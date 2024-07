13-21 ก.ค.นี้! ททท. สร้างปรากฏการณ์ “VIJITR 5 ภาค @อุบลราชธานี” จัดเต็มแสง สี ศิลป์ สุดตระการตา 15 จุดแสดง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมสร้างปรากฏการณ์แสง สี ศิลป์ สุดตระการตา ประเดิมจัดงาน “VIJITR 5 ภาค @อุบลราชธานี” นำเสนอแนวคิด “แสงศิลป์แห่งศรัทธา SHIMMERING OF FAITH” ในวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2567 เนรมิตสีสันแห่งเมืองอุบลฯ ด้วยเทคนิคสมัยใหม่หลากหลายมิติที่จะมาเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวยามค่ำคืนอันอัศจรรย์กับความอลังการทั้ง 15 จุดการแสดงใน 7 พื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด ได้แก่ ทุ่งศรีเมือง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี หอไตรกลางน้ำ วัดทุ่งศรีเมือง วัดบูรพาราม และวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็น 1 ใน 5 พื้นที่อัตลักษณ์ภายใต้โครงการ“VIJITR 5 ภาค” โดยใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดและสร้างแรงบันดาลใจนำสู่การเดินทางท่องเที่ยวจริงในพื้นที่ททท. จัดงาน VIJITR 5 ภาค @อุบลราชธานี เสนอผ่านแนวคิด “แสงศิสป์แห่งศรัทธา SHIMMERING OF FAITH” ในวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 24.00 น. บอกเล่าเรื่องราวทุกมิติความงดงามของวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเทคนิคสมัยใหม่ จัดเต็มแสง สี ศิลป์ สุดตระการตา ที่มาพร้อมกับ การแสดงทางวัฒนธรรมมากมายสุดประทับใจ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยให้เดินทางมาสัมผัสกับประสบการณ์ การท่องเที่ยวยามค่ำคืนอันอัศจรรย์ กับความอลังการรวม 15 จุดการแสดงใน 7 พื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่มีรายละเอียดกิจกรรมที่แตกต่างกัน ดังนี้พื้นที่การแสดงที่ 1 ทุ่งศรีเมือง จัดกิจกรรม 6 จุดการแสดง ประกอบด้วย จุดที่ 1 "ประเพณีแห่งศรัทธา" มาพร้อมเทคโนโลยีผสมผสานด้วยเทคนิค LED Light Up ของแสงไฟ ที่เปล่งแสงเจิดจรัสบนต้นเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ กับความยิ่งใหญ่ของอภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ แลนด์มาร์คของจังหวัดอุบลราชธานี / จุดที่ 2 "แสงเรืองรองส่องศรัทธา" การจัดแสดงและการประดับตกแต่ง แสง สี เสียง ยลความวิจิตรเรืองแสงแห่งอุบลราชธานี ที่จำลองแบบมาจาก "วัดสิรินธรวราราม ภูพร้าว" หรือ "วัดเรืองแสง" ด้วยความวิจิตรที่เผยความเรืองรองปรากฏให้เห็นในยามค่ำคืน / จุดที่ 3 "แสงศิลป์ยุคสมัย" การจัดแสดงประดับไฟและบรรเลงเพลง สร้างความมหัศจรรย์ในดินแดนแห่งแสงที่ประดับตกแต่งในบรรยากาศของความสวยงามในดินแดนดุจดั่งสรวงสวรรค์ / จุดที่ 4 "สถาปัตยศิลป์" การจัดแสดงด้วยการสื่อผสมของแสง สี และเสียง ในการประดับตกแต่งสร้างมิติของแสง สี และเลเซอร์ ผสมผสานกันอย่างลงตัวของเสียงดนตรีไทยในรูปแบบฉบับรีมิกซ์ / จุดที่ 5 "วันวานที่สานศิลป์" การประดับตกแต่งแสงไฟ และสีสัน กับความงดงามของลวดลายดอกไม้ พร้อมการจัดแสดงเปียโนขับกล่อมด้วยบทเพลงอมตะของสุนทราภรณ์ / จุดที่ 6 "เปลวเทียนส่องศิลป์" จัดแสดงแสงไฟและสีสันด้วยการเนรมิตเทียนขนาดใหญ่ ที่ประกายแสงสว่างไสว ด้วยเทคนิคโปร่งแสงในการสร้างมิติที่ทันสมัย พร้อมกับการผสานเสียงดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแดนอีสานพื้นที่การแสดงที่ 2 ศาลหลักเมือง อุบลราชธานี จัดกิจกรรม ชุดการแสดง "แสงศิลป์ ศิวิไลซ์" ประดับตกแต่งแสงและสี ที่สะท้อนถึงความสงบ สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในเมืองอุบลราชธานีพื้นที่การแสดงที่ 3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี จัดกิจกรรม 4 จุดการแสดง ประกอบด้วย จุดที่ 1 "แสง สี ศิลป์ ราชธานี" การจัดการแสดง Mapping เทคโนโลยีแนวใหม่ สไตล์ Modern Art บอกเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดอุบลราชธานี / จุดที่ 2 "รากเหง้าศรัทธาศิลป์" ประดับตกแต่งไฟ สร้างสีสันแสดงความความหมายของรากเหง้าศรัทธาศิลป์ / จุดที่ 3 "ศรัทธาที่ผลิบาน" ประดับตกแต่งไฟ สร้างสีสันแสดงความหมายของความศรัทธาที่ผลิบาน / จุดที่ 4 "เจริญศิลป์เรืองรอง" ประดับตกแต่งไฟ สร้างสีสันสื่อความหมายของความเจริญศิลป์เรืองรองพื้นที่การแสดงที่ 4 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จัดกิจกรรม ชุดการแสดง "สุปัฏตยศิลป์" จัดแสดง Light Global เล่าเรื่องราวความสวยงามของสถาปัตยกรรมผสมผสาน ด้วยการสร้างสีสัน แห่งความสวยงามทางศิลปะพื้นที่การแสดงที่ 5 วัดทุ่งศรีเมือง (หอไตรกลางน้ำ) จัดกิจกรรมชุดการแสดง "แสงศิลป์ยอดพระไตร" จัดแสดงเทคนิคสื่อผสมที่ตกแต่งด้วยแสง สี สร้างลวดลายที่สวยงาม ณ หอไตรกลางน้ำพื้นที่การแสดงที่ 6 วัดบูรพาราม จัดกิจกรรมชุดการแสดง "แสงศิลป์บัวพ้นน้ำ" จัดแสดงการประดับไฟ เทคนิคไฟ Light Global สร้างลวดลายดอกบัว ที่สะท้อนถึงหลักธรรมในเรื่องสติปัญญาของดอกบัวพ้นน้ำพื้นที่การแสดงที่ 7 วัดมหาวนาราม จัดกิจกรรม ชุดการแสดง "สวรรค์แสงศิลป์" จัดแสดงเทคนิคไฟ Light Global บอกเล่าเรื่องราวของนรกและสรรค์นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 13, 14, 19-21 กรกฎาคม 2567 ยังมีการแสดงรอบพิเศษด้วยการผสมผสานระบบเทคนิคพิเศษ Light & Sound ประกอบการแสดงทางวัฒนธรรม ที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางประเพณี วัฒนธรรม ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของผู้คนชาวเมืองอุบลราชธานี ในช่วงเวลา 19.00 - 22.00 น. นอกจากนี้ ททท. ยังเพิ่มความพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกแลกของที่ระลึกผ่านช่องทาง LINE Official Account @ TripNiceDay เพียงนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานถ่ายรูปและเช็กอินปักหมุดให้ครบ 15 จุดการแสดง แลกรับของที่ระลึกพาวเวอร์แบงค์ จำนวน 450 ชิ้น และ กิจกรรม "วิจิตรแชะ&แชร์" เพียงแค่ถ่ายรูปและเช็กอินภายในงาน โพสต์ลงใน Facebook Page : VIJITR 5 ภาค ผู้ที่มียอดไลก์และแชร์มากที่สุด จำนวน 2 อันดับแรก ลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก ททท.ทั้งนี้ โครงการงาน "VIJITR 5 ภาค" ยังมีกำหนดจัดขึ้นในอีก 4 พื้นที่อัตลักษณ์ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 17-25 สิงหาคม 2567 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 24 สิงหาคม-1 กันยายน 2567 และจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 7-15 กันยายน 2567 ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : VIJITR 5 ภาค และ Facebook : TAT Contact Center เพื่อนร่วมทางรับชมคลิปบรรยากาศงานได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?mibextid=L0MuaQ&v=1215003156345509&rdid=8WRdsS2j8yMgwqe4