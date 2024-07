“นีโอ” ดัน” ดีนี่ดีลักซ์” ขยายฐาน ปั้นผลิตภัณฑ์อาบน้ำรุกซิลเวอร์เอจ

ผู้จัดการรายวัน 360 -‘บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)’ หรือ NEO รุกสร้างตลาดสินค้าอุปโภค Silver Age ส่ง “ดีนี่ ดีลักซ์” (D-nee Deluxe) แตกไลน์ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยน พร้อมเทคโนโลยียับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์จากญี่ปุ่น เปิดตัวคุณแม่โอ๋ “ธนภรณ์ เวชสุภาพร” กับ “โต๋ - ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์แม่-ลูกนางสาวณิชมน ถกลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายนวัตกรรมธุรกิจ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ NEO) ผู้ทำการตลาด ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางแผนสร้าง New S Curve ครั้งใหม่ให้กับตลาดสินค้าอุปโภคของประเทศไทย ผ่านกระบวนการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตรับกับการแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างยั่งยืนโดยนำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ “ดีนี่” (D-nee) ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่ดีเพื่อลูกน้อย และผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับเด็กที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 72% (จากข้อมูล Nielsen Jan-Dec 2023) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัว ดำเนินกลยุทธ์ Umbrella Brand เปิดตัว “ดีนี่ ดีลักซ์” (D-nee Deluxe) เพื่อเป็นผู้นำนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับวัยซิลเวอร์ เอจ (Siver Age หรือผู้สูงอายุ) อย่างตรงจุดและครบวงจรบริษัทฯ วางแผน 3 ปี (2567-2569) ให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ “ดีนี่ ดีลักซ์” (D-nee Deluxe) แตกไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน (Household Products) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (Personal Care Products) ล่าสุดสร้างปรากฎการณ์ใหม่ครั้งแรกกับนวัตกรรมซิลเวอร์ เอจ ของประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ “ดีนี่ ดีลักซ์” (D-nee Deluxe) สูตรชุ่มชื้นพิเศษ สำหรับทุกช่วงวัย ด้วยสารสกัด 100% ออร์แกนิค อโลเวร่า ออยล์ และ 100% สารทำความสะอาดจากธรรมชาติ ทำความสะอาดผิว พร้อมกันนี้ได้เปิดตัว คุณแม่โอ๋ “ธนภรณ์ เวชสุภาพร” และ “โต๋ - ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร” ขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์แม่-ลูกสุดน่ารัก โดยจะสื่อสารแบบ 360 องศา ผ่านช่องทางออฟไลน์-ออนไลน์ อาทิ สื่อโทรทัศน์, สื่อ Out of Home, Facebook, YouTube ฯลฯ โดยผลิตภัณฑ์อาบน้ำ “ดีนี่ ดีลักซ์” ขนาด 450 มิลลิลิตร ราคา 169 บาท วางจำหน่ายทุกช่องทาง ทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ททั่วประเทศ และร้านค้าออนไลน์“จากจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดีนี่ เราเข้าใจถึงความต้องการกลุ่มซิลเวอร์ เจน ที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนและปลอดภัยต่อผิวบอบบางแบบที่เหมาะกับวัย บริษัทฯ จึงได้ออกผลิตภัณฑ์การดูแลผิวและเสื้อผ้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทั้งผลิตภัณฑ์ซักผ้า ที่ซักสะอาด อ่อนโยน หมดปัญหาเรื่องกลิ่นด้วยเทคโนโลยียับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์จากลูกพลับญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์โลชั่น