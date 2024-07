ท็อปส์ อัดบิ๊กแคมเปญ ต้อนรับโอลิมปิก 2024

ผู้จัดการรายวัน 360 - ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล คาดโอลิมปิก 2024 หนุนธุรกิจค้าปลีกเติบโต เผย 4 แทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคช่วงการแข่งขันโอลิมปิก เดินหน้าส่งแคมเปญ “Discover The Rings of Flavour” สร้างสีสันบรรยากาศการจับจ่ายให้คึกคัก ต่อยอดเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ใส่ใจสุขภาพและคอกีฬาที่ชื่นชอบการเชียร์กีฬาที่บ้าน นำเสนอสินค้าและประสบการณ์การช้อปปิ้งสินค้าผ่าน 5 ห่วงไฮไลต์ มัดรวมไอเท็มสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ ขนมและเครื่องดื่มสำหรับการเชียร์กีฬา และอุปกรณ์ด้านกีฬายอดนิยม สะท้อนความเป็น Food Discovery & Destination ที่เข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยได้ ตอง-กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ ไอดอลด้านกีฬาแห่งวงการฟุตบอลไทย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารแคมเปญไปยังแฟนกีฬาและสปอร์ตเลิฟเวอร์ พร้อมเติมเต็มความคุ้มค่าทุกการช้อปด้วยโปรโมชั่นจัดเต็ม พิเศษสุดๆ เฉพาะสมาชิก The1 เท่านั้น ลุ้นเป็น Top Spender 4 อันดับ รับตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียไป-กลับ เรียงลำดับเมืองตามรางวัลที่ชนะ ได้แก่ อันดับที่ 1 ตัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - นาโกย่า, อันดับที่ 2 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - โอกินาว่า, อันดับที่ 3 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง และ อันดับที่ 4 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาสง โดยของรางวัลทั้งหมดมีมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมสะสมยอดช้อปครบตามที่กำหนด รับทันที E-Voucher รวมมูลค่าถึง 865 บาท ที่ท็อปส์ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 6 สิงหาคม 2567นายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ด้วยกระแสการมาถึงของมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2024 ที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกแรงหนุนสำคัญของการกระตุ้นยอดขายค้าปลีกในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ประกอบกับในช่วงเทศกาลการกีฬาโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสซึ่งมีกระแสที่ผู้คนจากทั่วโลกตื่นตัวกว่าทุกปี เนื่องจากเป็นการจัดงานมหกรรมระดับนานาชาติหลังช่วงโควิด ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ มีกระแสกีฬาฟีเวอร์และกระแสการออกกำลังกาย รวมไปถึงการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท็อปส์ ในฐานะผู้นำค้าปลีกธุรกิจฟู้ดรีเทลในประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างบรรยากาศการจับจ่ายของผู้บริโภค เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศให้คึกคักยิ่งขึ้น จึงได้จัดแคมเปญ “Discover The Rings of Flavour” ด้วยความตั้งใจที่จะนำเสนอประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้า รับ 4 เทรนด์สำคัญของผู้บริโภคในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ได้แก่• Convenience is King: ยุคสมัยแห่งความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ปัจจุบันผู้บริโภคในทุกเจเนอเรชันมองหาประสบการณ์ความสะดวกสบายมากขึ้น เพื่อลดข้อจำกัดด้านเวลาและการเดินทาง โดยเฉพาะการเลือกบริโภคสินค้าอาหารที่รับประทานได้ง่าย ขั้นตอนการเตรียมการน้อย โดยคาดการณ์ว่ากลุ่มสินค้าที่จะได้รับความนิยมสูงได้แก่ สินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) และกลุ่มสินค้าอาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook)• Health Takes Center Stage: เทรนด์การดูแลสุขภาพยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกินอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ที่ได้รับความนิยมจนกลายเป็นอีกเทรนด์การดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์เพิ่มทางเลือกเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่หลากหลาย• Battle the Late Hours: Stock Up on Anti-Drowsiness Powerhouses! เนื่องจากการแข่งขันส่วนใหญ่เริ่มในช่วงกลางดึกตามเวลาท้องถิ่นไทย ผู้บริโภคจึงมีแนวโน้มการรับชมกีฬาที่บ้าน และยังส่งผลให้ความต้องการสินค้าสำหรับการจัดโฮมปาร์ตี้ รวมทั้งสินค้ามื้อดึก คลายความง่วงสูงมากยิ่งขึ้น อาทิ สินค้ากลุ่มขนมขบเคี้ยว (Snack) รวมถึงสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกลุ่มไร้แอลกอฮอลล์ (Alcoholic and Non-alcoholic beverages)• Conquer the Clicks: Online Grocery Shopping Takes the Podium! เทรนด์การเติบโตของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และดิลิเวอร์รียังคงมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้น โดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องใช้เวลาไปกับการเลือกซื้อด้วยตนเองที่หน้าร้านค้าและสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับการเปิดตัวแคมเปญ Discover The Rings of Flavour มาจากแนวคิดของท็อปส์ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการรักษาสุขภาพให้กับคนไทย ตอกย้ำผู้นำยืนหนึ่งเรื่องสินค้าที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่ม ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม พร้อมปลุกกระแสร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยชนะในการแข่งขันครั้งสำคัญจึงได้คัดสรรและรวบรวมสินค้าบริโภค-อุปโภคที่ตอบโจทย์ในทุกมิติ รองรับทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะสายดูแลสุขภาพ อยากฟิตแอนด์เฟิร์มแบบนักกีฬา สายเชียร์มันส์บันเทิง หรือ ไลฟ์สไตล์พรีเมียม รวมทั้งการศึกษาอินไซต์ลูกค้าและเทรนด์ผู้บริโภคที่มีความหลากหลายในช่วงเทศกาลโอลิมปิก โดยนำเสนอสินค้าและประสบการณ์การช้อปปิ้งสินค้าผ่าน 5 ห่วงไฮไลต์ ได้แก่• Flavour of Strong – ในยุคที่ผู้บริโภคยุคใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพ และนิยมการออกกำลังกายมากขึ้น ท็อปส์ จึงได้จับเทรนด์ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไอเท็มเสริมโปรตีนที่กำลังมาแรง คัดสรรสินค้าที่มาพร้อมสารอาหารที่มีประโยชน์ รวบรวมมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับโภชนาการ อาทิ โปรตีนบาร์ดาร์กช็อก, ผงโปรตีนจากถั่วลันเตา, พรีเมียมไวท์ชีสผสมผงโปรตีน, นมอัลมอนด์ ผักและผลไม้นำเข้าเกรดพรีเมียม เครื่องดื่มเสริมพลังงาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์สกินแคร์ดูแลรักษาความสะอาดและบำรุงผิวพรรณ อาทิ ครีมกันแดด สเปรย์ระงับกลิ่นกาย และอีกมากมาย เพื่อรองรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนที่รักสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างครอบคลุม• Flavour of Excitement – ตอบโจทย์สายเชียร์กีฬาหน้าจอ รับการเชียร์กีฬาช่วงดึก เพื่อคลายความง่วง ท็อปส์จัดเต็มความอร่อยตลอดการชมกีฬา ยกระดับให้ทุกแมตช์การแข่งขันเพลิดเพลินยิ่งขึ้น ด้วยกองทัพสแน็คนำเข้าแบรนด์ดัง อาทิ เนื้อวัวอบแห้งรสเผ็ด, ปลาหมึกรสทรงเครื่อง, เชดด้าร์ชีสบอล, มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีเมนูเบเกอรี่สดใหม่จากเตา