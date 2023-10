MCA เปิดจองหุ้น IPO วันแรกคึกคัก จ่อลงเทรด mai 26 ต.ค.นี้

นายภักดี เหล่างาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) "MCA" เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 3.30 บาทต่อหุ้น โดยวันนี้ (16 ต.ค.) ได้เปิดเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้นักลงทุนจองซื้อเป็นวันแรก ตามกรอบระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 ล่าสุดได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักลงทุนที่แจ้งความประสงค์เพื่อจองซื้อหุ้น MCA ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)ซึ่งกระแสตอบรับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของ MCA ที่มี Business Model โดดเด่น ในการเป็นผู้นำธุรกิจด้านแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบ One-stop Service Marketing ที่ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมการตลาดหลากหลายรูปแบบให้กลุ่มลูกค้าได้ครบทุกมิติ ภายใต้การบริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัล (Marketing activities and Digital) การให้บริการบรรจุและจัดส่งสินค้า (Packing and Logistic) การให้บริการพนักงานแนะนำสินค้า (Product Consultant) และการให้บริการจัดเรียงสินค้า (Merchandiser)ล่าสุด บริษัทได้ขยายสู่การดำเนินธุรกิจใหม่ ในการเข้าไปเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) ซึ่งแผนการขยายสู่ธุรกิจใหม่ เป็นที่มาของการเข้าระดมทุนเพื่อขยายและต่อยอดในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจ Distributor เพราะนอกจากมีผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวน้อยรายแล้ว ยังเป็นการสอดรับกับกลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของ MCA ใน 4 กลุ่มการให้บริการในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัทมองว่า Distributor จะเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ New S-Curve ให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำให้นักลงทุนเห็นว่า MCA เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ภายใต้การให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดในรูปแบบ MARKETING SOLUTION ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ทั้งการวางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย ช่วยวางแผนและออกแบบกลยุทธ์การตลาด ทั้งระยะสั้น ระยะยาว แคมเปญต่างๆ การเพิ่มยอดขาย เพื่อสร้าง Brand Awareness การสร้างภาพลักษณ์ให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจจากแผนกลยุทธ์สู่ธุรกิจ Distributor ส่งผลให้ในไตรมาส 3/2566 บริษัทได้รับโอกาสจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ให้เริ่มดำเนินธุรกิจ Distributor รูปแบบ Principal ในโครงการนำร่อง (Pilot Project) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 มีระยะเวลาโครงการ 6 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม ปี 2566) สำหรับดูแลสินค้าจำนวน 7 แบรนด์ โดยมีขอบเขตการรับผิดชอบในการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) 13 จังหวัดที่กระจายอยู่หลากหลายพื้นที่ในประเทศไทย และโครงการที่ 2 มีระยะเวลาโครงการ 6 เดือน (เดือนกันยายน ปี 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567) เป็นการดูแลสินค้าจำนวน 7 แบรนด์ โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นร้านค้าประเภทร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ คาดหวังอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจผู้จัดหน่ายสินค้า (Distributor) อยู่ที่ 5-15% ซึ่งทุกโครงการที่บริษัทได้เข้าเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า จะช่วยผลักดันความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เพิ่มขึ้น และพร้อมที่จะขยายขอบเขตการให้บริการไปช่องทางการจัดหน่ายรูปแบบอื่นๆ ได้ในอนาคต เช่น ร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) เป็นต้นด้านนายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด กล่าวในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินว่า MCA เป็นหุ้นเทิร์นอะราวนด์ที่น่าลงทุน ทำให้เพียงเปิดจองซื้อในวันแรกได้การตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ดังนั้นมองว่าในอีก 2 วันที่เหลือของระยะเวลาการเปิดจองซื้อ (17-18 ต.ค.) ยิ่งจะได้รับกระแสที่ดีจากกลุ่มนักลงทุนมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก MCA เป็นผู้ให้บริการทางกลยุทธ์ และการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายที่ครบวงจร ดังนั้น ไม่ว่าเศรษฐกิจปรับตัวในทิศทางใด เชื่อว่ากลุ่มลูกค้าหรือผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้ กลยุทธ์กิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ และจากปัจจัยดังกล่าว ยิ่งตอกย้ำว่า MCA เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกการให้บริการด้าน Marketing Agency แบบครบวงจรให้ลูกค้า ได้เป็นอย่างดี และภายหลังจากการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้ จะส่งผลให้ MCA มีโอกาสสร้างการเติบโตทางธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ควบคู่กับสถานะทางการเงินที่มีศักยภาพความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น