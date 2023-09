“Sleep coach” เปิดศูนย์ต้นแบบ รับพันธมิตรแก้ปัญหาการนอน

ผู้จัดการรายวัน 360 - “Sleep coach Thailand” เปิดสาขาต้นแบบบริการ Holistic sleep wellness โทเทิลโซลูชันในเรื่องการนอนครบวงจรแห่งแรกของกรุงเทพฯ บนพื้นที่อาคาร Well Aesthetic & Wellness Center ตอบโจทย์ทุกปัญหาการนอน ปัญหาสุขภาพมาแรงของคนไทยพบคนไทยประมาณ 19 ล้านคนมีปัญหาการนอน ชี้มูลค่าตลาดปัญหาการนอนโลกแตะ 13 ล้านล้านบาทนางสาวกรรณิการ์ จำปาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัท สลีพ โค้ช (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ศูนย์บริการ Holistic sleep wellness ซึ่งเป็นนวัตกรรมการดูแลสุขภาพการนอนอย่างครบวงจรได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมกับเปิดศูนย์บริการต้นแบบแห่งแรกในสาขารัชดา กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่อาคาร Well Aesthetic & Wellness Center ภายในโครงการ Well Ratchada 8/2ศูนย์บริการ Holistic Sleep Wellness สาขารัชดา เป็นสาขาต้นแบบสำหรับพันธมิตรที่สนใจร่วมธุรกิจเปิดขยายสาขาในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ Holistic sleep wellness เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ด็อกเตอร์เอทูแซด จำกัด เป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับกลุ่มผู้ประกอบกิจการธุรกิจสุขภาพ กับบริษัท บางกอกเฮลท์แคร์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มากว่า 20 ปี รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องในด้านผู้สูงอายุทั้งหมดโดยมีบริการและผลิตภัณฑ์ที่สาขารัชดาดังนี้ 1. กลุ่มสกรีนนิ่ง Screening โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมของการตรวจคุณภาพการนอนหลับที่บ้าน Sleep test at home (Type 3) และฟังผลผ่านระบบออนไลน์ Sleep telemedicine โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอน, 2. รักษาดูแลด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ ทางเลือกที่ไม่ต้องผ่าตัด เช่น CPAP ResMed และนวัตกรรมล่าสุดคือ Inap ซึ่งไร้หน้ากาก ขนาดเล็กพกพาสะดวก และมาพร้อมแอปพลิเคชันควบคุมผ่านโทรศัพท์3. เครื่องนอนสุขภาพ หมอนรุ่น SleepD, Topper และหมอนข้างม้าน้ำ, 4. เครื่องหอม Aroma therapy ช่วยคุณหลับ ด้วยกลิ่นอะโรมาที่มีสารประกอบจากกัญชาและกลิ่นสน ที่จะมาช่วยให้คุณผ่อนคลายหลายรูปแบบ เช่น Candle - Room spray - Diffuser - Pure essential oil 5. สารอาหารเสริม Supplement ช่วยเรื่องการหลับลึกทั้ง Nite & 4F ปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยเรื่องหลับลึกหลับสบาย และ 6. คอร์สอบรม “สอนนอน” หลักสูตร 16 ชั่วโมง 2 วัน“โปรโมชันเปิดสาขา ตรวจการนอนที่บ้าน (Sleep at Home) ลดพิเศษ จากราคา 9,900 บาท เหลือ 6,900 บาท โดยในปี 2566 Sleep coach Thailand ได้ร่วมกับพันธมิตรเปิดและขยายสาขาให้บริการแล้ว 8 สาขาในพื้นที่ต่างจังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี พิษณุโลก ชลบุรี ระยอง และขอนแก่น สำหรับในปีนี้พร้อมเปิดศูนย์บริการเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขารัชดา กรุงเทพฯ และสาขาบางเขน”ทั้งนี้ ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่เพียงพอเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จะต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพราะคนไทยมากถึง 40% ของประชากรทั้งหมดเผชิญภาวะ "นอนไม่หลับ" หรือราว 19 ล้านคน โดยส่วนใหญ่จะเกิดแบบช่วงสั้นๆ โดยมีประมาณ 10% ที่เป็นแบบเรื้อรังคือมีปัญหานอนไม่หลับมานานกว่า 3 เดือน ซึ่งการนอนไม่หลับนี้เป็นต้นเหตุสำคัญทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่มักมีปัญหาการนอนกรนเป็นประจำโดยมีอาการหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย เเละมีความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้นนอกจากนี้ยังพบว่าประมาณ 5% หรือราว 3 ล้านคนเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับ ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขพบว่า อินซอมเนีย เกิดขึ้นได้กับคนทุกช่วงวัยหรือพบมากถึง 30-40% ของประชากร และคาดว่าทั่วโลกมีผู้เผชิญปัญหานี้ประมาณ 2,000 ล้านคน และเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ปัญหาเรื่องการนอนหลับส่งผลต่อการใช้ชีวิตในช่วงกลางวัน เพราะทำให้ง่วงเเละหลับในเวลากลางวัน รู้สึกไม่สดชื่น ปวดศีรษะ บางคนถึงกับต้องพึ่งยานอนหลับ เเละเป็นจุดเริ่มต้นของการ “ติดยานอนหลับ” ซึ่งมูลค่าตลาดรวมของบริการ Wellness กลุ่ม Sleep Market segment หนึ่งของธุรกิจ Wellness ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2563 ด้วยมูลค่าตลาดสูงถึง 432 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 13 ล้านล้านบาท“Sleep coach Thailand มองว่าปัญหาการนอนส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพร่างกายและประสิทธิภาพการทำงานโดยตรง จึงต้องการขยายการบริการให้เกิดการเข้าถึงและดูแลบำบัดด้วยการแพทย์ที่ตอบโจทย์ โดยผลักดันให้เกิด “Sleep Coach” ทีมที่ปรึกษาปัญหาการนอน เพื่อให้ทุกคนได้รับการวินิจฉัยและรับการรักษาจากแพทย์ได้ง่าย ด้วยรูปแบบออนไลน์ Sleep Telemedicine และเชื่อมต่อนวัตกรรมเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ Smart device เพื่อตรวจเช็กหรือมอนิเตอร์คุณภาพการนอนด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ที่นำสมัยและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์” นางสาวกรรณิการ์กล่าว