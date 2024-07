WeTV งัด 3 กลยุทธ์ยึดตลาด OTT 5ปี “13.5 ล้านบัญชี-2 พันคอนเทนต์”

ผู้จัดการรายวัน 360 - WeTV ที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย ครบรอบ 5 ปี ผู้นำอันดับ 1 ตลาดคอนเทนต์เอเชีย ที่มียอดผู้ใช้งานต่อเดือน หรือ MAU (Monthly active user) ในไทยรวมกว่า 13.5 ล้านบัญชี และคลังคอนเทนต์รวมกว่า 2,000 คอนเทนต์ ครองตำแหน่งผู้นำอันดับ 1 แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานแบบรับชมโฆษณา (Advertising Video On Demand - AVOD) พร้อมต้อนรับปีที่ 5 ด้วยการเตรียมส่งมอบ 5 ซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ และ 5 ซีรีส์ไทยคุณภาพจาก WeTV ORIGINAL เป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนๆ พร้อมจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ WeTV 'HI-FIVE' BIRTHDAY PARTY แฟนอีเวนต์ที่รวบรวมศิลปินจากไทยและจีนมาร่วมมอบความสุข ความสนุก และประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับแฟนๆ แบบใกล้ชิด อัดแน่นด้วยพื้นที่แฟนโซนที่เปิดให้แฟนๆ WeTV เข้ามาร่วมกิจกรรมเต็มอิ่มตลอดทั้งสองวัน (6 - 7 กรกฎาคม) ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์นางสาวกนกพร ปรัชญาเศรษฐ ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “WeTV เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในไทยตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2562 เน้นนำเสนอคอนเทนต์เอเชียที่หลากหลาย คุณภาพระดับโลก ครอบคลุมทั้งซีรีส์ อนิเมะ รายการวาไรตี้ จากจีน ไทย เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งคอนเทนต์จีนถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ทำให้ WeTV แจ้งเกิด และสามารถเข้าไปนั่งในใจผู้ใช้งานชาวไทยได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เรียกได้ว่า WeTV คือ ผู้จุดกระแสซีรีส์จีนและศิลปินจีนให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในไทยอีกทั้งยังได้สร้างปรากฎการณ์และมอบประสบการณ์ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ครบรสให้กับผู้ใช้งานมาตลอด 5 ปี ส่งผลให้ปัจจุบัน WeTV ครองตำแหน่งผู้นำอันดับ 1 แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานแบบรับชมโฆษณา (Advertising Video On Demand - AVOD) โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา WeTV มุ่งพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคอนเทนต์ แพลตฟอร์ม และประสบการณ์ความบันเทิงต่างๆ เพื่อส่งมอบ ‘ที่สุดความบันเทิง’ ให้กับผู้ใช้งานชาวไทยแบบเต็มอิ่มการเติบโตที่เกิดขึ้นตลอด 5 ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากยอดผู้ใช้งานต่อเดือน หรือ MAU (monthly active user) ในไทยรวมกว่า 13.5 ล้านบัญชี สะท้อนความสำเร็จและความแข็งแกร่งของ WeTV ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลมาจาก 3 กลยุทธ์หลักคือ1.