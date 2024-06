ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีนำทัพคอนเทนต์เกาหลี ร่วมกิจกรรมงาน THACCA SPLASH 28-30 มิ.ย.

โดยกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เพื่อโปรโมทนโยบายด้านซอฟต์พาวเวอร์ต่าง ๆ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณกว่า 2 แสนคนภายในบูธ Korea Pavilion จะมีการนำเสนอคอนเทนต์เกาหลีอันหลากหลาย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากคนไทย โดยเฉพาะเว็บตูน (Line Webtoon,Contents Lab. Blue, Kidari Studio), เกม (Zepeto, Netmarble) รายการโทรทัศน์ (True CJ Creation) คาแรคเตอร์ (The Pinkfong Company) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (LG Electronics) ซึ่งทั้งหมดคือตัวแทนของซอฟต์พาวเวอร์เกาหลี ซึ่งจะคอยต้อนรับผู้เข้าชมในงานนี้นอกจากนี้ ยังนำเสนอตัวอย่างของการบูรณาการการใช้เนื้อหาผ่าน IP เช่น ซีรีส์ แอนิเมชัน เกมหนังสือผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยจะมีกิจกรรมจากเว็บตูนเรื่อง“ชิงชีวิตพลิกลิขิตชะตา (I Wanna Be)” และ “ความลับของนางฟ้า (True Beauty)”ในวันที่ 29 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่สองของงานนั้น จะมีการสัมมนาเรื่องความหมายของ K-Wave พร้อมปัจจัยที่ทำให้ประเทศเกาหลีประสบความสำเร็จ โดย ดร. ยุนจี คิม กรรมการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และยังเป็นนักเขียนหนังสือ ‘K-Wave apocrypha’ในวันเดียวกันจะมีกิจกรรมแจกลายเซ็นและพบปะกับเหล่านักเขียนเว็บตูนเกาหลีชื่อดังคุณซัม (SAM) นักเขียนจากเรื่อง “ชิงชีวิตพลิกลิขิตชะตา (I Wanna Be You )” และคุณเหมียว (Yaongyi) นักเขียนจากเรื่อง “ความลับของนางฟ้า (True Beauty)”ในวันที่ 30 มิถุนายน พบกับกิจกรรมพิเศษ เรียนเต้นเคป๊อป โดยนักออกแบบท่าเต้นคุณฮยอนอี คิม ที่เคยร่วมงานกับศิลปินเกาหลีมาแล้วหลายวงเช่นItzy และRed Velvet เป็นต้น นอกจากนี้ มีกิจกรรมหลากหลายมากมาย ได้แก่Zling (เกมเต้นคัฟเวอร์ที่เทคโนโลยีจับการเคลื่อนไหวโดยAI) กิจกรรมตอบคำถามและทายคำ OX Quiz และPuzzle Game เกี่ยวกับK-Contents ที่มีเงินรางวัลและของขวัญที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีกิจกรรมในบูธท่องเที่ยวเกาหลีที่เตรียมของที่ระลึกจำนวนจำกัดไว้ให้กับผู้เข้าร่วมเป็นลำดับแรก ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีTrue Beauty Makeup Show โชว์แต่งหน้าจากเว็บตูน โฟโต้บูธ สติ๊กเกอร์แทททู และอื่น ๆ อีกมากมายผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี นางซอนจู ลี กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งประเทศไทยก็จะมีการนำเสนอถึงนโยบายและอนาคตของซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วย และประเทศเกาหลีเองก็จะได้นำK-Contents ต่าง ๆ เข้าร่วมงานนี้ด้วย หลังจากนี้เป็นต้นไป หวังว่าทั้งสองประเทศจะมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างกันในด้านอุตสาหกรรมคอนเทนต์ เพื่อให้ซอฟต์พาวเวอร์ของทั้งสองประเทศพัฒนายิ่งขึ้น และทำให้คนทั่วโลกได้มีความสุขไปด้วยเช่นกัน”.