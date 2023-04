RoV VALOR CITY 2023 เปิดศึกสี่ภาค ชิงรางวัลรวม 1 ล้านบาท!

"RoV VALOR CITY 2023" การแข่งขันที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้มาแสดงฝีมือบนเวทีระดับประเทศ โดยการแข่งขันมีทั้งหมด 3 สเตจ ได้แก่ Online Qualifier, Regional Offline และ Grand Final แบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ และภาคเหนือ ในรอบ Regional Offline จะจัดเป็นงานออฟไลน์ที่ห้างเซ็นทรัลในภาคนั้น ๆ เมื่อได้ผู้ชนะในแต่ละภาคแล้ว อันดับที่ 1 และ 2 ของทุกภาคจะเป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันกับตัวแทนภาคอื่น ๆ ในรอบ Grand Final ที่ภาคเหนือ เพื่อหาสุดยอดแชมป์ของประเทศไทยผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าแข่งขันในรอบ Online Qualifier ของภาคที่ตัวเองสมัคร เพื่อคัดให้เหลือเพียง 8 ทีม และทั้ง 8 ทีมจะต้องเข้าแข่งขันในรอบ Regional Offline หรือรอบคัดเลือกระดับภาค เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเพียง 2 ทีมต่อภาค ที่จะได้เข้าชิงชนะเลิศในรอบ Grand Final โดยรูปแบบการแข่งขันทั้งรอบ Online Qualifier และ Regional Offline จะเป็น Single Elimination แบบ Best of 3 และในรอบสุดท้ายของ Regional Offline จะเป็น Best of 5และในรอบชิงชนะเลิศ Grand Final ทั้ง 2 ตัวแทนของทุกภาคจะต้องมาเจอกันที่เวทีภาคเหนือซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายของการแข่งขัน เพื่อทำการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน โดยในรอบนี้ รูปแบบการแข่งขันจะเป็น Double Elimination คือมีการแบ่งสายบน และสายล่าง แข่งแบบ Best of 3 จนถึงรอบ Finals ชิงอันดับ 1 ที่จะแข่งแบบ Best of 5 ผู้ชนะในรอบนี้จะได้ครอบครองตำแหน่งแชมป์เปี้ยนของรายการ RoV VALOR CITY ประจำปี 2023เวทีการแข่งขันในรอบ Regional Offline หรือรอบคัดเลือกระดับภาค ได้แก่- ภาคกลาง @ Central Westgate- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ @ Central Khonkaen- ภาคใต้ @ Central Suratthani- ภาคเหนือ @ Central Chiangmaiและต่อเนื่องที่ Central Chiangmai กับรอบ Grand Final ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมกับรอบชิงชนะเลิศรายการแข่งขัน RoV VALOR CITY 2023 มีรางวัลมูลค่ารวมถึง 1,000,000 บาท โดยนับรวมทั้งเงินรางวัล และคูปองในเกม ผู้เข้าแข่งขันในรอบ Regional Offline แต่ละภาคจะได้รับรางวัล ดังนี้และทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ Grand Final ไปแข่งขันที่เวทีภาคเหนือ จะได้รับรางวัล top up เพิ่มจากรอบ Regional Offline ตามลำดับ ดังนี้ตัวอย่างวิธีคิดรางวัล : ทีม A ได้อันดับ 1 รอบ Regional Offline ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และคูปองมูลค่า 10,000 บาท ผ่านเข้าแข่งขันในรอบ Grand Final และได้อันดับ 3 จะได้เงินรางวัล 45,000 บาท และคูปองมูลค่า 20,000 บาท สรุปรางวัลที่ทีม A ได้คือ เงินรางวัล 55,000 บาท และคูปอง 30,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลที่ได้ทั้งสิ้น 85,000 บาทการรับสมัคร และการแข่งขันจะถูกแบ่งเป็นภาค โดย 2 ภาคแรกจะเป็นภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครพร้อมกันในวันที่ 1 - 6 เมษายน และ 2 ภาคต่อมาจะเป็น ภาคใต้ และภาคเหนือที่จะเปิดรับสมัครพร้อมกันในวันที่ 8 - 13 เมษายน โดยมีกำหนดการ ดังนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ rovvalor2023.com และติดตามความเคลื่อนไหวรวมถึงรับชมถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook: RoV VALOR CITY 2023 และ YouTube: RoV VALOR CITY 2023