กลยุทธ์ด้านคอนเทนต์ที่หลากหลาย ปัจจุบัน WeTV มีคลังคอนเทนต์รวมกว่า 2,000 คอนเทนต์ ครอบคลุมทุกความต้องการด้านความบันเทิงของผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ประเภทซีรีส์จีนย้อนยุค ซีรีส์จีนโมเดิร์น อนิเมะจีน วาไรตี้ และ WeTV ORIGINAL กลุ่มซีรีส์วาย รวมถึงคอนเทนต์วาไรตี้ชื่อดังอย่าง CHUANG ทั้ง 3 ซีซั่น และล่าสุดกับ CHUANG ASIA THAILAND รายการไอดอลเซอร์ไววัลที่เป็นออริจินัลคอนเทนต์เรือธงของ WeTV ที่เพิ่มความแข็งแกร่งในด้านคอนเทนต์อย่างชัดเจน2. กลยุทธด้านการสร้างประสบการณ์ WeTV เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม OTT ที่มีแนวทางการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งานเพื่อเชื่อมบริการจากโลกออนไลน์สู่โลกออฟไลน์แบบครบวงจรและสร้างคอมมูนิตี้ให้แข็งแกร่ง โดยการจัดกิจกรรมแฟนอีเวนต์เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่สร้างและผลักดันการเติบโตตลอด 5 ปีที่ผ่านมา3. กลยุทธ์ด้านความร่วมมือกับพันธมิตร WeTV ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายแวดวงอุตสาหกรรม ทำให้ WeTV เป็นแบรนด์ที่เข้าไปอยู่ในทุกไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรกลุ่ม Telco ในการมอบแพคเกจพิเศษต่างๆ ให้กับผู้ใช้งาน การร่วมมือกับแบรนด์สมาร์ททีวีชั้นนำเพื่อขยายการเข้าถึงผู้ใช้งานตามแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับชมคอนเทนต์ การจับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆสำหรับในปี2567นี้ WeTV เตรียมส่งมอบซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ 5 เรื่อง 5 สไตล์เป็นของขวัญสุดพิเศษให้แก่แฟนๆ WeTV ได้แก่ #1 มังกรหยก 2024 (The Legend of Heroes) การกลับมาอีกครั้งของซีรีส์จีนกำลังภายในที่หนึ่งในใจของชาวยุทธภพ พร้อมด้วยนักแสดงคุณภาพคับคั่ง มีให้เลือกรับชมทั้งแบบซับไทยและพากย์ไทย #2 ห้วงคำนึงดวงใจนิรันดร์ ภาค 2 (Lost You Forever 2) ซีรีส์จีนแนวย้อนยุคผลงานของนางเอกชื่อดัง ‘หยางจื่อ’ ที่ WeTV เสิร์ฟความสุขให้แฟนๆ ได้รับชมทั้ง 2 ภาคแบบต่อเนื่อง #3 เธอผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาว (As beautiful as you) ซีรีส์ของพระเอกหนุ่ม ‘สวีข่าย’ GLOBAL BRAND AMBASSDOR ของ WeTV ที่แท็กทีมนางเอกมากฝีมือ ‘ถานซงอวิ๋น’ ส่งต่อเรื่องราวชีวิตที่ต้องพิสูจน์ความสำเร็จพร้อมฮีลใจด้วยความรักสุดโรแมนติก #4 ตำนานแม่ทัพหญิง (Legend of the female general) ดัดแปลงจากบทประพันธ์ชื่อดัง ‘เหนือสมรภูมิ’ ที่ได้ดารายอดนิยม ‘โจวเย่’ และ ‘เฉิงเหล่ย’ มาถ่ายทอดเรื่องราวของเหอเยี่ยนหญิงสาวที่อดีตเป็นแม่ทัพเฟยหงที่ได้รับความอยุติธรรม เธอจึงกลับมาแก้แค้นและทวงความเป็นธรรมให้กับตัวเอง และ #5 Hidden Charm ดัดแปลงมาจากนิยาย “ซ่อนรักชายาลับ” เรื่องราวของหญิงสาวที่สูญเสียความทรงจำแต่ต้องมาอยู่ร่วมชายคากับสามีหนุ่มจำเป็น อุปสรรคและความใกล้ชิดนำพาให้เกิดความรัก นำแสดงโดย จางหว่านอี้ และ หวังฉู่หรัน ในส่วนคอนเทนต์ไทย WeTV ORIGINAL ซีรีส์วาย 5 เรื่องสุดฟิน WeTV เตรียมเสิร์ฟความฟินตลอดปีให้กับแฟนๆ ได้แก่ ‘Knock Knock Boys! บ้านหนุ่มโสดโหมดพร้อมเลิฟ’ ‘I saw you in my dream เธอ ฉัน ฝัน เรา’ ‘Monster Next door พี่เขาบุกโลกของผม’ ‘Caged Again’ และปิดท้ายปีด้วยซีรีส์วายสายแข็งแกร่งอย่าง ‘Knock Out’ ที่จัดเต็มทั้งด้านโปรดักชันและพล็อตเรื่องที่น่าติดตาม พร้อมเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้รับชมตลอดทั้งปี 2024ในโอกาสครบรอบ 5 ปีของ WeTV เรายังได้จัดงานฉลองสุดเอ็กซ์คลูซีฟ WeTV ‘HI-FIVE’ BIRTHDAY PARTY เป็นของขวัญมอบให้กับแฟนๆ ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์มากมาย อาทิ พีจอย โคทาคอสเมติก และศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ภายในงานตลอดทั้งสองวันมีกิจกรรมให้แฟนๆ ได้ร่วมสนุกหลากหลายทั้งกิจกรรม Fan Event ที่เราได้พาศิลปินไทยและจีนมาพบปะกับแฟนคลับแบบเอ็กคลูซีฟพร้อมร่วมให้สัมภาษณ์พูดคุยและทำกิจกรรมกับแฟนคลับบนเวทีทั้งสองวันโดยวันแรกพบกับ ศิลปินสังกัด HEADLINER THAILAND 15 คน และ พระเอกหนุ่ม ‘ไต้เกาเจิ้ง’ (Dai Gaozheng) วันที่สอง นางเอกสาว ‘ซิงเฟย’ (Xing Fei) และศิลปินไอดอล ‘ออสการ์ หวัง’ (Ozcar Wang) กิจกรรม Fan Zone พื้นที่กิจกรรมที่เปิดให้แฟนๆ WeTV เข้ามาถ่ายรูปและร่วมกิจกรรมในพื้นตลอดทั้งสองวัน“ก้าวต่อไปของ WeTV เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและนำเสนอคอนเทนต์คุณภาพระดับโลกให้แก่ผู้ใช้งาน ควบคู่ไปกับการผลิต WeTV ORIGINAL ที่มีคุณภาพ สอดรับกระแสความนิยมและความชื่นชอบคอนเทนต์ความบันเทิงที่หลากหลาย ตอบความต้องการของผู้ใช้งานทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ เรายังคงเดินหน้าสานต่อพันธกิจในการผลักดันคอนเทนต์ไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีโลก สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่ส่งให้ WeTV สามารถรักษาตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่ง ตลาด OTT คอนเทนต์เอเชีย ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชียตัวจริง” นางสาวกนกพร กล่าวWeTV ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันระดับชั้นนำ ของไทยภายใต้ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ โดยจุดเริ่มต้นของ WeTV คือ ความต้องการที่จะขยายตลาดต่างประเทศของ Tencent Video ซึ่งเป็นวิดีโอสตรีมมิงแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของ ประเทศจีน สู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคโดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ Tencent Video เข้ามาทำการตลาด ภายใต้ชื่อ WeTV และบริหารภายใต้บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2562 นอกจากการนำเสนอคอนเทนต์คุณภาพระดับโลก ที่หลากหลายให้กับคนไทย นอกจากนี้ WeTV ยังมีพันธกิจสำคัญในการเป็นสื่อกลางที่จะนำคอนเทนต์คุณภาพจากประเทศไทย ไปเผยแพร่สู่ตลาดต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน (ผ่าน Tencent Video) และพื้นที่ให้บริการอื่นๆ (ผ่าน WeTV แอปพลิเคชัน) ที่จะปรากฎสู่สายตาคนทั่วเอเชียหลายพันล้านคน ปัจจุบัน WeTV เปิดให้บริการทั่วโลก ให้บริการคำบรรยายเนื้อหา (subtitle) มากกว่า 10 ภาษา เพื่อเข้าถึงผู้ใช้บริการจากทั่วโลก