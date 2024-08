“แบรนด์รังนก” อัดแคมเปญรับวันแม่ ดึง”แม่ออฟ-แอฟทักษอร-น้องปีใหม่” ร่วม

ผู้จัดการรายวัน360 - แบรนด์รังนก (BRAND’S® Bird’s Nest) เดินกลยุทธ์ Emotional Marketing กระตุ้นตลาดช่วงซีซันนัล วันแม่ ผ่านแคมเปญ “ยิ่งโต ยิ่งเข้าใจ ความรักของแม่” ชูคอนเซ็ปต์ชื่นชมและตอบแทนความรักและความเก่งของแม่ ที่แสนพิเศษไม่เหมือนใครด้วยแบรนด์รังนก เพราะทุกการเติบโตของลูกทำให้เข้าใจความรักของแม่ที่มีให้ ดึง 3 สาว 3 เจเนอเรชันคนดัง คุณแม่ออฟ – วัจฉสา, แอฟ-ทักษอร และน้องปีใหม่ บอกเล่าเรื่องราวความรักส่งเสริมความสัมพันธ์ ในครอบครัว อัดโปรโมชันโดนใจกระตุ้นกำลังซื้อ ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมของขวัญและของพรีเมียม ลวดลายสุดพิเศษจากน้องปีใหม่ ในร้านสะดวกซื้อ โมเดิร์นเทรด ร้านค้าชั้นนำ และช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2567นางสาวจตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ รองประธานบริหาร ฝ่ายการตลาด ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มี เทรนด์การอยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทำให้การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีหลายเจเนอเรชันลดลง อาจส่งผลให้ความใกล้ชิดลดลงดังนั้นเพื่อส่งเสริมความผูกพันและย้ำเตือนให้ระลึกถึงพลังแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ แบรนด์รังนกแท้ ขอเป็นสื่อกลางในการบอกรักและบอกเล่าเรื่องราวความเก่งของแม่ทุกคนทั่วประเทศ ด้วยแคมเปญ “ยิ่งโต ยิ่งเข้าใจ ความรักของแม่” เชิญชวนให้ลูกๆ ทุกคนแสดงออกถึงการชื่นชมความเก่ง และเข้าใจความรักของแม่ ที่แสนพิเศษไม่เหมือนใคร ด้วยแบรนด์รังนกในแคมเปญนี้ได้ 3 สาว 3 เจเนอเรชันคนดัง คุณแม่ออฟ – วัจฉสา ภักดิ์สุขเจริญ, แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, น้องปีใหม่ - เอวาริณ เตชะณรงค์ มาถ่ายทอดเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูก รวมทั้งความเก่ง ความทุ่มเทของแม่ ผ่านภาพยนตร์โฆษณาอีกด้วย ซึ่งคุณแอฟยังได้มอบแบรนด์รังนกแท้ แทนคำขอบคุณและ ความห่วงใยอยากให้คุณแม่มีสุขภาพดี โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้จะทำให้ทุกๆ คนหวนระลึกถึงความรักของแม่ และนึกถึงเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ที่เก็บไว้ในแคปซูลแห่งความทรงจำระหว่างแม่ลูกแต่ละคู่“สำหรับแคมเปญพิเศษต้อนรับวันแม่ในปีนี้ แบรนด์รังนกเดินกลยุทธ์ Emotional Marketing ดึงอินไซต์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สื่อสารโพสิชันนิ่งการเป็นของขวัญล้ำค่าที่ช่วยดูแลสุขภาพของแม่อันเป็นที่รัก ช่วงชิงยอดขายในช่วงครึ่งปีหลัง พร้อมจัดโปรโมชันพิเศษสุดทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ครีเอทของพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจำนวนจำกัดที่ออกแบบโดยน้องปีใหม่ ที่ทำให้การบอกรักแม่ในปีนี้น่าประทับใจยิ่งขึ้น พร้อมออกแคมเปญออนไลน์ “#ยิ่งเข้าใจไม่มีใครเก่งเท่าแม่เรา” ผ่านกิมมิคชวนทุกคนมาอวดความเก่งของแม่ที่ไม่มีใครเหมือน เพราะบางทีการบอกรักแม่ที่ดีที่สุดคือการชื่นชมความเก่งของแม่ และเรารับรู้ถึงสิ่งที่แม่ทำเพื่อเรามาโดยตลอด จับกลุ่มคนรุ่นใหม่และนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมั่นใจว่าจะโดนใจผู้บริโภคและได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเหมือนในทุกๆ ปี”แบรนด์รังนก จัดโปรโมชันพิเศษส่วนลดสูงสุด 25% พร้อมของพรีเมียมสุดลิมิเต็ดที่ออกแบบลวดลายโดย น้องปีใหม่ ชุดเหยือกน้ำรักนะ เพียงซื้อสินค้าแบรนด์รังนกแท้ครบ 1,499 บาท รับฟรี ชุดเหยือกน้ำ พร้อมแก้ว 4 ใบ มูลค่ารวม 229 บาท ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่ Big C , Lotus’s, The Mall และ Topsและชุดของขวัญแพคเกจพิเศษลายน้องปีใหม่เฉพาะวันแม่ปีนี้ ที่ 7-11 หรือช้อปได้ที่ช่องทางออนไลน์ Shopee: BRAND’S Official Store และ Lazada : BRAND’S Suntory .นอกจากนี้ยังสามารถร่วมแคมเปญออนไลน์ “ยิ่งเข้าใจไม่มีใครเก่งเท่าแม่เรา” ลุ้นทองให้แม่กับแบรนด์รังนก และรางวัลพิเศษมากมาย รวมมูลค่ากว่า 160,000 บาท เพียงคอมเมนต์ความเก่งของแม่ที่ไม่เหมือนใคร ใต้โพสต์กิจกรรมใน Facebook: Brand’s World Thailand ใส่แฮชแท็ก #ยิ่งโตยิ่งเข้าใจความรักของแม่ #ยิ่งเข้าใจไม่มีใครเก่งเท่าแม่เรา พร้อมส่งรูปใบเสร็จขั้นต่ำ 599 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกิจกรรม