MCA ขาย IPO 60 ล้านหุ้นเกลี้ยง เข้าเทรดใน mai 26 ต.ค.นี้

นายภักดี เหล่างาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MCA เปิดเผยว่า นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและการเติบโตของ MCA สะท้อนถึงความสำเร็จในการจองซื้อหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 16-18 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ระดับราคา 3.30 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมาย 198 ล้านบาท บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการลงทุนในสินทรัพย์ พร้อมทั้งนำไปขยายการลงทุนสู่การดำเนินธุรกิจใหม่ ภายใต้การเข้าไปเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor)บริษัทเล็งเห็นโอกาสการขยายเข้าสู่การให้บริการ Distributor ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ MCA ในอนาคต ซึ่งเป็นการต่อยอดและสอดรับกับทั้ง 4 กลุ่มการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัล (Marketing activities and Digital) การให้บริการบรรจุและจัดส่งสินค้า (Packing and Logistic) การให้บริการพนักงานแนะนำสินค้า (Product Consultant) และการให้บริการจัดเรียงสินค้า (Merchandiser) ที่ดำเนินการให้บริการในปัจจุบันและด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งสู่ธุรกิจ Distributor ส่งผลให้ไตรมาส 3/66 บริษัทได้รับโอกาสจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ให้เริ่มดำเนินธุรกิจ Distributor รูปแบบ Principal ในโครงการนำร่อง (Pilot Project) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 มีระยะเวลาโครงการ 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.66) สำหรับดูแลสินค้าจำนวน 7 แบรนด์ โดยมีขอบเขตการรับผิดชอบในการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) 13 จังหวัดที่กระจายอยู่หลากหลายพื้นที่ในประเทศไทย และโครงการที่ 2 มีระยะเวลาโครงการ 6 เดือน (ก.ย.2566-ก.พ.2567) เป็นการดูแลสินค้าจำนวน 7 แบรนด์ โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นร้านค้าประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ทั่วประเทศไทย โดยคาดหวังอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจผู้จัดหน่ายสินค้า (Distributor) อยู่ที่ 5-15% ซึ่งการให้บริการดังกล่าวสามารถตอบโจทย์การให้บริการทางการตลาดได้อีกรูปแบบหนึ่ง เสริมสร้างงานบริการให้ครบทุกมิติ และสร้าง New S-Curve สู่การเติบโตให้ MCA ได้ในอนาคตจากปัจจัยดังกล่าว เป็นการตอกย้ำให้นักลงทุนเห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ MCA ว่า เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ภายใต้การให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดในรูปแบบ MARKETING SOLUTION อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ทั้งการวางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย ช่วยวางแผนและออกแบบกลยุทธ์การตลาด ทั้งระยะสั้น ระยะยาว แคมเปญต่างๆการเพิ่มยอดขาย เพื่อสร้าง Brand Awareness การสร้างภาพลักษณ์ให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ ดังนั้นจึงส่งผลให้หุ้น MCA ได้การตอบรับอย่างคึกคักจากนักลงทุนด้านนายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด กล่าวในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินว่า หุ้น MCA เป็นหุ้น Growth Stock จากการเทิร์นอะราวนด์ของผลการดำเนินงานที่น่าจับตา และเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการฟื้นตัวของกิจกรรมการตลาดและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2567 และปีถัดไปธุรกิจของ MCA อยู่ในเทรนด์ขาขึ้น และที่สำคัญ MCA มีความโดดเด่นที่เหนือกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม มีการให้บริการด้านแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบ One-stop Service Marketing และจากความมุ่งมั่นด้านการให้บริการที่หลากหลาย ซึ่งสะท้อนให้ผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกปี 2566 ที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยมีรายได้จากการบริการรวม 210.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.91 ล้านบาท หรือ 16.72% (YoY) โดยมีการเติบโตมาจากทั้ง 4 กลุ่มบริการ และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 12.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.57% (YoY) เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ขณะที่นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บล.โกลเบล็ก ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MCA กล่าวว่า นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาจองซื้อหุ้น IPO ของ MCA อย่างคึกคัก สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิประกอบกับ MCA มี Business Model โดดเด่นในการเป็นผู้นำธุรกิจด้านแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบ One-stop Service Marketing ที่ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมการตลาดหลากหลายรูปแบบให้กลุ่มลูกค้าได้ครบทุกมิติรายแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเป็นสาเหตุให้นักลงทุนเชื่อมั่นในการเข้ามาจองซื้อหุ้น และมั่นใจว่า MCA จะเป็นน้องใหม่ IPO ที่น่าสนใจและสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อนักลงทุนในอนาคต