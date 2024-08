บางจากฯชวนร่วมงานโครงการหลวง ๕๕

บางจากฯ เชิญชวนร่วมงานโครงการหลวง ๕๕พร้อมจัดทำ “ศาลาต้นไม้แห่งรัก ใต้ร่มพระบารมี” ให้ผู้ร่วมงานเขียนข้อความถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง ๕๕ “Love for the Earth สัมผัสทุกไออุ่น คุณความรักจากแผ่นดิน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงและประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน “โครงการหลวง ๕๕” คณะองคมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้ารับเสด็จฯ ร่วมด้วย นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร และผู้บริหารบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการหลวง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดงานโครงการหลวง ๕๕ ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Love for the Earth สัมผัสทุกไออุ่น คุณความรักจากแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสานงานโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาวไทยและชาวโลก โดยถ่ายทอดแนวความคิด Love for the Earth ให้ออกมาเป็นงานศิลปะที่เข้าถึงได้ง่าย เนรมิต ๖ โซนทั่วพื้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ให้บานสะพรั่งด้วยดอกไม้นานาพรรณ บอกเล่าเรื่องราวของโครงการหลวงซึ่งบางจากฯ ได้จัดทำ “ศาลาต้นไม้แห่งรัก ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานโครงการหลวง ๕๕ ใช้เป็นจุดพักผ่อนและเขียนข้อความลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีการตกแต่งโครงสร้างหลังคาที่รังสรรค์จากผ้าชีฟองพิมพ์ลายดอกไม้โครงการหลวงนานาพรรณ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกแบบลายเส้นโดยนัส-พิชฐญาณ์ โอสถเจริญผล หรือ Nuss Daydream นักออกแบบ illustration ชื่อดังงาน “โครงการหลวง ๕๕” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