“ดีเจมะตูม” ชวนเช็คอิน 15 จุดการแสดงงาน VIJITR 5 ภาค @อุบลราชธานี “แสงศิลป์แห่งศรัทธา” ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผลักดัน Soft Power คุณค่าวิถีไทย

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นกิจกรรมต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่แรกของการจัดงาน โดยจะมีการบอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดอย่างสร้างสรรค์ผ่านการใช้แสง เสียง และเทคนิคพิเศษสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจนำไปสู่การออกเดินทางจริงในพื้นที่ถือเป็นกิจกรรมโครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยสร้างการรับรู้พื้นที่อัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีได้อย่างชัดเจนแล้วยังมีการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในยามค่ำคืน ทำให้เกิดการขยายเวลาการท่องเที่ยวในช่วงกลางคืน เป็นการสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและภาพรวมของประเทศซึ่งได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก “ดร.พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย “ศุภศิษย์ กอเจริญยศ” ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานฯ โดยมี ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร ร่วมเป็นพิธีกรในพิธีเปิดครั้งนี้อีกด้วยสำหรับ งาน VIJITR 5 ภาค @อุบลราชธานี “แสงศิลป์แห่งศรัทธา” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จัดเต็มปรากฎการณ์แสง สี ศิลป์ รวม 15 จุดการแสดงใน 7 พื้นที่ประวัติศาสตร์ของจังหวัด ได้แก่ ทุ่งศรีเมือง ศาลหลักเมือง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี วัดมหาวนาราม วัดทุ่งศรีเมือง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร และวัดบูรพาราม โดยใช้เทคนิคของแสง เสียง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่สะท้อนวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และประเพณีท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการผลักดัน Soft Power คุณค่าวิถีไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นรวมทั้งต่อยอดออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงและนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว สอดรับกับกลยุทธ์ 5 Must Do in Thailand ซึ่งกิจกรรมนี้นั้นถือเป็นหนึ่งใน Must See ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในพื้นที่นอกจากนี้ ในวันที่ 13,14,19-21 กรกฎาคม 2567 ยังมีการแสดงรอบพิเศษด้วยการผสมผสานระบบเทคนิคพิเศษ Light & Sound ประกอบการแสดงทางวัฒนธรรมทีถ่ายทอดเรื่องราวทางประเพณี วัฒนธรรม ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของผู้คนชาวเมืองอุบลราชธานี ในช่วงเวลา 19.00 - 22.00 น. ไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังเพิ่มความพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกแลกของที่ระลึกในกิจกรรมบน LINE Official Account @ TripNiceDay อีกด้วยโดย ดีเจมะตูม ขอเป็นตัวแทนในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน ร่วมสนุกถ่ายรูปและเช็กอินปักหมุดให้ครบ 15 จุดการแสดง เพื่อแลกรับของที่ระลึกพาวเวอร์แบงค์ จำนวน 450 ชิ้น พร้อมร่วมกิจกรรม “วิจิตรแชะ&แชร์” เพียงแค่ถ่ายรูปและเช็กอินภายในงานแล้ว โพสต์ลงใน Facebook Page : VIJITR 5 ภาค ผู้ที่มียอดไลก์และแชร์มากที่สุด จำนวน 2 อันดับแรก ลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก ททท. ไปได้เลยทั้งนี้ โครงการงาน“VIJITR 5 ภาค” ยังมีกำหนดจัดขึ้นในอีก 4 พื้นที่อัตลักษณ์ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 17-25 สิงหาคม 2567 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 24 สิงหาคม-1 กันยายน 2567 และจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 7-15 กันยายน 2567 โดย ททท. คาดหวังว่าการดำเนินโครงการนี้ จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว ตอบโจทย์ความสนใจของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ ตลอดจนกระตุ้นความถี่ใน การเดินทางเพิ่มวันพักค้าง นำไปสู่การกระจายรายได้สู่หมุนเวียนใน 5 พื้นที่จัดงานรวมไม่ต่ำกว่า 142 ล้านบาท สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : VIJITR 5 ภาค และ Facebook : TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง