“รพ.วิมุต-นำวิวัฒน์” รุก “Sleep Economy” เปิดตัวนวัตกรรม iNAP รักษาอาการนอนกรน

ผู้จัดการรายวัน 360 — โรงพยาบาลวิมุต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำใจกลางกรุงเทพฯ เดินเกมรุกจับตลาดมาแรง Sleep Economy หรือเศรษฐกิจการนอน สอดรับเมกะเทรนด์สุขภาพน่าจับตาหลังคนทั่วโลกเผชิญหลายปัญหาด้านการนอนหลับมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง ล่าสุดผนึกความร่วมมือกับ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NAM ผู้นำด้านการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของไทย ร่วมเสริมทัพเฮลท์เทคเพื่อยกระดับคุณภาพการนอนหลับด้วยการเปิดตัวเทคโนโลยี iNAP (Intraoral Negative Airway Pressure Therapy) ช่วยรักษาอาการนอนกรนที่คุกคามคนไทยกว่า 25% ซึ่งเป็นสัญญาณเสี่ยงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) ภัยเงียบคุกคามสุขภาพคนไทยกว่า 3 ล้านคน โดย รพ. วิมุตเผย เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้เรื่องอันตรายจากการนอนกรนที่นำไปสู่ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษา อาจส่งผลให้เกิดโรคร้ายแรงทั้งทางกายและจิตใจ เช่น อารมณ์แปรปรวนง่าย อ่อนเพลีย ง่วงนอนมากระหว่างวันจนเป็นอันตรายต่อชีวิต ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ในระยะยาว พร้อมชวนคนไทยสังเกตตนเองและคนรอบตัว หากมีอาการนอนกรนอยู่เป็นประจำ ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาต่อไป ทั้งนี้ เพื่อโอกาสในการกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและลดอัตราการเสียชีวิตที่ป้องกันได้นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โรงพยาบาลวิมุต ยังคงเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพคนไทยในแบบองค์รวม พร้อมเสริมแกร่งธุรกิจเฮลท์แคร์ให้สอดรับตลาดและเทรนด์สุขภาพยุคใหม่อยู่เสมอ ข้อมูลจาก Emergen Research เผยว่าในปี 2022 ตลาด Sleep Economy หรือเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ มีมูลค่าถึง 512.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) อยู่ที่ 6.3%ปัจจุบัน ตัวเลขจากทั่วโลกและในไทยชี้ให้เห็นว่าภาวะนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นภัยร้ายที่คุกคามสังคมโลกมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยข้อมูลของ National Council on Aging (NCOA) ในสหรัฐฯ ระบุว่าประชากรโลกราว 936 ล้านคนกำลังเผชิญกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงรุนแรง ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่าผู้ที่มีอาการนอนกรน เสี่ยงต่อภาวะดังกล่าวมากถึง 94%ส่วนสถิติในประเทศไทย ข้อมูลจากราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เผยว่าคนไทยประมาณ 25% มีภาวะนอนกรนและพบผู้มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับประมาณ 5% หรือราว 3 ล้านคน ซึ่งในผู้ที่มีภาวะดังกล่าวมักมีอาการกรนมากจนหายใจติดขัด เกิดการสะดุดหยุดหายใจเป็นช่วง ๆ ทำให้ร่างกายขาดอากาศเป็นระยะ ๆ ระหว่างที่หลับ ซึ่งเป็นอันตรายต่อการทำงานของหัวใจ สมอง หลอดเลือด และอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพร้ายแรงที่ทำให้ผู้คนเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนมากมายโดยไม่รู้ตัว เช่น ภาวะใหลตาย, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหลอดเลือดหัวใจ, เบาหวาน, อัมพาต, ความดันโลหิตสูง และอีกหลายโรค รพ. วิมุต ตระหนักว่าการนอนกรน ไม่ใช่แค่เรื่องน่ารำคาญ แต่เป็นสัญญาณอันตรายที่ควรพบแพทย์ และปัจจุบันมีหลากหลายแนวทางการรักษาทางการแพทย์ที่ทำให้ผู้ใช้บริการกลับมานอนได้อย่างมีคุณภาพ“การร่วมมือกับบริษัท นําวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อเปิดตัว iNAP Sleep Therapy System นับเป็นนวัตกรรมในการรักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการแก้ปัญหาและเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ ทั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ รพ. วิมุต ในการเป็นผู้นำด้าน Trusted Healthcare Platform นำเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามายกระดับการดูแลรักษาและให้บริการที่ครอบคลุมอย่างไร้รอยต่อ พร้อมเดินหน้าจับมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมแกร่งแพลตฟอร์มสุขภาพเพื่อดูแลคนไทยให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ กล่าวนายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นําวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ NAM กล่าวว่า "ปัจจุบันทั่วโลกและคนไทยเริ่มตระหนักรู้ถึงความสำคัญของคุณภาพการนอนหลับและภัยเงียบที่เกิดจากการนอนที่ไม่มีคุณภาพจากข้อมูลของ Research And Markets บริษัทวิจัยตลาดชั้นนำระบุว่าตลาดเครื่องมือแพทย์ในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 9.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 โดยขยายตัวที่ CAGR ที่ 7.34% จากปี 2567 ถึง 2573 ปัจจุบันตลาดประเมินไว้ที่ 6.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ปี 2566โดยนำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้ผลิต นำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริการอื่น ๆ ในธุรกิจด้านสุขภาพด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลชั้นนำ เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเปิดตัวiNAPSleep Therapy Systemในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเพิ่มทางเลือกใหม่สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับในประเทศไทยและเป็นการเปิดตัวที่โรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย“ iNAPOne Sleep Therapy Systemถือเป็นนวัตกรรมออกแบบมาเพื่อลดการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งเป็นสาเหตุของการนอนกรนทำงานด้วยเทคโนโลยียี Oral Negative Air Pressure Therapy สร้างแรงดูดอ่อน ๆ ทำให้ลิ้นและเนื้อเยื่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ช่วยให้หายใจได้อย่างเป็นธรรมชาติขณะที่นอนหลับ ด้วยรูปลักษณ์ที่สะดวกต่อการพกพา มีขนาดเล็กกะทัดรัด และสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ ไม่ต้องเสียบปลั๊ก ใช้งานได้นาน 4-6 วัน ทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการทดสอบและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทย รวมทั้งผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) และในประเทศไต้หวัน อีกทั้งยังได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายจากองค์กรชั้นนำ แพทย์เฉพาะทางสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้โรงพยาบาลวิมุตเล่าถึงสาเหตุของการนอนกรนและความเสี่ยงจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับว่า “ในสังคมยุคปัจจุบันปัญหาการนอนนับเป็นปัญหาสุขภาพเรื่องใหญ่ที่พบเราพบว่าผู้คนทั่วโลกมักมีความเครียดสะสมนอนไม่หลับ นอนไม่พอและมีปัญหาเรื่องคุณภาพการนอนโดยพฤติกรรมนอนที่ผิดปกติเหล่านี้ก็ค่อยๆ ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจโดยที่เราไม่รู้ตัวและที่น่าเป็นห่วงคือหลายคนยังคิดว่าการนอนกรนเป็นเรื่องปกติ”แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นโดยเฉพาะในคนที่นอนกรนรุนแรงจนโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นร่วมด้วยนั้นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมากภาวะนอนกรนพบได้ในทุกอายุโดยมักจะพบในผู้ใหญ่และพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงโดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักตัวมากการนอนกรนระดับรุนแรงที่มีการหยุดหายใจร่วมด้วยเราเรียกว่าObstructiveSleep Apneaซึ่งเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นโดยระบบทางเดินหายใจส่วนต้นมีการตีบแคบลงสาเหตุอาจเกิดจากกายวิภาคของกล้ามเนื้อในช่องคอโคนลิ้นมีการย่อนไปปิดทางเดินหายใจส่วนต้นโดยเฉพาะขณะหลับหรือการที่ช่องคอมีลักษณะแคบทำให้ออกซิเจนไม่สามารถเข้าสู่ปอดไปเลี้ยงสมองและอวัยวะอื่นๆ ได้ คนไข้จะมีภาวะออกซิเจนต่ำมีการคั่งของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดการสะดุ้งเฮือกกลางดึกหรืออาการเหนื่อยหอบหลังสะดุ้งตื่นทำให้รู้สึกเหมือนยังไม่ได้พักผ่อนเมื่อตื่นนอนแต่กลับเหนื่อยล้าและรู้สึกง่วงเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นประจำจะส่งผลร้ายต่อสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงความเสี่ยงต่อโรคอาทิความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจห้องบนผิดปกติเบาหวานชนิดที่2โรคหลอดเลือดสมองรวมถึงซึมเศร้าและโรคอ้วน”“ส่วนการปรับพฤติกรรมเพื่อลดปัญหาการนอนกรนและการหยุดหายใจขณะหลับที่ดีที่สุดคือการลดน้ำหนักตัวควบคุมอาหาร ออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ปรับท่านอนเป็นนอนตะแคงจะช่วยให้อาการลดลงบ้างอย่าอดนอนและที่สำคัญหมั่นสังเกตอาการของตัวเองและคนรอบข้างหากพบอาการผิดปกติ เช่นนอนกรนเป็นประจำและมีอาการสะดุ้งเฮือกนอนเต็มที่แต่ตื่นมายังง่วงมากปากแห้ง-คอแห้งและเจ็บคอเมื่อตื่นนอนหรือปวดศีรษะหลังตื่นนอนเป็นประจำควรพบแพทย์เพื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีหากซักประวัติแล้วเข้าข่ายก็ควรตรวจด้วยการทำSleepTestเพื่อวิเคราะห์การทำงานของร่างกายระหว่างนอนหลับโดยละเอียดเพื่อหาแนวทางรักษาอาการต่อไปและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่”ผศ.พญ.กวินญรัตน์กล่าว