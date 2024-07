“เครื่องดื่ม-อาหาร” หวังอานิสงส์ Soft Power - Mascot Marketing

ผู้จัดการรายวัน360 - ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ฮึดสู้กำลังซื้อซบ หวังนโยบายรัฐสร้างกระแส Soft Power อาหารไทยต่อเนื่อง พร้อมดันกลยุทธ์ Mascot Marketing ลาบูบู้เที่ยวไทยและน้องหมีเนย จุดกระแสเที่ยวไทยรอบใหม่ ด้าน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เผยเทรนด์ความสนใจด้านอาหารและเครื่องดื่มผู้บริโภค ยังเน้นสุขภาพ รสชาติใหม่ วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดภัย และยั่งยืน พร้อมแนะผู้ประกอบการร่วมงาน Food & Hospitality Thailand 2024 เฟ้นหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นใหม่ๆ เตรียมรับไฮซีซั่นปลายปีนางสาวสุภาภรณ์ อังศรีสุรพร ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน Food & Hospitality Thailand 2024 กล่าวถึงภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจอาหาร ร้านอาหารและเครื่องดื่มว่า ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของไทยปี 2567-2569 คาดว่าจะเติบโตได้ 4.0-5.0% ต่อปี หรือ ประมาณ 275-300 พันล้านบาท โดยมูลค่าและการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารในปี 2567 คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ 5-7% หรือ ประมาณ 4.8 แสนล้านบาท โดยตลาดร้านอาหารที่มีจำนวนร้านค้า (ทั่วประเทศ) อยู่ที่ประมาณ 6.8-7 แสนร้านค้าโดยได้รับปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว การเพิ่มช่องขายผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery นโยบายการสนับสนุนด้าน Soft Power ด้านอาหาร พร้อมการทำ Mascot Marketing ที่นำเอาคาแรกเตอร์ลาบูบู้เและน้องหมีเนยมาช่วยในการกระตุ้นการท่องเที่ยวรอบใหม่ ด้วยกลยุทธ์ 5 Must Do in Thailand ซึ่งมี Must Eat อาหารไทย เป็นหนึ่งในหัวหอกสำคัญ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องในการจุดกระแส ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว และการใช้จ่ายในธุรกิจกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจบริการส่วนปัจจัยลบที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสำหรับธุรกิจอาหาร ร้านอาหารและเครื่องดื่มนั้น คือ การชะลอการจับจ่ายของผู้บริโภค ต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงรวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มบางกลุ่มยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยธุรกิจบริการอาหารแบบ Full-service ที่มีบริการนั่งรับประทานอาหาร เน้นอาหารมากกว่าเครื่องดื่ม และมีพนักงานบริการที่โต๊ะอาหาร คาดว่าจะยังสามารถเติบโต 11% ธุรกิจร้านอาหาร Limited-service ที่มีบริการอาหารผสมผสานระหว่างร้านอาหาร Fast food และร้านอาหารที่ให้บริการจัดส่งถึงบ้านและรับกลับบ้าน คาดว่าจะเติบโตได้ 8% และร้านอาหารแบบคาเฟ่-บาร์ ที่มีบริการอาหารเน้นขายเครื่องดื่ม (ทั้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์) คาดว่าจะเติบโตได้ 13%สำหรับแนวโน้มของธุรกิจอาหาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่น่าสนใจและผู้ประกอบการต้องติดตามเพื่อปรับตัวรับกับกระแสการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งจากฐานข้อมูลด้านธุรกิจอาหารและการจัดงาน Food & Hospitality Thailand ของ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงานแสดงสินค้าอันดับต้นของโลก ระบุว่าเทรนด์อาหารและเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวสนใจในวันนี้ ยังเป็นเรื่องของสุขภาพการได้สัมผัสกับรสชาติที่แปลกใหม่จากการเปิดใจรับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างมากขึ้น ผลิตภัณฑ์และอาหารที่มีความสดใหม่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ มีความปลอดภัย คำนึงถึงความยั่งยืนในการผลิตและการดำเนินธุรกิจส่วนทิศทางด้านการบริการที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวนั้น คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า รวมถึงใช้เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทำให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มลูกค้าของตนเองและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ มากขึ้นได้ดังนั้นการจัดงาน Food & Hospitality Thailand 2024 จึงตอบสนองต่อเทรนด์ดังกล่าว พร้อมรวบรวมแนวโน้มและทิศทางของธุรกิจอาหาร ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่กำลังเป็นเทรนด์ของโลกมาไว้ในงานฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นสำหรับธุรกิจจากผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และพาวิลเลี่ยนนานาชาติ นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรม การประชุม สัมมนา เวิร์กชอป และการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านอาหารและเครื่องดื่มภายในงานกว่า 50 รายการ ตลอด 4 วันของการจัดงาน อาทิกิจกรรมการแข่งขัน : Thailand Hotel Bartenders' Championship 2024 การแข่งขันสุดยอดบาร์เทนเดอร์โรงแรมชิงแชมป์ประเทศไทย, Thailand's 28th International Culinary Cup (TICC) การแข่งขันทำอาหาร เพื่อหาสุดยอดเชฟของไทย, Thailand National Latte Art Championship 2024 การแข่งขันชิงแชมป์วาดลวดลายบนกาแฟ และ Thailand National Coffee In Good Spirits Championship 2024 การแข่งขันเพื่อค้นหาเมนูกาแฟผสมแอลกอฮอล์ ชิงแชมป์ประเทศไทย, 2024 International Fashion Drinks Competition - Thailand Division การแข่งขันสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มใหม่ๆสำหรับคาเฟ่และร้านอาหาร ฯลฯกิจกรรมสาธิต สัมมนา และ เวิร์กชอป: Cooking Demo สาธิตการทำอาหาร จากเชฟชื่อดัง พร้อมร่วมพูดคุย แจก ชงและชิม ฟรี, Thai Restaurant Association Seminar สัมมนาจากสมาคมภัตตาคารไทย, French & Italian Wine Masterclass, เวิร์กชอปสอนทำขนมโดยสถาบันสอนทำอาหารชั้นนำ เวิร์กชอป บาริสต้าและบาร์เทนเดอร์สำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมโรงแรม, เวิร์กชอป สร้างสรรค์เมนูค็อกเทลและม็อกเทล, เวิร์กชอป คราฟต์เบียร์และสุรา, เวิร์กชอป การส่งเสริมความยั่งยืนด้านอาหาร ฯลฯส่วนผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ควรพลาดชม อาทิ American-European Products, BR Group, Chaitip, CRG Manufacturing, Comptoir Francais Du Vin, CTI Food Supply, Great Earth International, Global Food Supply, i-Cream Solutions, Independent Wine & Spirit, Longbeach, Lucamari, Mingmongkhon International, Superior Quality Food, Udom Supply Imex, VOSS นอกจากนั้นยังมีโซนพิเศษในส่วนของการจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไวน์ คราฟต์เบียร์นานาชาติ รวมถึงสุราพื้นบ้านของไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจและให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวได้งาน Food & Hospitality Thailand 2024 เป็นงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการบริการที่ครบวงจรที่สุดของภูมิภาค โดยในปีนี้จัดขึ้นร่วมกับงาน Hotel & Shop Plus Thailand งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับการออกแบบตกแต่งอาคาร โรงแรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์ และ Hotelex Thailand งานที่นำเสนอโซลูชั่นของภาคธุรกิจโรงแรมและการจัดเลี้ยง ซึ่งเป็น 2 งานแสดงสินค้าใหญ่จากประเทศจีน มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2567 ณ ฮอลล์ 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์