“ไอมี่ไทยแลนด์” ทำถึง! ปิดลานเซ็นทรัลเวิลด์จัดแถลงข่าวคอนเสิร์ต “แบมแบม” อังกอร์ AREA52 ปิดเวิลด์ทัวร์ที่ไทย

เตรียมกลับมาสร้างปรากฏการณ์ตอกย้ำความฮอต หลังประกาศงานอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ของศิลปินเค-ป็อปสัญชาติไทยชื่อดังระดับโลกอย่างหรือที่จะจัดขึ้นวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน เสียงตอบรับถล่มทลายโซเชียลแทบแตก แฮชแท็ก #BAMBAMENCOREAREA52INBKK พุ่งติดอันดับ 1 ของโลก และประเทศไทย ทาง X (ทวิตเตอร์) อย่างรวดเร็ว เหล่า ‘อากาเซ่’ (ชื่อแฟนคลับ) ตื่นเต้นยกด้อม พร้อมเตรียมตัวเข้าสู่สมรภูมิรบศึกชิงบัตร โดยก่อนจะถึงวันเปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการ ผู้จัดงาน “ไอมี่ไทยแลนด์” ประเดิมความยิ่งใหญ่แรก ด้วยการจัดงานแถลงข่าวพา “แบมแบม” มาเจอแฟนๆ อย่างใกล้ชิด ภายในงานยังมีแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงสื่อมวลชนร่วมงานอย่างล้นหลาม ณ ลาน Outdoor Square A ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมาในงานแถลงข่าว 2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR ENCORE [AREA 52] in BANGKOK Presented by Xiaomi เจ้าของแอเรีย 52มาร่วมพูดคุย และสปอยล์ถึงความพิเศษในคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยได้เปิดตัวแขกรับเชิญพิเศษศิลปินสาวจากวงที่มีผลงานร่วมกันในเพลง Who Are You และนี่เป็นครั้งแรกที่แฟนๆ จะได้ชมโชว์ของแบมแบม และซึลกิ ร่วมกันบนเวที นอกจากนี้ยังมีความพิเศษอีกมากมายที่รอให้ทุกคนได้มาพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง และมาร่วมสร้างทะเลอากาบงสีเขียวในสเตเดียมไปด้วยกันพร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งกับ “แบมแบม” ที่ตั้งใจซุ่มซ้อม และเตรียมความพร้อมมาระเบิดความมันส์ให้ได้สนุกเต็มที่กับอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ เปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com เท่านั้น!! และสำหรับช่องทางอื่นๆ ทั้ง ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และ Call Center 02-262-3456 จะเริ่มเปิดบัตรขายในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เป็นต้นไป สำหรับผังที่นั่ง ราคาบัตร และสิทธิพิเศษของแต่ละราคาบัตรอดใจรออีกนิด แต่บอกเน้นๆ ได้เลยว่าไม่ว่าจะราคาไหนก็คุ้ม!!ขอให้ทุกคนโชคดี จับจองบัตรให้ได้แล้วไปสนุกกันในงานแล้วพบกัน 4 พฤษภาคมนี้ รอติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook @imethailand, IG และ Twitter @ime_th