ททท.รุกหนักจัด 6 บิ๊กอีเวนต์ กระตุ้นท่องเที่ยวครึ่งปีหลัง

กล่าวว่า ช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ททท. เตรียมกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยด้วยการจัดกิจกรรมเทศกาลต่าง ๆ ในทุกเดือนตามนโยบายทั้งในพื้นที่เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดโปรโมชั่นพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้ปี 2567 เป็นปีท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย เกิดการเดินทางต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งช่วยส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวให้เมืองไทยไม่หลับใหล พร้อมก้าวสู่ Tourism Hub ระดับโลกเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ที่กำลังจะมาถึงนี้ ททท. เตรียมเสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวด้วย 6 บิ๊กอีเวนต์ที่ ททท. ดำเนินการเอง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบที่จะเข้ามาเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวไทย ทั้งมิติของ อาหาร ดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ ดังนี้กิจกรรม Amazing Food Festival 2024 มหกรรมอาหารครั้งยิ่งใหญ่ ที่มาพร้อมคอนเซปต์ยกความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของอาหารไทยมารังสรรค์เมนู โดยเชฟที่มีชื่อเสียงเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน พร้อมรวบรวมร้านอาหารชื่อดังจาก 5 ภูมิภาค กว่า 50 ร้าน มาไว้ภายในงานเดียว ซึ่งมีกำหนดจัดงานใน 3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567, จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2567 และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 10-12 สิงหาคม 2567โครงการตอบโจทย์นักท่องเที่ยวสายบุญสายมู จัดกิจกรรม On Ground นำเสนอเรื่องราวของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อของแดนดินถิ่นอีสาน โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดขอนแก่น ยกไฮไลท์กิจกรรมต่าง ๆ มาสร้างประสบการณ์สายมูอย่างใกล้ชิด อาทิ โซนกิจกรรมความรู้เส้นทางสายบุญและสายมูเตลู, โซนตลาดมูเตลู, โซนศรัทธาแห่งพลังบุญ และโซนการแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยว เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและวันพักค้าง รวมถึงเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมากขึ้นกิจกรรม Amazing Beach Life Festival เอาใจสาย Soft Adventure ด้วยกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางช่วงโลว์ซีซั่นในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลกับความหลากหลายของกิจกรรม BEACH LIFE อาทิ กิจกรรมกีฬาทางน้ำ ดนตรี ศิลปะที่อยู่ในกระแสความสนใจของนักท่องเที่ยว การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น โดยกำหนดจัดกิจกรรมใน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดระยอง วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพังงา วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 2-4 สิงหาคม 2567 และจังหวัดสงขลา วันที่ 9-11 สิงหาคม 2567กิจกรรม VIJIT 5 ภาค กลับมาอีกครั้งกับปรากฎการณ์แห่งแสง เสียง และเทคนิคสมัยใหม่ ทั้ง Light Up, Projection Mapping, Installation Art, การแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่จะสะท้อนความงดงามของวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่นใน 5 ภูมิภาค โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นใน 5 พื้นที่อัตลักษณ์ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13-21 กรกฎาคม 2567, จังหวัดชลบุรี วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2567, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 17-25 สิงหาคม 2567, จังหวัดภูเก็ต วันที่ 24 สิงหาคม-1 กันยายน 2567 และจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 7-15 กันยายน 2567กิจกรรม AMAZING MUAY THAI EXPERIENCE เจาะลึกแหล่งกำเนิดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย ผ่านอัตลักษณ์มวยไทยโบราณ 4 สาย ที่มาแห่งฉายา หมัดหนักโคราช ฉลาดลพบุรี ท่าดีไชยา ไวกว่าท่าเสา สู่ 4 พื้นที่ต้นกำเนิด ได้แก่ มวยไชยา วันที่ 2-4 สิงหาคม 2567 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี, มวยท่าเสา วันที่ 16-18 สิงหาคม 2567 วัดใหญ่ท่าเสา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์, มวยโคราช 6-8 กันยายน 2567 ลานเมรุพรหมทัต อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และมวยลพบุรี วันที่ 13-15 กันยายน 2567 จ.ลพบุรี พร้อมด้วยกิจกรรมการแข่งขันชกมวยชิงรางวัล การสักยันต์เสริมมงคล การละเล่นพื้นบ้านเกี่ยวกับมวยไทย อาทิ มวยทะเล มวยตับจาก สนุกสนานกับตู้เกมส์เพิ่มทักษะมวยไทย การออกร้านอุปกรณ์มวย คอร์สเรียนมวยไทย การออกร้านจำหน่ายอาหารและการแสดงดนตรีกิจกรรม Amazing Music Festival ระเบิดความสุข สนุกสนานไปกับเทศกาลดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ ในวันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2567 จังหวัดชลบุรี รวบรวมศิลปินไทยและศิลปินที่มีฐานแฟนคลับในต่างประเทศมาขึ้นเวที เสิร์ฟเพลงและบีทสุดมันแบบ Non-Stop ท่ามกลางบรรยากาศของพื้นที่จัดงานในรูปแบบ ART FESTIVAL เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มความสนใจ Music Loverไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของทั้งภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ Bangsaen Grand Prix 3 - 7 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชลบุรี, ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2567 จังหวัดเลย, ประเพณีแห่เทียนพรรษา วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี, พัทยามาราธอน 2024 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชลบุรี, งาน Lighting of Songkhla Lagoon 2024 วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสงขลา, งานแข่งขันกีฬากระดานยืนพายวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดกาญจนบุรี, รายการ B – Quik Thailand Super Series 2024วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2567 จังหวัดบุรีรัมย์, การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ PT Maxnitron Racing Series 2024 สนามที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567 จังหวัดบุรีรัมย์, งานแข่งขันกีฬาจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือหมอบ เสือภูเขา สิงหาพาแม่เที่ยว ครั้งที่ 21 วันที่ 24 สิงหาคม 2567 จังหวัดตาก, Boardriders Surf Festival 2023 วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567 จังหวัดภูเก็ต, งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 2 – 3 กันยายน 2567 จังหวัดพิจิตร, CHIANG MAI 22K 2024 วันที่ 8 กันยายน 2567 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นนอกจากนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ททท. จึงขอเพิ่มแรงส่งด้วยกลยุทธ์ Partnership 360 องศา จับมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อาทิ ร่วมงานส่งเสริมการขายร่วมกับภาคเอกชน อาทิ งานไทยเที่ยวไทย @ ไบเทค, งานไทยเที่ยวไทย @ศูนย์สิริกิติ์, งาน InterCare Asia @ศูนย์สิริกิติ์, งานส่งเสริมการขาย Road Show ข้ามภูมิภาค, ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมอบสิทธิประโยชน์ โปรโมชันพิเศษแก่นักท่องเที่ยว อาทิ วันธรรมดาน่าเที่ยวกับ Bangkok Airways, เที่ยวเมืองรองให้ฉ่ำใจ ฟีลแบบนี้...ปีละครั้ง กับ Air Asia, เที่ยวใต้กับไทย ไลอ้อน แอร์, สุขทันที ขับรถเที่ยวเมืองรองกับ AVIS, สุขทันที ที่เที่ยวกับรถไฟไทย (รฟท.), สุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองกับ Grab, สุขทันทีเที่ยวกับเมเจอร์, เที่ยวเมืองไทยกับกรุงศรีออโต้, แสตมป์มหัศจรรย์ Wonderful Thailand กับ 7-11, สุขทันทีที่เที่ยวกับโรบินฮู้ด, สุขทันทีที่เที่ยวไทย ฤดูไหนก็สุดฟินกับ Klook, TRUE ชวนชิม, สุขทันทีที่เที่ยววันธรรมดากับ Lotus’s, Discover Thailand by Amazing Thailand x Freedom World เป็นต้นทั้งนี้ ททท. เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วง Green Season นี้ จะมีนัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้มุ่งสู่เป้าหมายท้าทายของรัฐบาลสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน 3.5 ล้านล้านบาทภายในปี 2567