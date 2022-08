Cyber Apps 08/08/22 : Zoom / SnoreLab / Fashion Dream / Cookie Run: Kingdom

ลองถามใครก็ได้ว่าพวกเขาใช้แอปไหนเวลาประชุมทางออนไลน์ หลายคนน่าจะตอบว่าใช้ Zoom แน่ๆ เพราะแอปนี้ทำให้คุณสามารถคอลแบบกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว และการเชิญคนอื่นๆ ให้มาเข้าร่วมคอลก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆ เพียงแค่ส่งลิงก์ไปก็เรียบร้อยคนที่ใช้ Zoom เพื่อการทำงานกับทีมก็อาจจะต้องการออปชันและการควบคุมต่างๆ ที่จะช่วยให้การคอลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น การสมัครรับบริการแบบโปรของแอปจึงเกิดมาเพื่อตอบโจทย์ข้อนี้เลย มาดูฟีเจอร์เจ๋งๆ ที่คุณจะได้รับจาก Zoom One Pro กันดีกว่า Zoom One Pro ช่วยให้ประชุมได้นานกว่าเดิม โดยคุณจะสามารถตั้งคอลแบบกลุ่มได้มากถึง 100 คน และคอลได้ยาวนานถึง 30 ชั่วโมงถ้าสมาชิกในทีมบางคนไม่สามารถมาร่วมคอลสำคัญได้ คุณก็สามารถบันทึกคอลนั้นเก็บไว้บนคลาวด์ แล้วก็แชร์ลิงก์ให้คนที่ไม่ได้เข้าร่วมมาดูย้อนหลังโดยไม่จำเป็นต้องอัปโหลดไฟล์จากเครื่อง หรือมานั่งปวดหัวว่าจะแชร์ผ่านช่องทางไหนให้วุ่นวายเลย สมาชิก Zoom One Pro แต่ละบัญชีจะมีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์จำนวน 5 GB ในการสมัครรับ Zoom One Pro ให้คุณไปที่หน้าจอโฮมของแอป จากนั้นแตะ More > Try Zoom One Pro for Free และเลือกแผนการสมัครรับแบบรายเดือนหรือรายปีได้เลยดาวน์โหลดแอป ZOOM Cloud Meetings และอัปเกรดเป็นแพ็คเกจ Zoom One Pro ได้แล้ววันนี้ผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=th&gl=US ใครที่ประสบปัญหาโดนคนนอนข้างๆ มองแรงใส่เพราะถูกเสียงกรนรบกวนในยามค่ำคืน น่าจะพอทราบว่าการจะวัดระยะเวลาและระดับเสียงของการกรนให้ได้ผลที่แน่ชัดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โชคดีที่ SnoreLab ช่วยคุณแก้ปัญหาบ้านแตกนี้ได้ โดยการบันทึกเสียงขณะที่คุณนอนหลับลงใน iPhone หรือ iPad แบบที่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาตัดสินเลยSnoreLab จะบันทึกระดับความดังของการกรนแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปเทียบหาสาเหตุจากลักษณะการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงค้นหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้ด้วย ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปคำนวณเป็น Snore Score โดยรวม ซึ่งจะช่วยให้คุณนอนหลับได้เงียบสงบยิ่งขึ้นในที่สุด การบันทึกเสียงขณะนอนหลับจะเริ่มขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้งานด้วยตัวเองหรือใช้ผ่านคำสั่งเสียงทาง Siri Shortcuts เมื่อตื่นนอน คุณจะพบกับกราฟที่แสดงข้อมูลเสียงที่บันทึกไว้ รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับระดับเสียงคุณสามารถเล่นเสียงที่อัดไว้ซ้ำได้ (ฟังแล้วก็พิลึกดี) และสามารถบันทึกไฟล์เพื่อนำไปให้แพทย์ดูได้ในกรณีที่ต้องการรับการรักษา นอกจากนี้เรายังสามารถใส่ข้อมูลต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอาการนอนกรนลงไป เช่น ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีน หรือการรับประทานของหวานตอนกลางคืน ระบบจะสามารถระบุรูปแบบของอาการได้ และอาจช่วยให้คุณหายจากอาการนอนกรนได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ การใส่ข้อมูลสิ่งที่คุณทำเพื่อเอาชนะการนอนกรน (เช่น ใช้แผ่นแปะจมูก นอนตะแคง ฯลฯ) จะช่วยให้ระบบสามารถแนะนำวิธีบรรเทาอาการที่มีประสิทธิภาพให้กับคุณได้ด้วย ในส่วน Trends ของ SnoreLab จะแสดงสถิติระยะยาวเพื่อให้คุณสามารถประเมินผลจากความพยายามทั้งหมดที่ทำไปเพื่อลด Snore Score งานนี้นอกจากบ้านจะไม่แตกแล้ว บอกเลยว่าคนที่บ้านจะต้องปลื้มในความพยายามของคุณอย่างแน่นอนดาวน์โหลดแอป SnoreLab : Record Your Snoring ได้ฟรีทั้งบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/snorelab-record-your-snoring/id529443604 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snorelab.app&hl=th&gl=US แต่งตัวในลุคสุดปังและโพสต์ท่าให้เป๊ะใน Fashion Dream เกมที่ผสมผสานแฟชั่นเข้ากับความแฟนตาซี มาสนุกกับการแต่งตัวให้เหล่านางแบบ รวบรวมชุดสุดเลิศ และทดสอบสกิล ด้านการออกแบบของคุณ โดยเริ่มจากการแข่งขันกับเพื่อนๆ แล้วเมื่อไหร่ที่ไม่ได้อยู่บนแคทวอล์คก็ออกไปสัมผัสกับเรื่องราวแสนโรแมนติกกันได้เลยความสนุกอยู่ที่ความฟินในการออกแบบลุคที่ใช่ผ่านการมิกซ์แอนด์แมตช์เครื่องแต่งกายที่มีให้เลือกนับไม่ถ้วน ทั้งรองเท้า เมกอัป เครื่องประดับ และชุดสุดปัง รวมถึงสามารถปรับแต่งทุกอย่างให้เข้ากับสไตล์ของคุณได้เลย นี่แหละที่เจ๋งสุดๆ ได้เวลาแต่งตัวให้เป๊ะแล้วออกไปโชว์สไตล์ของคุณในการถ่ายแฟชั่นเซ็ตทั่วโลกกันแล้ว แต่ทว่าเรื่องที่คุณต้องใส่ใจในการสร้างสรรค์ลุคของคุณเพื่อผ่านทุกเวทีของการแข่งขันไปให้ได้ ลองแตะที่ Outfit Filter ด้านล่างของตู้เสื้อผ้าเพื่อค้นหาสไตล์ที่แมตช์กับความต้องการของแต่ละชาเลนจ์ดูสิเริ่มสนุกกับ Fashion Dream ได้ฟรี บน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/fashion-dream/id1530784011 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.dressup&hl=th&gl=US เข้าเตาอบสักครั้งก็พร้อมลุยแล้ว กับตัวละครสุดคลาสสิกจาก Disney ที่จัดเต็มมากันเพียบ ทั้ง Mickey Mouse, Cinderella, Beauty and the Beast, Mulan และอีกมากมาย ที่คุณจะได้พบที่กิจกรรม Festival of Dreams & Wishes ใน Cookie Run: Kingdom มีบางอย่างสุดอัศจรรย์ล่องลอยในอากาศ เมื่อแขกคนพิเศษเข้ามายังอาณาจักรคุกกี้จะเป็นใครนอกเสียจาก Princess Cookie ที่พร้อมแล้วกับการเป็นเจ้าบ้านจัดปาร์ตี้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน เพียงเข้าเล่นเกมให้ครบทุกวันเพื่อเก็บแสตมป์และเคลียร์ภารกิจสุดหอมหวาน เก็บเหรียญพิเศษเฉพาะกิจกรรมลาย Disney ให้ครบเพื่อรับคุกกี้ Disney มากกวา 20 ชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นก็มีเรื่องเล่าน่าสนใจแตกต่างกันไป กิจกรรม Festival of Dreams & Wishes เริ่มแล้วจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 นี้เริ่มเล่นได้ฟรีบน iPhone และ iPadผู้ใช้ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://apps.apple.com/th/app/cookie-run-kingdom/id1509450845 ผู้ใช้ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devsisters.ck&hl=th&gl=US