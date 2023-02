“ท็อปส์”ยกเครื่องสื่อ-ชูกลยุทธ์4D ดึง“นาย-ณภัทร” ขยายฐานลูกค้า

ผู้จัดการรายวัน 360 -ท็อปส์ เบอร์ 1 ฟู้ด รีเทลไทย ลุยแผนยุทธศาสตร์ขยายฐานลูกค้าใหม่ด้วยคอนเซปต์ “Every Day DISCOVERY” ผ่านกลยุทธ์ 4D พร้อมดึง “นาย-ณภัทร”ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ส่งมอบประสบการณ์ค้นพบที่ไม่ธรรมดานายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า หลังการประกาศรีแบรนด์ท็อปส์ครั้งใหญ่ ด้วยกลยุทธ์การรวมทุกโมเดลธุรกิจเป็นหนึ่งเดียว (1 Brand) ภายใต้อาณาจักรแบรนด์ “Tops” พบว่ากลุ่มผู้บริโภคให้การตอบรับที่ดีในเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ใหม่ของท็อปส์ ที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ จดจำถึงตัวตนของแบรนด์ท็อปส์ครอบคลุมในทุกมิติ ตลอดปี 2566 ท็อปส์จึงเดินหน้าสร้างการจดจำภาพลักษณ์ใหม่ที่แตกต่างและโดดเด่นกว่าที่เคย เพิ่มความสดใหม่ของการเป็นแบรนด์ที่ทันสมัย เข้าใจผู้บริโภค ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งความพิเศษทั้งหมดนี้เราจะสื่อสารให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผ่านคอนเซปต์ “Every Day DISCOVERY ค้นพบทุกวัน ที่ไม่ธรรมดา” ซึ่งจะตอกย้ำความเป็น Food Discovery & Destination ที่จะทำให้ลูกค้ารู้จักท็อปส์ในหลากหลายมิติใหม่ เพราะนอกจากท็อปส์จะจำหน่ายสินค้าแล้ว เรายังมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับ ตลอดจนบริการช้อปปิ้งไร้รอยต่อที่สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งทั้งหมดจะหาได้เฉพาะที่ท็อปส์เท่านั้น โดยชูแนวคิด 4D ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญ ดังนี้1. Discover great deals – ค้นพบดีลดี ๆ ทุกวัน ยืนหนึ่งในใจผู้บริโภคที่ขึ้นชื่อว่าคุ้มจัดประหยัดจริงด้วยแคมเปญ “Tops Locked Price” กลยุทธ์สินค้าป้ายเหลืองที่พร้อมตรึงราคาสินค้าและอยู่เคียงข้างผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา พร้อมส่งมอบประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการตลาดและมอบความคุ้มค่าให้ทุกการช้อปปิ้งที่ท็อปส์สุดคุ้มกว่าใครด้วยโปรโมชั่นที่หลากหลายตลอดทั้งปี อาทิ สินค้าซื้อ 1 แถม 1 ที่มีจำนวนสินค้าให้ช้อปมากที่สุด, สินค้า Red Hot ลดสุดขีด, สินค้า Weekend Crazy Price ทุบราคาสุดสัปดาห์เท่านั้น ฯลฯ2. Discover newness – ค้นพบสินค้าใหม่ ๆ ที่ไม่ธรรมดาทุกวัน ยืนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในการเฟ้นหาประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลก ด้วยการคัดสรรสินค้าและวัตถุดิบใหม่ ๆ สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟมารวมไว้ที่เดียว และรวมหลากหลายแบรนด์ดังที่นำเข้ามาจำหน่ายครั้งแรกในไทย อาทิ Coles, El Corte Ingles., Waitrose, No Brand, KIRKLAND Signature, MAINSTAYS, DJ & A, LIFETIME ฯลฯ3. Discover fabulous experience – ค้นพบประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาทุกวัน รายแรกที่ริเริ่มนำเสนอสินค้าแบบ Room Concept ครอบคลุมทุกหมวดสินค้ากับ 15 Room Concepts สร้างประสบการณ์แปลกใหม่นับตั้งแต่ก้าวแรกที่มาใช้บริการที่ท็อปส์ พร้อมเติมเต็มทุกทางเลือกการช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อด้วยแพลตฟอร์มออมนิแชแนลที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งท็อปส์ ออนไลน์ ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่ยืนหนึ่งเรื่องของสด สะดวกรวดเร็ว การันตีคุณภาพสินค้า และบริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว Personal Shopper4. Discover happiness – ค้นพบทุกความสุขได้ทุกวัน ท็อปส์มุ่งให้ความสำคัญพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมสร้างความยั่งยืนร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ระหว่างผู้คน ชุมชน สนับสนุนเกษตรกรและเอสเอ็มอีภายในประเทศ พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการอาหารส่วนเกิน ตอกย้ำเจตนารมณ์ของเซ็นทรัล รีเทล สู่การเป็น Green & Sustainable Retail อย่างแท้จริงด้าน นายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “สำหรับแผนการขยายฐานลูกค้าใหม่ด้วยคอนเซปต์ “Every Day DISCOVERY ค้นพบทุกวัน ที่ไม่ธรรมดา” ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ท็อปส์เลือกใช้กลยุทธ์แบรนด์แอมบาสเดอร์ เพื่อเชื่อมโยงตัวตนของท็อปส์ไปยังผู้บริโภคให้ใกล้ชิดกับแบรนด์ง่ายยิ่งขึ้น สร้างการจดจำใหม่สื่อถึงความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย โดยได้ นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์โดดเด่น ทั้งยังมีบุคลิกทันสมัย อบอุ่น รักครอบครัว และเป็นที่รักของทุกคนที่อยู่ใกล้ สะท้อน Brand DNA ของท็อปส์ได้อย่างชัดเจนพร้อมกันนี้ยังใช้ดนตรีมาเป็นอีกไฮไลท์ในการสื่อสารตัวตนของแบรนด์ให้สนุกสนานเหมาะกับยุคสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านเพลงประจำแบรนด์ท็อปส์ “Every Day” ที่ได้ศิลปินป๊อบร็อคชั้นนำอย่างวง“Tattoo Colour” มาแต่งคำร้อง-ทำนอง-ขับร้อง และเชิญชวนทุกคนมาร่วมเต้น TikTok Challenge ซึ่งออกแบบท่าเต้นโดยนักเต้นมืออาชีพได้ทั้งความสนุกสนานและสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนอกจากนั้น ท็อปส์ได้ปฏิวัติรูปแบบการสื่อสารใหม่ทั้งหมดในทุกสื่อทั้ง Out of Home, Digital media และ Instore media เพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยกลยุทธ์ Seamless Communications ผนวกทุกช่องทางการสื่อสารทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้เชื่อมถึงกัน เพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสื่อสารอย่างครอบคลุมที่สุด โดยให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องราวของสินค้าและการออกแบบสื่อให้มีดีไซน์ที่ทันสมัย แปลกใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจ ทำให้การใช้สื่อในทุกช่องทางเป็นเครื่องมือสำคัญส่งมอบประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดา ดีที่สุดในทุกวันให้กับลูกค้าทุกคนเพื่อให้ท็อปส์เป็น Most Love Brand ที่หนึ่งในใจลูกค้า“ด้วยยุทธศาสตร์การขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านคอนเซปต์ Every Day DISCOVERY โดยใช้กลยุทธ์ 4Dเป็น แกนหลักสำคัญ เป็นเพียงก้าวแรกของปี 2566 เท่านั้น ท็อปส์ยังมีกิจกรรมและโปรโมชั่นต่าง ๆ อีกมากมายซึ่งลูกค้าของท็อปส์จะได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ธรรมดาในทุกวันอย่างแน่นอน เพราะทุกก้าวของท็อปส์จะต้องนำมาซึ่งความเป็นผู้นำที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือน ตามเจตนารมณ์เพื่อมุ่งสู่การเป็น Food Discovery & Destination” นายสเตฟาน กล่าวสรุปท็อปส์ พร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ และเพลง Every Day ให้ลูกค้าทุกคนได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ธรรมดาพร้อมกันทั่วประเทศที่ท็อปส์ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tops.co.th, เฟซบุ๊กแฟนเพจ TopsThailand หรือแอปพลิเคชันไลน์ @TopsThailand