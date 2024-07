MOSHI คอลแลบ Butterclub ส่งคอลเลคชั่นใหม่เจาะวัยรุ่น

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น’ หรือ MOSHI ร่วมคอลแลปส์ Thai Designers เป็นปีที่ 2 จับมือแบรนด์ 'Butterclub' เปิดตัวคอลเลกชันใหม่วางจำหน่ายเฉพาะร้าน Moshi Moshi เท่านั้น เสริมแกร่งรายได้ปี 2567นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ MOSHI ผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มสินค้าและบริการมาโดยตลอด และเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ จึงศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตของลูกค้าในเชิงลึก (Marketing insight) ทำให้เข้าใจมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อค้นหาโอกาสในการเติบโต ผ่านการมุ่งมั่นพัฒนากลุ่มสินค้าใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าและเทรนด์ความชอบด้านดีไซน์ประกอบกับการที่ MOSHI ได้พัฒนาสินค้าที่เป็น Brand Collaboration ร่วมกับศิลปินและนักวาดคนไทยในปีก่อนหน้า ทำให้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ถือเป็นหนึ่งในการสนับสนุนความสามารถของนักวาดครีเอเตอร์คนไทยที่เป็นแบรนด์ที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลายการ์ตูนที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร พร้อมผสมผสานอัตลักษณ์ของแบรนด์ร่วมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ ‘มอบความสุขด้วยการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์เป็นเลิศ’ล่าสุดบริษัทฯ ต่อยอดความสำเร็จการสร้าง Brand Collaboration จึงได้ร่วมทำ Collaboration กับ Designer ชาวไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับ ปรรณสรณ์ จารุศิริพจน์ (เนย) ศิลปินครีเอเตอร์แบรนด์ 'Butterclub' (บัตเตอร์คลับ) ที่มีผลงานสีสันลูกกวาดสุดสดใสเป็นที่คุ้นตาและได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีตัวการ์ตูนน่ารักจากเดอะแก๊ง fluffyclub ที่โด่งดังอย่างมากในโลกออนไลน์สำหรับคอลเลกชันนี้จะมีสินค้าลายสุดน่ารักอินเทรนด์ Exclusive ของแบรนด์ Butterclub ที่ประกอบไปด้วย Mumu, Little Cho, และ Bun เป็นต้น มุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้า วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน เพื่อสนับสนุนให้รายได้ปี 2567 โดยเริ่มวางจำหน่ายที่หน้าร้านสาขา 7 สาขา ได้แก่ Fashion Island, สยามสแควร์วัน, Central Westgate, Central พระราม 2, The Mall งามวงศ์วาน, Mega บางนา, Future Park รังสิต และจะจำหน่ายผ่านหน้าร้าน Moshi Moshi ทุกสาขาทั่วประเทศภายในเดือนสิงหาคม“กลุ่มลูกค้าของร้าน Moshi Moshi คือกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน การดีไซน์สินค้าที่น่ารักและทันสมัยจึงจะสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ เราจึงได้ทำ Brand Collaboration อีกครั้งในปีนี้ โดยได้ร่วมกับศิลปินนักวาดชาวไทย คุณเนยซึ่งเป็นศิลปินอายุน้อยมากความสามารถ มีผลงาน LINE Stickers และคอลเลกชันต่างๆ ออกมามากมาย ซึ่งบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับเจ้าของผลงานวาดแบรนด์ Butterclub ซึ่งมีตัวการ์ตูนน่ารักจากเดอะแก๊ง fluffyclub มากมาย หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่จริงๆ แล้วอาจใช้สติกเกอร์หรือไอเทมอื่นๆ ที่มีลายของ Butterclub อยู่ก็เป็นไปได้ เพราะผลงานการออกแบบนี้ เชื่อว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคนหลายๆคน โดยเบื้องต้นเริ่มวางจำหน่ายร้าน Moshi Moshi 7 สาขา ได้แก่ Fashion Island, สยามสแควร์วัน, Central Westgate, Central พระราม 2, The Mall งามวงศ์วาน, Mega บางนา, Future Park รังสิตและจะครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศภายในสิงหาคม” นายสง่า กล่าวนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษในการเปิดตัวสินค้าซึ่งจะได้พบกับศิลปินเจ้าของผลงาน รวมถึงแขกรับเชิญสุดพิเศษ ในวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลตอบรับดีจากกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตามซื้อสินค้าลายคอลเลกชันพิเศษ Butterclub สุดน่ารักที่ร้านสาขา Moshi Moshi เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป