต้แนวคิด "Future-proofing Roads for Asia and Beyond" ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯโดย การจัดงาน iCHE 2024 ในครั้งนี้ นับเป็นการปักหมุดครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์กว่า 111 ปี ของกรมทางหลวงที่ยืนหยัดเพื่อเป็นเสาหลักด้านการพัฒนามาตรฐานระบบคมนาคมทางหลวงของประเทศไทย โดยเป็นการร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติและพันธมิตรทางด้านวิศวกรรมงานทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร นักวิชาการ และผู้นำด้านอุตสาหกรรมการคมนาคมทางหลวงจากทั่วโลก มาร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมเปิดเวทีระดมความคิดและแบ่งปันองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนอนาคตการคมนาคมทางหลวงของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศชั้นนำในภูมิภาคงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Future - proofing Roads for Asia and Beyond" เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางหลวงที่พร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคต ซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่าง ๆ ซึ่งบางเรื่องอาจจะได้เริ่มทำไปแล้วหรือบางเรื่องยังเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับประเทศไทย เพื่อรองรับ การขยายตัวของสังคมเมือง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและโลกดิจิตอล สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิถีชีวิตและไลฟ์สไตลของคนรุ่นใหม่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้นโดยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะผนึกกำลังกับพันธมิตรที่เป็นองค์กรสำคัญระดับนานาชาติด้านทางหลวง ได้แก่ สมาคมทางหลวงโลก (World Road Association, PIARC) และสมาพันธ์ทางหลวงแห่งเอเชียและออสตราลาเซีย (REAAA) ที่จะมาจัดการประชุมสัมมนาและพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายองค์กรด้านงานทาง ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการระดับนานาชาติพร้อมกันในงานนี้ด้วย เพื่อร่วมกันสร้างเวทีระดมสมองจากพันธมิตรทั่วโลก ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ มุ่งไปสู่การพลิกโฉมอนาคตการคมนาคมทางหลวงของเอเชียและภูมิภาคไร้พรมแดนในระดับสากล“มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ เช่น การนำหลอดไฟ LED มาใช้เป็นไฟส่องสว่างบนทางหลวง ซึ่งมีหลอดไฟ กว่า 8 แสนหลอด มีการพูดกันมานานแต่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว และต้นทุนลดลง คุณภาพดีขึ้นมากๆ กรมทางหลวงมีการทำมาตรฐานในการนำมาใช้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลดค่าบำรุงรักษาด้วย อาจจะมีการเปลี่ยนอย่างจริงจังในปี 2568 นอกจากนี้ ยังมัเทคโนโลยีของถนนลาดยาง เทคนิคในการใช้ขยะมาผสมยางมะตอย เป็นต้น โดยประเมินเฉพาะผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาและพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายองค์กรด้านงานทาง ไม่ต่ำกว่า 1,500 คน ขณะที่คาดว่าจะมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในงานอีกจำนวนมาก โดยสามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ”นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะนายกสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย (Road Association of Thailand) กล่าวว่า วิศวกรรมงานทางในอนาคตต้องให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ทั้งเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการคมนาคมขนส่งในอนาคต ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัย พึงพอใจในการเดินทางอย่างสูงสุด และได้รับการยอมรับในระดับสากล นำไปสู่การเป็นประเทศชั้นนำด้านวิศวกรรมงานทางในภูมิภาค โดยในงานนี้จะมีพิธีลงนามความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ของสมาคมทางหลวงโลก (World Road Association, PIARC) กับสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับความร่วมมือและพัฒนามาตรฐานการคมนาคมทางหลวงของไทยให้ทัดเทียมระดับสากลด้านนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานจัดงานการประชุมทางวิชาการนานาชาติวิศวกรรมงานทาง ครั้งที่ 5 ได้กล่าวว่า ได้เชิญวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการขนส่งทางหลวงในแขนงต่าง ๆ สถาบันการศึกษา ผู้นำด้านอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมงานทาง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดี ไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของการคมนาคมขนส่งบนทางหลวงในอนาคตให้มุ่งไปความยั่งยืนซึ่งภายในงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นไฮไลต์หลากหลายรูปแบบ อาทิ● การปาฐกถาพิเศษของผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกในหัวข้อ Green Roads for All : การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของถนนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน● เวทีนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ : พบกับความก้าวหน้าด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมงานทาง ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนของระบบคมนาคมทางหลวง จากผลงานวิจัยและผลงานปฏิบัติกว่า 60 หัวข้อ● เวิร์คช็อปและบูธนิทรรศการ : เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายทางวิชาการและภาคธุรกิจ และสัมผัสเทคโนโลยีล้ำสมัยจากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านอุตสาหกรรมคมนาคมทางหลวง จากผู้เข้าร่วมงานกว่า 40 บริษัท● เยี่ยมชมระบบ M-FLOW : สัมผัสประสบการณ์จริงกับระบบการเก็บค่าผ่านทางอัจฉริยะรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสะดวกสบาย● เวทีระดมสมองจากทั่วโลก : พบกับการสัมมนาเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก PIARC และ REAAA ที่จะนำเสนอรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่ดี การถอดบทเรียน กรณีศึกษา โดยยึดหลักการและมาตรฐานสากล“งาน iCHE 2024 คือ เวทีสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงของประเทศไทยให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับการคมนาคมทางหลวงของไทย! ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานฟรี!! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: https://www.iche2024.com/