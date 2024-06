“ค้าปลีก” ตบเท้า พาเหรดลดราคากระตุ้นตลาด

การตลาด - ค้าปลีกค้าส่ง เดินหน้าอัดแคมเปญลดราคา กระตุ้นตลาดและกำลังซื้อผู้บริโภค “โลตัส” ขยายเฮ้าส์แบรนด์ “คุ้มค่า” จัดขบวน “มหกรรมคุ้มยืนหนึ่ง” ลดราคาเพิ่มอีก 40 รายการ พร้อมเพิ่มสินค้ากลุ่มใหม่เช่น อาหารพร้อมทาน อาหารแช่แข็ง ด้าน “ท็อปส์” สานต่อความสำเร็จแคมเปญ Tops LOCKED PRICE หวังบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงเศรษฐกิจผันผวน หลังช่วยคนไทยประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 18% ต่อปี ส่วน“บิ๊กซี” ผนึกกำลังพันธมิตร กว่า 150 แบรนด์ ส่งแคมเปญ "บิ๊กซี มหกรรมดึงราคา ผนึกกำลังถูกจริง" ลดต่อเนื่องตลอดปี 67 และลดยาวถึงปีหน้า ขณะที่ “โกโฮลเซลล์” ชูกิมมิกลด 3 ต่อ*** “โลตัส” ดันเฮาส์แบรนด์ ขยายสินค้าใหม่นางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด โลตัส เปิดเผยว่า “โลตัส ได้พัฒนาสินค้าแบรนด์ “คุ้มค่า” เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามาเป็นปีที่ 2 โดยเราให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย ใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน แต่ยังคงความคุ้มค่า เหมาะกับการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหารรายย่อยโดยได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าในทุกผลิตภัณฑ์ทั้งของกินและของใช้ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและของทอด อาทิ ข้าวสาร ไส้กรอก ลูกชิ้น นักเก็ต ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงจากลูกค้า เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทานที่บ้าน มากกว่ารับประทานนอกบ้าน สอดรับกับสภาวะของเศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกทั้งยังปรุงง่าย รสชาติอร่อย ขนาดแพ็คใหญ่รับประทานได้ทั้งครอบครัวเหมาะกับการจัดเลี้ยง สังสรรค์ในช่วงเทศกาลต่างๆ“ปีนี้แบรนด์ “คุ้มค่า” มุ่งเดินหน้าเปิดตัวสินค้าใหม่ ในกลุ่มประเภทอาหารพร้อมปรุง อาหารแช่แข็ง และอีกหลายรายการ โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้เฮ้าส์แบรนด์ของโลตัส มาจากผู้ผลิตเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอีกด้วย นอกจากนี้ ยังช่วยให้พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้ประหยัดท่ามกลางสภาวะค่าครองชีพที่ปรับตัวสูง การันตีได้สินค้าราคาถูกและมีคุณภาพ ซึ่งวางจำหน่ายเฉพาะที่โลตัสเท่านั้น”นอกจากนี้ โลตัสได้จัดแคมเปญ มหกรรมคุ้มยืนหนึ่ง เดินหน้าเคียงข้างช่วยคนไทยด้วยสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัด นำสินค้าแบรนด์ ’คุ้มค่า’ ลดราคากว่า 40 รายการ เริ่มต้น 13 บาท จำหน่ายในโลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ ครอบคลุมหลายหมวดหมู่ ตั้งแต่ของกินของใช้ อุปโภคบริโภค วัตถุดิบเครื่องปรุง อาหารสัตว์เลี้ยง อาทิ ซอสหอยนางรม น้ำปลา ไส้กรอก ลูกชิ้น นักเก็ต ปูอัด ทิชชู่ น้ำยาล้างจาน อาหารสุนัขและแมว ฯลฯ ตอบโจทย์กับลูกค้าทั่วไป สำนักงาน ร้านค้า และ ร้านอาหาร จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2567 นี้*** “ท็อปส์” ลุยต่อ แคมเปญ “ล็อคราคานายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “แคมเปญล็อคราคา หรือ Tops LOCKED PRICE นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการสร้างประสบการณ์ด้านราคาให้กับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าคุณภาพ คุ้มค่าคุ้มราคา ให้ลูกค้ามั่นใจทุกครั้งที่มาช้อป โดยได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาพบว่า แคมเปญล็อคราคาสามารถสร้างยอดขายที่เติบโตกว่าสองดิจิตและยังพบว่าช่วยประหยัดค่าครองชีพให้คนไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18% ต่อปี ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วงที่ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่าย สืบเนื่องจากความกังวลที่มีต่อค่าครองชีพเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้มองหาเพียงสินค้าราคาประหยัด คุ้มค่า คุ้มราคา แต่ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ความคุ้มค่าที่จะได้รับในการนี้ ท็อปส์จึงได้สานต่อความสำเร็จของแคมเปญล็อคราคาอีกครั้ง ส่งมอบความคุ้มจัดประหยัดจริงยิ่งกว่าเดิม ด้วยการพัฒนากลยุทธ์แคมเปญให้สามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและตรงใจที่สุดสำหรับปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ที่ท็อปส์ได้นำแคมเปญ Tops LOCKED PRICE กลับมาอีกครั้งพร้อมความคุ้มค่ายิ่งกว่าที่เคย จากการศึกษาและเรียนรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนำเสนอประสบการณ์ความคุ้มค่าด้านราคา ยกทัพสินค้าอุปโภคและบริโภคที่คัดสรรมาอย่างครบครัน การันตีราคาดีที่สุด ทุกครั้งที่มาช้อป ช่วยคนไทยล็อครายจ่าย ภายใต้แนวคิด Every Day DISCOVERY ผ่านแกนไฮไลต์ 3 ล็อค ได้แก่ล็อคที่ 1 ล็อคสินค้าเยอะกว่าเดิม – จากข้อมูลของท็อปส์ในแคมเปญล็อคปีที่ผ่านมา พบว่านอกเหนือจากกลุ่มสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ลูกค้ากว่า 53% มีความต้องการสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ในปีนี้ท็อปส์จึงได้คัดสรรสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อลดและล็อคแบบจัดเต็มกว่าเดิม ครอบคลุมทุกหมวดหมู่เพื่อรองรับเทรนด์การช้อปปิ้งของลูกค้า อาทิ กลุ่มสินค้าอาหารแห้ง เครื่องปรุงรส ข้าวสาร, กลุ่มสินค้าทำความสะอาดและของใช้ในบ้าน, กลุ่มสินค้าแม่และเด็ก, กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม, กลุ่มขนมและเครื่องดื่ม และอีกมากมายล็อคที่ 2 ล็อคหลากหลายกว่าเดิม – ในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกของท็อปส์ ที่ได้นำเสนอความหลากหลายของสินค้ามากที่สุดตั้งแต่ได้ที่ริเริ่มแคมเปญล็อคราคา นอกจากจำนวนสินค้าที่มากขึ้นแล้ว ท็อปส์ยังได้คัดสรรสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเข้าร่วมแคมเปญ พร้อมด้วยสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ชั้นนำอีกหลากหลายรายการ เพื่อตอบทุกความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบครันยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังขยายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกเซกเมนต์ ด้วยการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าได้เลือกช้อปที่ร้านในทุกฟอร์แมต ทั้งร้านท็อปส์ ท็อปส์เดลี่ และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ โดยนับเป็นครั้งแรกที่ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ได้เข้าร่วมแคมเปญ Tops LOCKED PRICEล็อคที่ 3 ล็อคราคามั่นใจกว่าเดิม – มาวันไหนก็ช้อปได้แบบสบายกระเป๋า ท็อปส์การันตีสินค้าคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคา โดยหมุนเวียนสินค้าใหม่ทุกๆ 3 เดือน แทนการล็อคราคาสินค้าเดิมเป็นระยะเวลานาน เพื่อสร้างสีสันให้ทุกการช้อปปิ้ง พร้อมรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในทุกช่วงเวลา สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าจะได้ค้นพบกับสินค้าที่หลากหลายในราคาประหยัดได้ทุกครั้งที่มาช้อป รวมระยะเวลาแคมเปญนานถึง 1 ปี เต็ม“ท็อปส์ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์ความคุ้มค่าด้านราคาให้กับลูกค้า ด้วยการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ดีที่สุด โดย Tops LOCKED PRICE เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่คาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า กระตุ้นการจับจ่ายและคลายความกังวลของประชาชนที่มีต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยท็อปส์ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์แคมเปญและโปรโมชั่นดีๆ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ความคุ้มค่าสูงสุดให้กับลูกค้าทุกคน ตอกย้ำเป้าหมายของท็อปส์ในการเป็น Food Experience for All” นายจักรกฤษณ์ กล่าว*** “บิ๊กซี” ผนึก 150 แบรนด์ อัดโปรโมชั่นแรงนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) “บิ๊กซี ตลอดระยะเวลา 30 ปี ในฐานะผู้นำค้าปลีกที่เป็นที่หนึ่งและเป็นผู้นำด้านราคาถูกจริง ต่อยอดความสำเร็จจากแคมเปญ “มหกรรมดึงราคา” ที่ใช้มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 เพื่อสร้างความจดจำด้านราคาให้กับลูกค้า ล่าสุดส่งแคมเปญใหญ่ "บิ๊กซี มหกรรมดึงราคา ผนึกกำลังถูกจริง" ผนึกกำลังกับพันธมิตรกว่า 150 แบรนด์ดัง ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งของบิ๊กซีด้านราคาถูกจริง ประหยัดจริง จัดโปรโมชันสุดคุ้มลดราคาสินค้าต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2567 ถึง 5 มิ.ย. 2568 เพื่อช่วยลูกค้าลดภาระค่าครองชีพ พร้อมการันตีความประหยัดที่สุดที่บิ๊กซีโดยคัดสรรสินค้าของกินของใช้ประจำวัน สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ มากกว่า 20,000 รายการ อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำยาล้างจาน เป็นต้น นำมาจัดโปรโมชันลดราคาแบบจัดหนักเพื่อมอบความสุขให้กับลูกค้าสำหรับแคมเปญดังกล่าวบิ๊กซีคัดเลือกสินค้าที่นำมาจัดโปรโมชันนั้นมาจากการสำรวจและการประมวลข้อมูล Big Data ของฐานสมาชิกบิ๊กพอยต์ และบิ๊กซี ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าปัจจุบันและฐานลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอายุ 25 ปีขึ้นไปมากขึ้น รวมถึงกลุ่มครอบครัว ของ Young generation (Gen Z) พร้อมสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างครบวงจรในธุรกิจค้าปลีกแบบ วันสต็อป ชอปปิง และมุ่งมั่นส่งมอบสินค้าผ่านโซลูชันที่ทันสมัยและบริการที่ดีให้แก่ลูกค้าทุกเพศทุกวัย"บิ๊กซี มหกรรมดึงราคา ผนึกกำลังถูกจริง” ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้1.ถูกจริง ถูกทุกวัน ถูกทั้งปี : บิ๊กซี ผนึกกำลังกับพันธมิตรกว่า 150 แบรนด์ดัง และสินค้าเฮาส์แบรนด์ อาทิ We are fresh, Besico, Big C Happy Price, Big C Happy Price pro ร่วมจัดโปรโมชันพิเศษลดราคาสุดคุ้มตลอดทั้งปี โดยจะสลับหมุนเวียนสินค้าจำเป็นที่ครอบคลุมต่อการดำรงชีวิตประจำวันของลูกค้า2.ถูกจริง ถูกทุกพื้นที่ : นอกเหนือจากโปรโมชันในบิ๊กซีแล้ว เราเพิ่มความคุ้มค่าและส่วนลดต่างๆ ในโซนพลาซ่าที่อยู่ในบิ๊กซีเท่านั้น อีกด้วย อาทิ KFC, Mister Donut, Swensen’s, Est, Mc Jeans, Shabushi, ห้องทองเยาวราชกรุงเทพ, หอแว่น, และ Oriental Princess3.ถูกไปกันใหญ่ ด้วย Member Price: จัดโปรโมชันพิเศษสำหรับสมาชิกบิ๊กพอยต์ โดยมีสินค้าราคาสมาชิกที่ถูกจริงและยังสมามารถสะสมแต้มสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้อีกด้วยนอกจากนี้ บิ๊กซี เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาทางทีวีตัวใหม่ (TVC) ของบิ๊กซี ภายใต้ Concept: มหกรรมดึงราคา ผนึกกำลังถูกจริง” นำเสนอสินค้าคุณภาพดี ราคาประหยัด พร้อมเปิดตัวเพลงใหม่ ภายใต้ชื่อ “ดึงราคา” โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ของแคมเปญดังกล่าวให้มากขึ้นผ่านสื่อทีวี และสื่อออนไลน์รวมถึงสื่อในสาขา และขยายการรับรู้ในช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ผ่าน KOL เพื่อโปรโมทแคมเปญอย่างต่อเนื่องจัด “มหกรรมลดเบิ้ม กลางปี”**** “โก โฮลเซลล์” ชูกิมมิกลด 3 ต่อโก โฮลเซลล์ (GO Wholesale) กระตุ้นผู้ประกอบการ จัด “มหกรรมลดเบิ้ม กลางปี” ลดแรง ลดทันที เริ่มวันที่ 5 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม ตั้งรับการฟื้นตัวครึ่งปีหลังจากภาคการท่องเที่ยวที่ทำให้ธุรกิจร้านอาหาร ร้านค้าปลีกขนาดเล็กกลับมาคึกคัก โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ขนทัพสินค้าแบรนด์ดัง รวมถึงสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะโก โฮลเซลล์ เข้าร่วมลดราคาทุกสัปดาห์ ชูกิมมิค ลดแรง 3 ต่อต่อแรก “สะสมครบ ยิ่งรับเพิ่ม” คูปองเงินสด ผ่านแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์ มูลค่าสูงสุด 7,400 บาท ตลอดรายการ สะสมตั้งแต่ 12,000 บาท ขึ้นไป รับคูปองเงินสดเริ่มต้น 400 บาทต่อที่ 2 “ลดแรง ลดทันที” กลุ่มสินค้าที่ร่วมรายการทุกสัปดาห์ ทั้งกลุ่มขนม กลุ่มเครื่องดื่ม และกลุ่มสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะโก โฮลเซลล์ ไม่ว่าจะเป็น เอ ชอยซ์, อา-ร่อย, เทสตี้, ซิป, ยิ้ม, โปรเซฟ, ซุปเปอร์เซฟต่อที่ 3 “ลด 100 บาท” เพียงใช้คะเนน The1 600 พอยท์ แลกรับคูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ไม่เพียงเท่านั้น ยังรับคูปองส่วนลดเพิ่ม เมื่อซื้อกลุ่มสินค้าอาหารสด และสินค้ากลุ่มแบรนด์ ที่ร่วมรายการ และยังรับสิทธิ์ “แลกซื้อสุดคุ้ม” แก้วเก็บความเย็น, หม้อต้มไฟฟ้าอเนกประสงค์, กาต้มน้ำไฟฟ้า, โค้ก รสออริจินัล เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ 1,000 บาท/ใบเสร็จนอกจากนี้ โก โฮลเซลล์ ยังร่วมโหนกระแสฟุตบอลยูโรไปในคราวเดียว จัดกิจกรรมพิเศษ ผ่าน Line official GO Wholesale “ท้าให้เล่น แน่จริงรับให้ทัน GO TAP TAP” ผู้ชนะรับของรางวัล ทองคำและบัตรกำนัล มูลค่ารวมกว่า 93,000 บาทโก โฮลเซลล์ มี 7 สาขา ทั้ง ศรีนครินทร์, เชียงใหม่, อมตะ ชลบุรี, พัทยาใต้, พระราม 2, รังสิต, รามคำแหง รวมถึง แอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์