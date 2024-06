หอมกรุ่นจากเตา “Butterbear” ร้านขนมสุดฮิตของ “น้องหมีเนย” มาสคอตสุดคิ้วท์

ร้าน “Butterbear” ตั้งอยู่ที่ ชั้น G ศูนย์การค้า Emsphere เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และเช็คตารางงานน้องหมีเนยได้ที่ Facebook : Butterbear.th / Instagram : @butterbear.th / X : @butterbear_th

ช่วงนี้หลายๆ คนคงจะเห็นภาพและคลิปของมาสคอตสุดน่ารักที่ออกมาเต้นคัฟเวอร์เพลง มีภาพน่ารักๆ ในอิริยาบทต่างๆ รวมถึงการออกมาโชว์ตัวและมีแฟนๆ ทั้งชาวไทยและต่างชาติมารอต้อนรับเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นมาสคอตของที่ไหน ร้านขายขนมอะไร อร่อยชวนกินแค่ไหน มาทำความรู้จักกัน(Butterbear) เป็นมาสคอตของร้านขนมซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือ Coffee beans by Dao ตั้งอยู่ที่ เอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE) ชั้น Gร้านขนมน้องใหม่นี้เพิ่งเปิดขายได้ราวๆ 1 ปี โดยนอกจากจะมีหน้าร้านเป็นคาเฟ่น่ารักๆ ที่เอ็มสเฟียร์ ก็ยังมีป็อป-อัพบูธอีกหลายสาขาได้แก่ ชั้น G สยามพารากอน, ชั้น 7 เซ็นทรัลเวิลด์ และ ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ขนมที่ขายในร้าน ช่วงแรกจะเน้นเป็นโดนัทและขนมปังที่สามารถกินได้ง่าย ต่อก็มีการเพิ่มเติมขนมแห้ง เช่นพวกคุกกี้ บัตเตอร์ฟลายคุกกี้ เพื่อให้เก็บไว้ได้นานขึ้น และสามารถซื้อไปเป็นของฝากได้ง่ายขึ้น ซึ่งเมื่อรวมกับแพคเกจสุดน่ารัก ที่จะมีน้องหมีเนยออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เหมือนเป็นนิทานน่ารักๆ ก็ถือว่าเป็นทั้งของอร่อยและของฝากที่ถูกใจผู้รับแน่นอนขนมตัวดังของ Butterbear มีอยู่หลายเมนู เช่น(695 บาท) คุกกี้น้องเนยแสนอร่อย เป็นกล่องรวม มีหลายรสชาติ(550 บาท) แซนวิชคุกกี้กรุบกรอบ หอมเนยฉ่ำๆ(170 บาท) เป็นขนมแห้งกินเพลิน มีให้เลือก 4 แบบ คือ Maple Butterscotch, Milk Butter Cookies, Bear's Chocolate และ Butterfly Palmiers แต่ละแบบโดดเด่นด้วยกลิ่นเนยหอมๆ รสชาติเข้มข้นหรือจะเป็น(550 บาท) เป็นบัตเตอร์ฟลายคุกกี้แบบหอมกลิ่นเนย กรอบร่วน แต่ไม่แห้งเกินไป พร้อมดิป 4 แบบ คือ Chocolate รสเข้มข้น White Chocolate หอมหวาน Strawberry หอมหวานสตรอว์เบอร์รี่ และ Lemon กลิ่นหอม หวานอมเปรี้ยวนิดๆส่วนพวกขนมปังและโดนัท ชวนชิมเมนู Butterbun ขนมปังเนื้อนุ่มๆ หอมกลิ่นเนยสดแบบฉ่ำๆ มีให้เลือก 3 แบบ คือ(95 บาท) ขนมปังเนยน้ำตาล(120 บาท) ขนมปังทอปด้วยครันชี่ช็อกโกแลตสุดเข้มข้น และ(125 บาท) ขนมปังทอปด้วยครีมนมสดรสหอมละมุนอีกเมนูคือ(95 บาท) โดนัทเนื้อนุ่มหนึบ หอมกลิ่นเนย มีไส้มิลค์ครีมให้เลือก 3 รสชาติ คือ วานิลลา ช็อคโกแลต และ สตรอว์เบอร์รี่แล้วก็ยังมีเครื่องดื่มแบบใส่กระป๋องน่ารักๆ (125 บาท) มีให้เลือกคือ Thai Milk Tea, Chocolate Malt, Coffee Late และ Lemon Plum Combucha รวมถึงเครื่องดื่มซิกเนเจอร์(149 บาท) ชาไทยปั่นที่แต่งด้านบนด้วยวิปครีมและคุกกี้น้องหมีนอกจากนี้ยังมีเมนูขนมอร่อยๆ หน้าตู้ที่มีให้เลือกลองชิมอีกหลายอย่าง ซึ่งใครที่อยากลองชิม ก็สามารถไปเลือกเองที่หน้าร้าน หรือสั่งแบบเดลิเวอรี่ (ผ่านแอพเดลิเวอรี่) ก็ได้ แต่ในแต่ละช่วงอาจจะมีเมนูให้เลือกไม่ครบ เนื่องจากมีลูกค้าจำนวนมาก อาจจะผลิตออกมาไม่ทันนอกจากขนมอร่อยๆ ของร้านที่หลายๆ คนติดใจ อีกจุดหนึ่งที่สามารถดึงดูดใจพี่สาวชาวเน็ตได้จำนวนมากก็คือ ความน่ารักของ(Butterbear) ที่ตกพี่ๆ เข้าได้อย่างต่อเนื่องจากมาสคอตประจำร้านที่ยืนเรียกลูกค้าแบบเหงาๆ จนมีคลิปไวรัลครั้งแรกในช่วงวันเด็ก ต้นปี 2567 ที่น้องหมีเนยออกมาเต้นโชว์สเต็ป ก็เรียกความสนใจได้ไม่น้อย ต่อมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ น้องหมีเนยในชุดเสื้อคอกระเช้ามาเต้นโยกย้าย ก็กลายเป็นไวรัลอีกครั้งที่ตกแฟนคลับได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพี่สาวชาวจีนที่เปิดช่องทางโซเชียลมีเดียของน้องหมีเนย จนมีจำนวนผู้ติดตามอย่างล้นหลาม และบางคนก็ถึงขั้นบินมาเพื่อเจอน้องหมีเนยตัวเป็นๆ ที่เมืองไทยล่าสุดนี้ การปรากฏตัวของน้องหมีเนยที่ออกมาพบปะแฟนๆ ตามตารางงานในแต่ละเดือนนั้น เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์ห้างแตกเลยทีเดียว เพราะมีพี่ๆ ด้อมน้องเนยมารอต้อนรับเป็นจำนวนมาก และรอเข้าคิวถ่ายรูปกับน้องเนยความฮอตของนั้น นอกจากจะมีตารางงานโชว์ตัวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และเพิ่มเติมในวันอื่นๆ ตามที่มีประกาศออกมา เมื่อช่วงวันเกิดครบรอบ 1 ของของน้องเนย ในวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา ก็มีพี่ๆ มาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก มีการจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยเค้กน่ารักตะมุตะมิ ลูกโป่งสีสันสดใส และร่วมกับร้องเพลงอวยพรวันเกิดน้องเนยและนอกจากจะเป็นมาสคอตสุดฮิตแล้ว น้องหมีเนยก็นับว่าเป็นดาราสาวคนดังด้วย เดินไปทักทายร้านขนมข้างๆ อย่างแบรนด์ SOURI ของนักแสดงดังไปเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตของAUTHENTIC MILE (มายของแทร่) FIRST SOLO CONCERT เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมา รวมทั้งออกซิงเกิลเป็นเพลงของตัวเองถึง 2 เพลง คือ It's Butterbear และ น่ารักมั้ยไม่รู้ (Narak Mhai Mai Roo) เป็นการเปิดตัวเข้าสู่วงการ T-POP เดินหน้าขยายฐานแฟนคลับ โดยเพลงแรกนั้นมี MV ออกมาแล้ว (ส่วนอีกเพลงกำลังจะมี MV ออกมาอีกไม่นานนี้) และล่าสุดนี้ก็ได้ไปขึ้นเวที T-POP stage อีกด้วยความน่ารักของน้องเนยนั้น มีจากการวางแผนการตลาดของทางร้าน ที่ต้องการให้ตัวมาสคอตมีความน่ารัก กล้าพูดในสิ่งที่อยากพูด แต่มีสัมมาคารวะ และที่สำคัญที่สุดคือสามารถจับต้องได้ ออกมาเป็น "น้องหมีเนย" ที่อยู่ในวัยน่ารักสดใส สนุกสนาน เต้นเก่ง โดยเฉพาะเพลงดังๆ ที่สามารถคัฟเวอร์ได้เป๊ะทุกท่าหากได้ติดตามโซเชียลของน้องเนย ก็จะมีแอดมินพี่เลี้ยงออกมาอัพเดตความน่ารักและเรื่องราวอยู่อย่างสม่ำเสมอ เหมือนกับว่าน้องเนยนั้นเป็นเด็กน้อยคนหนึ่ง บุคลิกซุกซนขี้เล่น สวัสดีทักทายพี่ๆ รอบตัว เต้นดุกดิกตามเพลง ชอบกินขนมอร่อยๆ แต่งตัวไปโรงเรีย