The Baker นำโดยเค้กโอลิมปิกเรดเวลเวท พร้อมด้วยวัตถุดิบสำหรับอาหารมื้อดึก อาทิ น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล, น้ำมันมะกอกธรรมชาติ, ข้าวกล้องอมมะลิออร์แกนิก ให้ได้รังสรรค์มื้อพิเศษเตรียมฉลองชัยชนะตลอดเทศกาลโอลิมปิกนี้• Flavour of Excellence – ตื่นตากับสุดยอดวัตถุดิบคุณภาพชั้นเลิศ ที่ผ่านการคัดสรรความอร่อยจากแหล่งกำเนิดทั่วโลก การันตีด้วยความเชี่ยวชาญในการเฟ้นหาสินค้าคุณภาพดีที่สุดของท็อปส์ รวบรวมมาเพื่อผู้ที่มองหาสินค้าพรีเมียมนำเข้าจากหลากหลายประเทศ ได้เลือกช้อปแบบไม่ต้องเดินทางไกล อาทิ ชีสพาร์มิเจียโนเรจเจียโนจากอิตาลี, ชีสทรัฟเฟิลจากสหราชอาณาจักร, ชีสเอมเมนทอลแบบก้อนจากฝรั่งเศส, สเปรดซอฟท์ชีสออริจินัลลับเนห์ จากตุรกี และอีกมากมาย วางจำหน่ายเฉพาะที่ท็อปส์เท่านั้น• Flavour of Games – นอกเหนือจากเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมในทั่วโลกแล้ว กระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬายังเป็นหนึ่งในปณิธานยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกีฬาที่สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกัน ท็อปส์จึงไม่พลาดที่จะส่งมอบประสบการณ์ด้านกีฬาในช่วงเทศกาลโอลิมปิกอย่างครบครัน ด้วยสินค้าอุปกรณ์กีฬาคุณภาพ อาทิ ชุดไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส ลูกกอล์ฟพรีเมียม ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมด้านกีฬา ตอบทุกโจทย์ของผู้บริโภคที่หันมาดูแลสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ• Flavour of Winning – ยืนหนึ่งเรื่องความคุ้มค่าในทุกเทศกาล ท็อปส์จัดเต็มโปรโมชั่นยิ่งช้อป ยิ่งได้! ก้าวสู่เส้นชัยเพียงสะสมยอดช้อปครับตามที่กำหนด รับทันที E-Voucher รวมมูลค่ากว่า 865 บาท พิเศษสุดๆ เฉพาะสมาชิก The1 เท่านั้น สำหรับ Top Spender จำนวน 4 อันดับ รับฟรี! ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากสายการบินแอร์เอเชีย (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) เส้นทางนาโกย่า, โอกินาวะ, ปักกิ่ง และเกาสง ตามลำดับ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท เริ่มใช้ E-Voucher ได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 สิงหาคม 2567 ที่ ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขา“สำหรับมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติที่กำลังจะมาถึงนี้ ท็อปส์ ขอเชิญชวนลูกค้าทุกคนร่วมส่งพลังเชียร์ไปยังทัพนักกีฬาไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพผ่านเกมกีฬา พร้อมสร้างบรรยากาศการจับจ่ายของตลาดค้าปลีกให้คึกคักยิ่งขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 3 ด้วยแคมเปญ “Discover The Rings of Flavour” ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาให้กับลูกค้าในทุกช่วงเวลาอย่างแท้จริง ตอกย้ำการเป็น Food Discovery & Destination ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการ พร้อมตั้งเป้ากระตุ้นยอดขายเติบโต 15%” นายจักรกฤษณ์ กล่าวสรุปช้อปสนุก ให้ทุกการเชียร์กีฬาสนุกกว่าที่เคย กับแคมเปญ “Discover The Rings of Flavour” ครบครันด้วยสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ-ขนมและเครื่องดื่ม-อุปกรณ์กีฬานำเข้าจากแบรนด์ดัง ที่ท็อปส์ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขา หรือเลือกช้อปสะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านท็อปส์ ออนไลน์ และบริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว (Personal Shopper) ตั้งแต่วันนี้ – 6 สิงหาคม 2567