นายกฯหนุนจัดเต็มกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชูSoft Power ประเดิมอุบล 13-21 ก.ค.

วันนี้ (18ก.ค.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยให้ต่อเนื่องตลอดปี ด้วยการจัดกิจกรรม ใช้ Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยจัดโครงการ VIJITR 5 ภาค ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 เริ่มพื้นที่แรก ที่จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน VIJITR 5 ภาค @อุบลราชธานี “แสงศิลป์แห่งศรัทธา” ระหว่างวันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2567 นำเสนอเรื่องราวของจังหวัดอย่างสร้างสรรค์ ใช้แสง เสียง และเทคนิคพิเศษสมัยใหม่ในการสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมชมงานประเพณีเข้าพรรษาในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดโครงการใน 5 พื้นที่จัดงานหลายร้อยล้านบาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “VIJITR 5 ภาค” ใน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2567 พื้นที่ 2 จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20 - 28 กรกฎาคม 2567 พื้นที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 17 - 25 สิงหาคม 2567 พื้นที่ 4 จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567 และ พื้นที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 7 – 15 กันยายน 2567โดยพื้นที่แรก เริ่มที่จังหวัดอุบลราชธานี ในชื่องาน VIJITR 5 ภาค @อุบลราชธานี “แสงศิลป์แห่งศรัทธา” จัดเต็มปรากฎการณ์แสง สี ศิลป์ ทั้งหมดรวม 15 จุดการแสดง ใน 7 พื้นที่บริเวณแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัด ได้แก่ ทุ่งศรีเมือง ศาลหลักเมือง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี วัดมหาวนาราม วัดทุ่งศรีเมือง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร และวัดบูรพาราม ด้วยการใช้เทคนิคแสง เสียง ผสมสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวสะท้อนวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และประเพณีท้องถิ่น ผลักดันการท่องเที่ยวอันโดดเด่น ด้าน Soft Power คุณค่าวิถีไทย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งต่อยอดเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยง ไปยังสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว สอดรับกลยุทธ์ 5 Must Do in Thailand ในหมวด Must See ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจริงในพื้นที่พร้อมกันนี้ ททท. อุบลราชธานี ได้จัดการแสดงรอบพิเศษ โชว์การผสมผสานระบบเทคนิคพิเศษ Light & Sound ประกอบการแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางประเพณี วัฒนธรรม สื่อถึงอัตลักษณ์ของผู้คนชาวเมืองอุบลราชธานี ในวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกแลกของที่ระลึก กับ 2 กิจกรรม ได้แก่- กิจกรรมที่ 1 บน LINE Official Account @ TripNiceDay เพียงร่วมงาน ถ่ายรูป และเช็กอิน ปักหมุดชมการแสดงให้ครบ 15 จุด สามารถแลกรับของที่ระลึกเป็นพาวเวอร์แบงค์ จำนวน 450 ชิ้น- กิจกรรมที่ 2 “วิจิตรแชะ & แชร์” เพียงถ่ายรูปและเช็กอินภายในงาน โพสต์ลงใน Facebook Page : VIJITR 5 ภาค (https://www.facebook.com/vijitrthailand) ผู้ที่มี ยอดไลก์ และ แชร์มากที่สุด จำนวน 2 อันดับแรก ลุ้นรับรางวัลพิเศษเป็น LABUBU THE MONSTERS FALL IN WILD SERIES หรือ ลาบูบู้ชาวสวนทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน VIJITR 5 ภาค @อุบลราชธานี “แสงศิลป์แห่งศรัทธา” ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : VIJITR 5 ภาค (https://www.facebook.com/share/p/L87sL7M37kpcnBFW/) และ Facebook : TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง (https://www.facebook.com/share/p/gY9vifqgV5bs6u4f/)“นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยให้คึกคักต่อเนื่องตลอดปี ผ่านความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยว เพิ่มกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ยามค่ำคืน พร้อมเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จะสามารถเพิ่มรายได้จากการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยว ขยายเวลาท่องเที่ยวช่วงกลางคืน นำไปสู่การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่” นายชัย กล่าว