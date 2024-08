“ท็อปส์” ปูพรมสู่เป้าพันสาขาปี 2570 ปีนี้ทุ่ม1.6 พันล.ครึ่งปีลูกค้าใหม่พุ่ง10%

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล (แบรนด์ท็อปส์) เปิดแผน 4 ปี ( พ.ศ.2567-2570) สู่เป้าจำนวน 1,000 สาขา พร้อมทุ่มงบปีนี้ 1,600 ล้านบาท พร้อมลงทุนเพิ่มขึ้นทุกปี ชูกลยุทธ์ T-O-P-S ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ “Truly World-Class Omni-Channel Lifestyle Food Retail”โชว์ความสำเร็จตลอด 28 ปี ตอกย้ำภาพผู้นำธุรกิจค้าปลีกกลุ่มฟู้ดในประเทศไทยผ่านผลประกอบการครึ่งปี 2567 มีปริมาณการใช้บริการที่ร้าน (Ticket Counts) เพิ่มขึ้น 11% และมีจำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า บริษัทฯวางเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยภายใน 4 ปี (พ.ศ. 2567-2570) ตั้งเป้าสร้างธุรกิจให้เติบโตเฉลี่ย 8% ต่อปี (CAGR) เพิ่อมุ่งสู่การเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยสาขามากกว่า 1,000 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2570โดยวางแผนการลงทุนในปี 2567 ด้วยวงเงินกว่า 1.6 พันล้านบาท และจะลงทุนเพิ่มขึ้นทุกปีจากนี้ในสิ้นปีนี้ ท็อปส์ จะมีสาขาเปิดให้บริการครอบคลุมในทุกฟอร์แมตรวมกว่า 730 สาขา ได้แก่ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ 20 สาขา ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตรวมมากกว่า 150 สาขา ท็อปส์ เดลี่ อีกกว่า 520 สาขา ท็อปส์ ไวน์ เซลล่าร์ มากกว่า 10 สาขา และ มัทสึคิโยะ อีก 25 สาขา อีกทั้งยังวางแผนขยายและอัปเกรดสาขาอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยมากกว่า 100 สาขาต่อปีสำหรับช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ซึ่งมีปริมาณการใช้บริการที่ร้าน (Ticket Counts) เพิ่มขึ้น 11% และมีจำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะเดียวกันได้เดินหน้าขยายสาขาในแต่ละพื้นที่เพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างครอบคลุมจากศักยภาพแห่งความเป็นผู้นำรอบด้าน ส่งผลให้เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ประสบความสำเร็จในการยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับลูกค้า รวมทั้งการเติบโตของธุรกิจและองค์กรอย่างต่อเนื่อง สะท้อนผ่านความสำเร็จ ในปีที่ผ่านมา ยังได้มีการรีแบรนด์และปรับโฉมโมเดล ท็อปส์ เดลี่ มินิซูเปอร์มาร์เก็ต ทั่วประเทศโดยออกแบบให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ภายใต้แนวคิด Joy-venience Store นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มออมนิแชแนลให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำการเติบโตของธุรกิจในทศวรรษที่ 3 อย่างมั่นคง ท็อปส์ ได้ประกาศทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กร ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ “Truly World-Class Omni-Channel Lifestyle Food Retail” 4 กลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญ หรือ T-O-P-S ได้แก่1. T - Truly World Class: ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าที่เหนือกว่าและแตกต่าง ด้วยสินค้าคุณภาพ คัดสรรอย่างดี ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 80 ประเทศ ทั่วโลก โดยคัดเลือกสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักทั่วโลกมากกว่า 210 แบรนด์มารวมไว้ในที่เดียว อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาสินค้าคุณภาพ พร้อมกิจกรรมการตลาดใหม่ๆ เพื่อโปรโมทสินค้าจากประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย ให้ลูกค้าได้ค้นพบประสบการณ์การซื้อสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกได้ในที่เดียวที่ท็อปส์2. O - Omni-Channel: สร้างประสบการณ์ช้อปสะดวกแบบไร้รอยต่อ ผ่านช่องทางออมนิแชแนล ทั้งในรูปแบบร้านค้าแบบมี หน้าร้าน ที่เปิดให้บริการทั่วประเทศใน 46 จังหวัด รวมกว่า 700 แห่ง ควบคู่กับการพัฒนาแพลตฟอร์มออมนิแชแนล ทั้งช่องทางการขนส่งผ่านแพลตฟอร์มดิลิเวอรีรายใหญ่ของประเทศ ท็อปส์ ออนไลน์ บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว หรือ Personal Shopper รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางอย่าง Tik Tok เป็นต้น3. P - Pleasure: สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งสินค้าที่ดีที่สุดกับ 14 กลุ่มสินค้า อาทิ สินค้าผักและผลไม้ , ขนมขบเคี้ยว มีจำหน่ายเฉพาะที่ท็อปส์เท่านั้น, ไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ นำเข้าตรงจากแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีจากทั่วโลก และสินค้า Own Brand และ เอ็กซ์คลูซีฟไอเท็ม Only at Tops รวมกว่า 300 รายการ4. S - Sustainability: ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในทุกๆ มิติ เดินหน้าสานต่อโครงการ “Small Acts Together” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของท็อปส์ที่จะบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับกลยุทธ์ “ReNEW” ของเซ็นทรัล รีเทล ที่มุ่งสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยวางแผนงาน 12 Journeys to Net Zero เพื่อเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ผ่าน 4 แกนสำคัญได้แก่4.1.ดูแลฐานราก ผลักดันผู้ผลิต (Curating) อาทิ ช่วยเหลือเกษตรกรไทย ผ่านตลาดจริงใจ Farmers’ Market กว่า 11,000 ครัวเรือน สนับสนุน SMEs ไทย ผ่านโครงการ ท็อปส์ ท้องถิ่นกว่า 200 ราย จาก 29 จังหวัด ปรับใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้า ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 40 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี,4.2.หมุนเวียน (Circulating) ด้วยนโยบายจัดการอาหารส่วนเกิน ลดจำนวนสินค้าใกล้หมดอายุ ส่งต่ออาหารส่วนเกินสู่ชุมชนรวม 6.2 ล้านมื้อ แปรรูปอาหารส่วนเกินเป็นผลิตภัณฑ์ขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงรวม 10,085 ถุง, 3.3.คิดค้นสร้างสรรค์ (Creating Green Innovation) อาทิ สร้างความยั่งยืน ในภาคส่วนโลจิสติกส์ มีแผนขยายการใช้รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า (EV Truck) รวม 29 คันภายในปีนี้ ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 13,335 ตัน และ 3.4.แบ่งปัน (Contributing) อาทิ ร่วมสมทบทุนบริจาคให้กับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในโครงการเด็กทุกคนอ่านได้ล่าสุดจัดแคมเปญฉลองครบ 28 ปี “สติกเกอร์ แปะปุ๊บลดปั๊บ ลดเลยตามใจคุณ” สำหรับลูกค้าสมาชิก The1 เพียงซื้อสินค้าครบตามที่กำหนด รับสติกเกอร์ส่วนลดทันทีสูงสุด 20% ติดสติกเกอร์บนสินค้าที่ต้องการ รับส่วนลดแบบที่ตนเลือกได้เองทันที สะสมสติกเกอร์ได้ง่ายๆ เพียงซื้อสินค้าครบ 300 บาท/ใบเสร็จ รับสติกเกอร์ส่วนลดสูงสด 10% 1 แผ่น หรือซื้อสินค้าครบ 800 บาท/ใบเสร็จ รับสติกเกอร์ส่วนลดสูงสด 15% 1 แผ่น หรือซื้อสินค้าครบ 1,200 บาท/ใบเสร็จ รับสติกเกอร์ส่วนลดสูงสด 20% 1 แผ่น ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2567 ที่ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ และ ท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขาทั่วประเทศ และเปิดตัว “ท็อปสเตอร์” (Topster) มาสคอตแรกของท็อปส์ ที่จะมาร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบความสุขให้กับลูกค้ามอบเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษนี้