“อีฟอิทอีส” เปิดตัวThe Party Setter ธุรกิจพร็อพปาร์ตี้-อีเวนท์แนวใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 - อีฟอิทอีส จำกัด ซัพพลายเออร์ด้านงานอีเวนท์ และที่ปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานทุกรูปแบบ เปิดตัว The Party Setter นักตกแต่งงานอีเวนท์และธีมงาน (Event Decorator & Theme Expert) ที่ให้บริการรับจัดงานอีเวนท์ ปาร์ตี้ งานเลี้ยง และงานตกแต่งร้านอาหาร ผ่านการเนรมิต ฉาก Props ของตกแต่งในธีมและสตอรี่ต่างๆ มากกว่า 100 ธีม ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าแบบครบ จบ ในที่เดียว ชูนวัตกรรม “RTD Props System” (Ready to Decorate Props System) เพื่อลดขั้นตอนการเตรียมงานได้เป็นหลักสัปดาห์ พร้อมแตกไลน์ต่อยอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการจัดงานในสเกลที่ใหญ่กว่ากับ THEMEchitect เพื่อรองรับการจัดงานในกลุ่ม B2Bจุฑาภัทร บันไดเพชร Marketing Director กล่าวว่า “นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง The Party Setter ขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2018 เราได้รับโอกาสจัดงานอีเวนท์และปาร์ตี้ต่างๆ ให้กับลูกค้ามากกว่า 1,000 งาน รวมถึงเป็นทีมงานเบื้องหลังให้กับงานสเกลใหญ่ที่จัดโดยออแกไนซ์เซอร์อีกมากกว่า 100 งาน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งเราแตกต่างจากอีเวนท์ออแกไนซ์เซอร์ทั่วไปตรงที่ The Party Setter และ THEMEchitect ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือฯ โฟกัสเฉพาะด้านการตกแต่ง ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ในงานที่เข้ากับธีมของลูกค้าโดยมี 5 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ Art, Architecture & Lighting Design, Practical, Consumer & Customer Insights และ Value for Money นอกจากนี้เรายังมีส่วนช่วยในการ Pitching งานในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ Insight ของอีเวนท์ออแกไนซ์เซอร์อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการเป็นดีไซน์เนอร์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างสรรค์งานได้ครบทุกมิติ ซึ่งช่วยให้ออแกไนซ์เซอร์สามารถร่นระยะเวลาในการทำงาน และเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกมากขึ้น“รวมถึงรับเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าที่สนใจ ทั้งการวางแผนงบประมาณให้คุ้มค่าและเหมาะสมกับรูปแบบการจัดงาน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือก Props ตกแต่ง หรือดีไซน์ต่างๆ ได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ และนำเสนอทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความคล่องตัวให้มากขึ้น ด้วยการเลือกว่าจะให้ทางทีมงานเป็นคนไปจัดการติดตั้งให้ตั้งแต่ต้นพร้อมเก็บกลับ หรือจะเช่าไปติดตั้งเองก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้เรายังเป็นเสมือน Business Partner ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นผ่านธีมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ ทั้งแนวคิดหรือไอเดียใหม่, ดีไซน์ใหม่ และสิ่งที่กำลังเป็นกระแสนิยมอยู่ในขณะนั้น”รัตนนันท์ กิติวัฒน์ Design Director ที่ดูแลการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ กล่าวว่า “ปัจจุบันถือว่า The Party Setter เป็นนักตกแต่งงานอีเวนท์ที่มีความโดดเด่น และเป็นหนึ่งใน Theme Expert ของวงการอีเวนท์เมืองไทยที่มีธีมให้เลือกตามความต้องการมากกว่า 100 ธีม โดยแต่ละธีมที่เราสร้างสรรค์จะมีเรื่องราว สตอรี่ และองค์ประกอบของธีมนั้นๆ อย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถนำไปจัดวางเพื่อตกแต่งในสเกลงานต่างๆ ทั้งงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในราคาที่ประหยัดมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ตั้งแต่ปาร์ตี้ขนาดเล็กไปจนถึงงานอีเวนท์ขนาดใหญ่โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการ ‘Upcycling’ อย่างยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่า Props แต่ละอันที่ได้จากการจัดงานของออแกไนซ์เซอร์สามารถทำหน้าที่ได้หลายบทบาท ถอดประกอบร่างและจับคู่ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ เนื่องจากของหนึ่งชิ้นอาจจะเหมาะกับธีมได้หลายธีม ดังนั้นการออกแบบของทีมดีไซน์เนอร์ ของ The Party Setter จะออกแบบให้ของทุกชิ้นสามารถปรับรูปแบบ ถอดประกอบ และเปลี่ยนหน้าที่ไปธีมอื่นได้ รวมถึงมีน้ำหนักเบา ขนส่งง่าย ตลอดจนสามารถจัดเก็บใน unit เล็กที่สุด เพื่อเข้าระบบ Props Management System ได้อย่างสมบูรณ์การนำธีมมาผสมผสานกันนี้จะทำให้เกิดธีมใหม่ๆ ที่ตรงใจและตรงกับจุดประสงค์ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เช่น ธีมใต้ท้องทะเล (Under the Sea) รวมกับธีมสมบัติ (Treasures) และธีมโจรสลัด (Pirates) ออกมาเป็นธีมมหาสมบัติของโจรสลัดในถ้ำใต้ทะเล เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธีมที่เราสร้างสรรค์เต็มไปด้วยรายละเอียด ดีเทล และสตอรี่ที่น่าสนใจ ตลอดจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากนี้ในการออกแบบนั้น สิ่งที่ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรคือ 80% ของสิ่งที่ผลิตทั้งหมด มาจากการออกแบบจากการกำหนดความต้องการทางด้านความงามตามธีม แต่เลือกใช้วัสดุเหลือใช้ในวงการอีเวนต์มาเปลี่ยนหน้าที่ โดยส่วนมากจะไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเคยเป็นอะไรมาก่อน เป็นการมองคำว่า recycle แบบยั่งยืน ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และค่อยเฟ้นหาวัสดุที่เหมาะสมในกลุ่มของที่เคยใช้มาแล้วในวงการอีเวนต์ ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “The Party Setter และ THEMEchitect อยากรับผิดชอบวัสดุเหลือใช้ในวงการออแกไนซ์เซอร์ของประเทศไทย”ทั้งสองแบรนด์ยังทำการดัดแปลงและสร้างสรรค์ของตกแต่งชิ้นใหม่จากของที่มักจะใช้งานเพียงแค่ครั้งเดียวและไม่เก็บไว้ ซึ่งถือเป็นการ Upcycling อย่างสมบูรณ์โดยไม่สร้าง Carbon Footprint ใหม่ให้เกิดขึ้นกับโลกของเรา เพื่อใช้ในการตกแต่งงานต่อๆ ไปได้อีกครั้ง เช่น พรมแดงปูพื้นที่นำมาทำเป็น Red Velvet Rose เป็นต้น นอกจากนี้เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Surprise Sequence & Elements Function ที่ดีไซน์และบริหารจัดการอีเวนท์ด้วยประสบการณ์ได้ครบทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ ออกแบบแสง-สี, บรรยากาศภาพรวม, E-Invitation, กิจกรรมภายในงาน และของชำร่วยที่น่าจดจำ รวมถึงเชี่ยวชาญด้านการจัดการร้านอาหาร ซึ่งสามารถบริหารอีเวนท์ในร้านอาหารได้ทุกรูปแบบ อาทิ งาน Festive และกิมมิก Seasons ต่างๆ ตลอดจนมี Party Props เป็นสินค้าขายขาดให้กับร้านอาหารที่สนใจ เพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า เช่น ป้ายไฟ LED, เค้กขนาดใหญ่ และ Props ต่างๆ อีกมากมายนุดี กีรติยะอังกูร Operations Director กล่าวว่า “ประสบการณ์กว่า 1,000 งานที่ผ่านมา The Party Setter เน้นกลุ่มจัดงานเลี้ยงบริษัท งานปาร์ตี้ส่วนตัว และงานเซอร์ไพรส์ให้บุคคล ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ‘ทุกจุดเปลี่ยนในชีวิตควรค่าแก่การ Celebrate อย่างน่าจดจำ’ โดยมองว่าทุกงานอีเวนท์สื่อถึงการเปลี่ยนผ่านบางสิ่งบางอย่างในชีวิต ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่น ให้ความสำคัญ และจัดเต็มกับการตกแต่งงานที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมงานสนุกและประทับใจอย่างเต็มที่“หนึ่งในนวัตกรรมด้านการจัดการระบบที่เรานำมาใช้เพื่อช่วยให้การจัดงานสะดวกและรวดเร็วขึ้นคือ ‘RTD Props System’ (Ready to Decorate Props System) ที่ถูกออกแบบในธีม สตอรี่และของตกแต่งต่างๆ ที่ประดิษฐ์ ผลิต และสร้างสำเร็จรูปเอาไว้ล่วงหน้ามากกว่า 100 ธีมโดยทีมดีไซน์เนอร์มืออาชีพ จึงสามารถช่วยร่นระยะเวลาในการเตรียมงานลงได้มาก จากเดิมที่อาจจะใช้เวลาเป็นหลักเดือน แต่ที่ Party Setter เราช่วยลดเวลาลงเหลือเพียงหลักสัปดาห์หรือหลักวัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถตกแต่งงานได้อย่างมีมาตรฐาน สวยงาม รวดเร็ว และมีราคาที่เหมาะสม”นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าพร็อพเฉพาะชิ้น เช่น Backdrop, อุปกรณ์ประกอบฉาก, พร็อพสำหรับตกแต่งโต๊ะอาหาร, ฉาก, ไฟ, ดอกไม้ และลูกโป่งแบบครบวงจร รวมถึงรับประดิษฐ์พร็อพตามโจทย์ของลูกค้าที่ต้องการรูปแบบพิเศษอีกด้วย ทั้งนี้ในอนาคตเราวางแผนที่จะเปิด Rental Space Cubic Unit เพื่อให้อีเวนท์ออแกไนซ์เซอร์หรือผู้ที่ต้องการหาสถานที่เก็บพร็อพต่างๆ มาเช่าพื้นที่ฝากของในราคาประหยัด และจะบริหารจัดการพร็อพเหล่านั้นให้เกิดรายได้อย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่งไม่ว่าสิ่งที่นำมาฝากจะมีขนาดเท่าใดก็สามารถเช่าพื้นที่เป็นขนาดตาม Cubic ไซส์ของชิ้นนั้นๆ ได้เลยนอกจากนี้เพื่อเป็นการต่อยอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การให้บริการในธุรกิจด้านพร็อพสำหรับจัดงานปาร์ตี้และงานอีเวนท์ ทาง The Party Setter จึงทำการแตกไลน์บริษัทน้องใหม่ในเครือฯ คือ THEMEchitect อย่างเป็นทางการในปี 2024 เพื่อรองรับความต้องการด้าน Creativity ของลูกค้าในกลุ่ม B2B สำหรับการจัดงานในสเกลใหญ่ เช่น นิทรรศการ งานแสดงสินค้า, งานเปิดตัวสินค้า และงานเปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านอาหารต่างๆ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Best Event, Best Moment” เพราะทุกอีเวนท์มีส่วนช่วยชี้ชะตาธุรกิจ ทั้งในด้านยอดขายและชื่อเสียงของแบรนด์ พร้อมช่วยสนับสนุนการทำงานของ B2S (Business-To-Society) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทำงานได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ The Party Setter และ THEMEchitect ยังมุ่งมั่นที่จะเป็น Hub ศูนย์กลางของวงการอีเวนท์เมืองไทย ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงและประสานงานกับทุกฝ่ายผ่านการสร้างคอมมูนิตี้ พร้อมช่วยยกระดับงานตกแต่งอีเวนท์ให้ทัดเทียมกับระดับสากล ด้วยการสร้างงานให้กับออแกไนซ์เซอร์ทุกขนาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะในเรื่องงานดีไซน์ พร้อมช่วยสนับสนุนการทำงานของออแกไนซ์เซอร์ หรือผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องใช้งานพร็อพเพียงชั่วคราวให้สามารถทำงานได้ง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ผ่านระบบ Props Library, Tools และ Manual ต่างๆ ที่ทางเราเตรียมไว้รองรับทุกความต้องการ