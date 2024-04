การ์ดเมจิกชุดใหม่ธีมคาวบอย "Outlaws of Thunder Junction" วางจำหน่ายแล้ววันนี้

Thunder Junction คือโลกไร้กฎเกณฑ์ของเหล่าอาชญากรและวายร้าย ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อ Omenpaths อันลึกลับถูกเปิดออก และสร้างเส้นทางในการเดินทางระหว่างโลก ซึ่งเปิดโอกาสให้ตัวโกงจากทั่วทั้ง Multiverse มารวมตัวกันเพื่อแสวงหาโอกาสในโลกใบใหม่ โดยสมบัติที่ทุกแก๊งอาชญากรรมตามหาอย่างไม่คิดชีวิตในปัจจุบัน คือสิ่งที่เรียกว่า Maag Taranau หรือรู้จักในอีกนามว่า "The Vault" ในยามที่ Oko นำทีมโจรกรรมอันประกอบไปด้วยอาชญากรชื่อดังจากทั่วทั้ง Multiverse มาเพื่อช่วงชิงสมบัติล้ำค่า ขึ้นอยู่กับลูกชายของเขานาม Kellan เท่านั้น ว่าจะสามารถหยุดยั้งจอมวายร้าย หรือจะเข้าร่วมแก๊งไปด้วยอีกคนอาชญากรเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปใน Thunder Junction มากจน Creature เช่น Rogues, Assassins, Pirates, Warlocks และ Mercenaries จะถูกเรียกรวมกันด้วยคำว่า Outlaws แต่นั่นไม่ใช่ความสามารถเดียวที่ผู้เล่นจะต้องระวัง เพราะจอมโจรที่จิตใจต่ำช้ามาก ๆ จะทำการสำหรับวายร้ายที่มีนิสัยอ่อนโยนกว่า เขาอาจจะเลือกใช้สุดท้าย ผู้อยู่นอกกฎหมายคงไม่สามารถขี่สัตว์พาหนะไปทางอาทิตย์อัสดงได้แบบเท่ ๆ หากไม่มีThunder Junction เป็นสถานที่ที่โจรปล้นโจร และผู้ชนะไม่เคยเป็นผู้ที่ทำตามกติกา เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เล่น Target Hand, Permanent, Spell, Library หรือ Graveyard ของผู้เล่นอื่น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นซึ่งการก่อ Crime นี้เองคือความเชื่อมโยงระหว่างการ์ดอันโดดเด่นแต่ละใบที่ถูกเลือกมา Reprint ใน Breaking News Bonus Sheet ผู้เล่นสามารถเจอ Breaking News Card ได้ 1 ใบในทุก ๆ Play Booster Pack และมีโอกาสเจอประเภท Textured Foil ได้ใน Collector Booster Packแก๊งอาชญากรมากหน้าหลายตาพยายามเสี่ยงชีวิตเพื่อค้นหาความลับที่ถูกซ่อนไว้ในชุดการ์ดย่อยที่สามารถเล่นได้ใน Standard นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุด Outlaws of Thunder Junction ผู้เล่นสามารถค้นพบการ์ด Mythic Rares รวมทั้งสิ้น 30 แบบ ซึ่งสามารถโผล่มาในกรอบ Vault Frame และรูปแบบ Raised FoilOutlaws of Thunder Junction มีการ์ดรูปแบบพิเศษหลากหลายอย่างด้วยกันจะกลับมาบน Rares และ Mythic Rares บางใบ อีกทั้งยังมี Special Guests 10 ใบที่สามารถเจอได้ทั้งในแบบ Foil และ ไม่ Foil โดยเป็นส่วนหนึ่งของ The List การ์ดเหล่านี้สามารถได้จาก Play Booster และ Collector Boosterเพื่อแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของโลกธีมคาวบอย Outlaws of Thunder Junction จะมีการ์ดประเภทที่เก็บบรรยากาศอันน่าประทับใจของโลกนี้ โดยแม้ว่า Thunder Junction จะเต็มด้วยอาชญากรรม แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าธรรมชาติของโลกนี้นั้นสวยงามน่าตื่นตะลึงอย่างมากสุดท้ายซึ่งเป็นกรอบในรูปแบบการประกาศล่าค่าหัวของเหล่าวายร้าย โดยการ์ดรูปแบบนี้ ถูกสงวนไว้ให้สมาชิกแก๊งโจรของ Oko อย่าง Vraska, Kellan, Annie Flash, Rakdos และ Tinybones โดยเฉพาะ ซึ่งกรอบนี้สามารถหาได้ในทั้ง Play และ Collector Boosterการ์ด Magic the Gathering ชุด Outlaws of Thunder Junction ประกอบไปด้วย Play Boosters, Collector Boosters, Commander Decks, Prerelease Packs และ Bundles พร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://magic.wizards.com