บำรุงผิวกาย และจากการศึกษาแนวโน้มความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัยในด้านอื่นๆ พบว่าต้องการการดูแลสุขภาพผิวเป็นพิเศษ ส่วนมากพบปัญหาผิวตามช่วงวัย เช่น กลิ่นไม่พึงประสงค์จากผิว ผิวบอบบางขึ้น ผิวแห้งขาดความชุ่มชื้น ผิวลอกเป็นขุย บริษัทฯ จึงออกผลิตภัณฑ์อาบน้ำใหม่สู่ตลาด และยังไม่หยุดพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บิรโภคอย่างครอบคลุมที่สุด นางสาวณิชมน กล่าวนอกจากนี้ คุณแม่โอ๋ “ธนภรณ์ เวชสุภาพร” เผยเคล็ดลับการดูแลตัวเอง พร้อมยังบอกวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับช่วงวัย ว่า “อันดับแรกต้องเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ มีความอ่อนโยน และปลอดภัยต่อผิว รวมทั้งมีประสิทธิภาพสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนวัยซิลเวอร์ อย่างก่อนหน้านี้ใช้ดีนี่สบู่เหลวอาบน้ำ ออร์แกนิค ของเด็กสีเขียวอยู่แล้ว ยิ่งมาเห็น ดีนี่ออกสินค้าสำหรับเรา อย่างดีนี่ ดีลักซ์ ซึ่งเป็นแบรนด์แรกที่พัฒนาสินค้ามาตอบโจทย์วัยซิลเวอร์ เข้าใจถึงปัญหาของผิวแห้ง แพ้ง่าย และกลิ่นกายที่เจอได้จริง ๆ รวมทั้งมีนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับวัยเรา อย่างผลิตภัณฑ์ซักผ้า และโลชั่นเป็นแบรนด์แรกในตลาด และยังใช้ได้ทั้งครอบครัว เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ มั่นใจในคุณภาพมากๆ”ด้าน โต๋ “นายศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร” เผยความรู้สึกในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์แม่ลูกของผลิตภัณฑ์ ดีนี่ ดีลักซ์ ว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และประทับใจมาก ที่วันนี้ดีนี่ไม่ใช่เป็นเพียงแบรนด์ที่บรรดาแม่ๆ ไว้วางใจให้ลูกน้อยเท่านั้น แต่เป็นแบรนด์ที่พร้อมดูแลทั้งครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มซิลเวอร์ เอจ ที่มีความต้องการแตกต่างจากผู้บริโภคทั่วไป ด้วยปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปของร่างกายตามช่วงวัย การมีผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความต้องการของคนวัยซิลเวอร์เป็นหลัก ถือเป็นความใส่ใจ และให้ความสำคัญกับเขาไม่แตกต่างจากวัยอื่น ๆ “ในครอบครัวของเรามีคนทุกวัย ทั้งผู้ใหญ่ ซิลเวอร์เอจ และหลานเล็ก ๆ ซึ่งดีนี่ ดีลักซ์ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ทั้งครอบครัว สะดวก ไม่ต้องซื้อแยกสำหรับแต่ละคน”ด้าน โต๋ “นายศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร” เผยความรู้สึกในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์แม่ลูกของผลิตภัณฑ์ ดีนี่ ดีลักซ์ ว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และประทับใจมาก ที่วันนี้ดีนี่ไม่ใช่เป็นเพียงแบรนด์ที่บรรดาแม่ๆ ไว้วางใจให้ลูกน้อยเท่านั้น แต่เป็นแบรนด์ที่พร้อมดูแลทั้งครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มซิลเวอร์ เอจ ที่มีความต้องการแตกต่างจากผู้บริโภคทั่วไป ด้วยปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปของร่างกายตามช่วงวัย การมีผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความต้องการของคนวัยซิลเวอร์เป็นหลัก ถือเป็นความใส่ใจ และให้ความสำคัญกับเขาไม่แตกต่างจากวัยอื่น ๆ “ในครอบครัวของเรามีคนทุกวัย ทั้งผู้ใหญ่ ซิลเวอร์เอจ และหลานเล็ก ๆ ซึ่งดีนี่ ดีลักซ์ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ทั้งครอบครัว สะดวก ไม่ต้องซื้อแยกสำหรับแต่ละคน”