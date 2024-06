ห้างแตก! Edencolors X Mut 2024 “ป๊อปปี้ บุญญิสา” MUT07 มหาสารคาม คว้ารางวัล EDENCOLORS UNIVERSE EXPLORE และเงินรางวัล ผู้ชนะแคมเปญ 30,000 บาท

อีกก้าวสำคัญของ อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) พร้อมแล้วที่จะส่งต่อความงามสู่ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับ กิจกรรม Challenge สุดท้าทาย จาก Edencolors X Mut 2024 เมื่อความงามมาบรรจบกับความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขอบเขต EDENCOLORS SPACE THE UNIVERSE FACTOR EXPLORE WHERE BEAUTY MEETS CREATIVITY KNOWS NO BOUNDSเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ Central Westgate ลานน้ำพุชั้น 2 ปังแบบฉุดไม่อยู่ เมื่อผู้บริหารสาวสวยคนเก่ง คุณแตน ชุติมา อัศนีรดากร - CEO Edencolors (Thailand) จัดกิจกรรม Edencolors X Mut 2024 ที่ให้ผู้เข้าประกวดประชันเดินแบบบนรันเวย์ ห้าม Drop ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน นำทีมโดย หมอหนุ่ม อ.นพ.รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ - หมอนักปั้นหน้าชื่อดัง , คุณแตน ชุติมา อัศนีรดากร - CEO Edencolors (Thailand) พร้อมด้วย แอนโทเนีย โพซิ้ว / ป้าตือ / นัท สะบัดแปรง และ รัก สุลักษมิ์ ร่วมทำการตัดสินสาวงาม ที่เหมาะจะได้ครองรางวัล EDENCOLORS UNIVERSE EXPLORE ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดตัวแทนแต่ละจังหวัด ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายบนรันเวย์ 360 องศา โชว์เสน่ห์ของตัวเองออกกันมาแบบไม่มีใครยอมใคร และยังมีอีก 1 กิจกรรมให้ผู้เข้าประกวดโพสถ่ายภาพกลุ่ม และถ่ายภาพกลุ่มกับสินค้า Gouri อย่างมั่นใจ ภายใต้ความกดดันทั้งเรื่องของเวลา พื้นที่ และ คนดูโดยรอบ และ คณะกรรมการตัดสินโหวตคะแนนให้ MUT 07 ป๊อปปี้-บุญญิสา จันทราราชัย มหาสารคาม ได้รับรางวัล EDENCOLORS UNIVERSE EXPLOREเงินรางวัล ผู้ชนะแคมเปญ 30,000 บาท#EdencolorsUniverseFactor#ModelChallenge #EdencolorsXMUT2024#MissUniverseThailand2024#MUT2024 #GOURI #EdencolorsThailand